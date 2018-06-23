Достойная смена В.М. Зазнобину!
20:07. 23 июня 2018 Просмотров - 223 Один комментарий Опубликовал: brahman
Вчера эта лекция уже была помещена в конце одной публикации. Тем не менее, качество тезисов и их доказательство совсем юным лектором настолько велико, понимание ситуации столь высокое, что появилась необходимость опубликовать отдельной записью третью часть неизвестного мне лектора из Перми.
Действительно, у ушедшего от нас Владимира Михайловича появилась более чем достойная смена.
Так держать, пермяки!
Действительно, у ушедшего от нас Владимира Михайловича появилась более чем достойная смена.
Так держать, пермяки!
Источник: ss69100.livejournal.com
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красивый молодой человек,разумный ,не жлоб,как хохлята ,отягощенные ненавистью из-за безграмотности,им беднягам сразу после 1991г чужое образование внедрили .Как говорил Бисмарк : “Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя и приходские священники. “Ну вот и наша смена,вдохновляет