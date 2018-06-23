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Достойная смена В.М. Зазнобину!

20:07. 23 июня 2018 Просмотров - 223 Один комментарий Опубликовал:
Вчера эта лекция уже была помещена в конце одной публикации. Тем не менее, качество тезисов и их доказательство совсем юным лектором настолько велико, понимание ситуации столь высокое, что появилась необходимость опубликовать отдельной записью третью часть неизвестного мне лектора из Перми.

Действительно, у ушедшего от нас Владимира Михайловича появилась более чем достойная смена.

Так держать, пермяки!


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: будущее, Дума, Запад, КОБ, концепция, народ, наука, нравственность, образование, Пермь, Путин, развитие, Россия, социология, управление
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Один комментарий»

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    mary 23 июня 2018 в 21:09 Ссылка Пометить
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    красивый молодой человек,разумный ,не жлоб,как хохлята ,отягощенные ненавистью из-за безграмотности,им беднягам сразу после 1991г чужое образование внедрили .Как говорил Бисмарк : “Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники. “Ну вот и наша смена,вдохновляет

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