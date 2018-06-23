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Эрозия советского общества. Андрей Фурсов

15:57. 23 июня 2018 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

Как нарастали антикоммунистические настроения?

Историк Андрей Фурсов объясняет негативные тенденции, которые отмечались в конце 70-ых-начале 80-ых годов. Чем было вызвано неравенство уровня жизни в разных республиках СССР? Какие республики жили лучше? Какие – кормили всех остальных? Как СССР превращался в городскую страну? О чём говорило существенное сокращение домохозяек? Почему значительная часть городского населения маргинализировалась? Чем был вызван демографический спад? Куда ушла вера в официальные ценности? Почему не прижились новые социальные мифы? Как менялась общественная мораль и нарастал стихийный антикоммунизм? Как назревала национальная проблема? Почему местные элиты взяли курс на этнократию?

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Школа аналитики Фурсова

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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