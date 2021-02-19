«Однажды в разговоре в открытую спросил: «Почему Вы не платите достойные зарплаты менеджерам»? Ответ удивил: «Что за высокую, что за низкую зарплату – они работают одинаково». Хоть сам владелец человек и нормальный, не жесткий, даже отзывчивый, но здесь он показал все настоящее лицо капитализма».

А другой, у которого стыдливости поменьше, скажет, что ему просто невыгодно много платить. Вот тоже образчик:

То есть человек говорит, что не может много платить.

Руководители фирм по-разному объясняют размеры зарплат сотрудникам. Одни, «совестливые» – ссылаются на то, что «не мы таки, жизнь така». Вот характерный образчик их рассуждений: «…продавцам и в самом деле нет возможности платить большие зарплаты. С приходом федеральных сетей обороты упали, упала покупательская способность населения, а стоимость аренды растет. Многие закрыли магазины, а оставшиеся выживают. Таков рынок».

Некий чудак спросил у знакомого владельца компании: «почему Вы не платите достойные зарплаты сотрудникам?» Ответ его удивил, о чём он и не преминул поделиться со всеми в сети . К сожалению, сеть заваливают информационным мусором, отчего здравые мысли не могут пробиться через тысячи таких вот «открытий», сделанных детьми младшего школьного возраста. Претендуя на краткость изложения, хочу сказать так: зарплаты не бывают «достойными» или «недостойными». Это нелепое оценочное определение, за которым нет никаких научных критерием. Заплаты всегда бывают «установленными» и «навязанными». И больше никакими.

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Утрачивая связь мышления с объективной реальностью, люди вязнут в бездонной трясине вкусовщины, оценочных суждений, субъективности.



Отсюда мусор бесконечных разговоров и писанины про «достойные» и «недостойные» зарплаты, про доброту или злобу работодателя, разговоры о том, недоплачивают ли работягам – или же наоборот, переплачивают лентяям. Дурацкие разговоры о том, «сколько нам нужно для жизни» и «сколько я хотел бы зарабатывать», и т.п.

Но всё это чушь инфантильного субъективизма.

Зарплата бывает установленной: когда она вписана в тарифную сетку, на правах закона, установленной нормы, чётко и недвусмысленно указывающей, сколько обязан работодатель платить за тот или иной вид труда.

Установленная зарплата – не большая и не маленькая, она какая прописана в законе – такая и есть. Все эти «большие» и «маленькие» – рациональном человеку вообще непонятны, и даже раздражают! Большие – относительно чего? Малые – в сравнении с чем?! Это же бред!

Если есть закон – то можно подсчитать отклонение от закона, с точностью до рубля, до буханки хлеба.

А если закона, устанавливающего размеры оплаты труда нет, тогда зарплата является навязанной. Понятно, что она всегда меньше той, какую человек хотел бы получать!

Навязывание зарплаты – есть акт шантажа, использующего рыночную свободу в качестве своего главного оружия. Я нанимаю тебя за сколько хочу – а хочу вот за столько. Почему – не спрашивай, не твоего ума дела! У тебя есть право отказаться. Но оно номинальное, формальное (как и у любой жертвы шантажа).



Потому что если ты отказываешься от моих условий – у тебя не будет вообще никаких условий. И ты сдохнешь под забором – как и положено свободному человеку без денег. Рабов и крепостных, вроде как, полагается кормить – но ты не раб, и я тебя кормить не обязан!

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Тут всё просто. Если человеку есть куда сбежать – он сбежит. Если некуда (как бывает в 90% случаев) – то ему навяжут условия труда и оплаты в одностороннем порядке. Рассуждать, достойные они или недостойные – просто глупо: они достойнее, чем во Вьетнаме, но менее достойны, чем в Париже, и т.п.

Если человеку есть куда бежать (10% случаев) – то убегая, нужно помнить, что другой работодатель вряд ли сильно лучше и щедрее этого, текущего. Из любого правила бывают исключения, но в общем и целом интересы работодателей идентичны.



И если один тебе предлагает труд за миску похлёбки – вряд ли другой предложит сильно больше. Максимум, чтобы «заинтересовать» – две миски похлёбки. Это очень сильный стимул перейти к нему, и при том – не слишком обременительный для работодателя.

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Про «железный закон заработной платы» в рыночной экономике говорили, что в ХХ веке он перестал действовать. Но не объясняли – с какой радости он вдруг «отключился». Как выяснилось – врали. Ничего он не отключился. Как действовал, так и продолжает.

Суть «железного закона заработной платы» заключается в том, что оплата труда стремится к физиологическому минимуму. Меньше нельзя, потому что работники помрут. А больше нельзя – потому что повышает себестоимость продукции, проигрываешь в конкуренции, и сам себя обделяешь (ведь предприниматель убеждён, что все деньги платит из своего кармана).

Итак: обгоняя друг друга, как на ралли, предприниматели бегут к уровню физиологического минимума оплаты труда (когда нищим работникам хватает только на то, чтобы не сдохнуть сразу). Кто из работодателей сильно отстаёт – тот вылетает из гонки, как человек с высокой себестоимостью продукции.

Кто хочет подманить работника к себе – делает это рублём, а не тысячерублёвкой. То есть платит чуть-чуть побольше среднего, и сразу же к нему выстраивается очередь. А если нет разницы – зачем платить больше?

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Казалось бы, если количество людей резко сократится (например, массовое вымирание) – то работники окажутся в дефиците. И тогда, пользуясь тем, что их мало – могут сами немножко пошантажировать работодателей…

На самом деле это не так, потому что рыночная экономика не имеет плановых заданий по выпуску продукции. Если людей стало меньше, то и продукции выпускают меньше, а значит, рабочих рук тоже нужно меньше.

Например, если на острове живёт тысяча человек, то нужно сто пахарей. А если половина вымерла – то и пахарей нужно уже не сто, а только пятьдесят, и т.п.

Так рыночная экономика регулирует величину выпуска продукта под платежеспособный спрос. Если спрос снижается – эта экономика не станет его искусственно повышать. Она пойдёт более простым путём: снизит предложение.

В конечном итоге это приводит к тому, что наша газета называет «социальным каннибализмом». Уровень жизни человека, клана – зависит не от хозяйствования, не от труда – а от статуса, места в иерархии, подавления, выгрызания, доминирования. Сам по себе труд вообще ничего не стоит – потому что объективные критерии измерения труда сняты.

Что оплачивается хозяевами – то труд, чем бы ты ни занимался.

Что не оплачивается – не труд, что бы ты ни делал.

Раз так, то оплачиваемый сон вполне может считаться за «трудовую смену», а работа в каменоломне – «толчеёй воды в ступе».

Зарплата не получаема – её вырывают, выгрызают из жизни в ходе жесточайшей взаимной борьбы за место под Солнцем.

Нельзя получить доход – его можно только вышибить.

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Чтобы такого не было – зарплата должна быть не навязанной, а установленной. Она должна быть законом привязана, как определённая (для всех) сумма денег за определённый, ясно обозначенный объём труда. Только в этом случае человек не вышибает, а получает свою зарплату.

Главной базой социального каннибализма в рыночной экономике является неопределённость распределения выручки по итогам продаж.

Если двое вместе делали дело – то чем меньше с выручки пошло одному, тем больше достанется другому. Поэтому работники начинают выживать друг друга.

При установленной оплате им нет смысла это делать. Они не получают больше при сокращении соседа, и не получают меньше, если его не сократили. Это не тот случай, когда коллективу кинули какую-то сумму и сказали: «делите сами». Это совсем другая формула: «делал – получи».

Нельзя изжить социальный каннибализм – не заменив навязанные (договорные контрактные) заработки – установленными (обобщёнными, прописанными в законе).

Если условия найма свободны, то сильные, преследуя свою выгоду – всегда навяжут слабым очень тяжёлые, и постоянно ухудшающиеся условия труда и его оплаты.

Если мы вдвоём решаем, кто кому сколько должен – то на практике это всегда решают дубина и револьвер.

Вот об этом нужно думать взрослым и полноценным людям. А не про всякий бред – кто, где и когда начнёт им платить «достойные» (чего?!) зарплаты. Ибо вопрос о достоинстве всегда можно вывернуть наизнанку: доказать, используя силовое преимущество, что твоё достоинство очень мало, и ты не стоишь даже гроша.

Чем рыночные каннибалы и занимаются упоённо…

В.Л. Авагян



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