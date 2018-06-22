22 июня. Стратегия Сталина: мифы и реальность

Что говорят новейшие данные из российских и немецких архивов о том, что предшествовало 22-му июня. В чём состояла стратегия Сталина и каков был план Гитлера.Рассказывает экс-сотрудник внешней разведки, писатель, автор более двух десятков книг, посвящённых истории 1930-х-50-х гг. А.Б. Мартиросян.

Источник: ss69100.livejournal.com