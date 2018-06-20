Родители, обратите пристальное внимание на эту публикацию!

«Игровую зависимость» от игры в цифровые или видеоигры (gaming disoder) признала заболеванием Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), 18 июня сообщает RT.



Заболеванию присвоен код 6C51.



Поведение, которое говорит, что у больного есть подобное отклонение, описывается следующим образом: человек не контролирует время, которое он проводит за играми; выделяет играм более высокий приоритет, чем другим своим интересам, не прекращает играть, невзирая на возникающие негативные последствия.

Отмечается, что диагностировать болезнь можно, если всё это приводит человека к нарушениям в личной, социальной и других жизненных областях и наблюдается в течение года.