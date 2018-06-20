Родители, обратите пристальное внимание на эту публикацию!

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«Игровую зависимость» от игры в цифровые или видеоигры (gaming disoder) признала заболеванием Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 18 июня сообщает RT.
Заболеванию присвоен код 6C51.
Поведение, которое говорит, что у больного есть подобное отклонение, описывается следующим образом: человек не контролирует время, которое он проводит за играми; выделяет играм более высокий приоритет, чем другим своим интересам, не прекращает играть, невзирая на возникающие негативные последствия.
Отмечается, что диагностировать болезнь можно, если всё это приводит человека к нарушениям в личной, социальной и других жизненных областях и наблюдается в течение года.
Включение «игровой зависимости» в список ВОЗ значит, что люди с подобным недугом смогут теперь получить полноценное лечение.
Напомним, что эффект, который оказывает увлечение компьютерными играми на человеческую психику полностью еще не ясен — тогда, когда одни ученые говорят об улучшении когнитивных способностей у людей преклонного возраста, другие фиксируют отрицательные последствия, например, повышение склонности студентов к суициду.
Александр Берберов
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К сказанному выше можно добавить и чрезмерное увлечение прослушиванием клипов на сотовом телефоне. Неоднократно замечал, как подростки во время перемены буквально приклеиваются к экрану телефона, вообще не обращая внимания на окружающую реальность, выпадают из неё.
А какие картинки, какие образы остаются в подсознании ребёнка??!
Источник: ss69100.livejournal.com