Достойная смена В.М. Зазнобину!

Вчера эта лекция уже была помещена в конце одной публикации. Тем не менее, качество тезисов и их доказательство совсем юным лектором настолько велико, понимание ситуации столь высокое, что появилась необходимость опубликовать отдельной записью третью часть неизвестного мне лектора из Перми.Действительно, у ушедшего от нас Владимира Михайловича появилась более чем достойная смена.Так держать, пермяки!

Источник: ss69100.livejournal.com