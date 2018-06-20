Как бы не пришлось понижать обратно

Случилось страшное. Правительство всё же решилось на повышение пенсионного возраста. Пока что повышение предполагается несколько дискриминирующим: мужчинам планку выхода на пенсию поднимут всего лишь на 5 лет, а женщинам на целых 8 лет. Повышение будет постепенным, но достаточно быстрым – к 2028 году реформа будет, вероятно, уже окончена, и россияне, которым сейчас меньше 50 лет, станут клиентами Пенсионного фонда уже по новой схеме.

Конечно, Госдума не упустит случая показать свою заботу об обществе, немного поторговавшись с правительством по условиям, однако всё же повышение пенсионного возраста до европейского уровня – вопрос, похоже, решённый.

Лично я, как вы знаете, считаю это большой ошибкой, причём отнюдь не по тем причинам, которые можно в изобилии прочесть в блогосфере. В то время как правительство указывает, что количество пенсионеров в России росло последнее время чуть ли не по миллиону в год, я всё ещё полагаю, что пенсионеров у нас… слишком мало. Планета стремительно налетает на массовую роботизацию, а политики и крупные чиновники по всему миру в упор не замечают надвигающейся бури.

Что мы будем делать, когда миллионы водителей, охранников, кассиров, юристов, бухгалтеров, диспетчеров, операторов и прочая и прочая будут заменены кремниевой силой? Куда дружно пойдут все эти люди? Переучиваться на мастеров по бритью бород?

Хотелось бы верить в лучшее, но я всё же опасаюсь, что будет реализован самый худший вариант – огромное количество людей останется без работы.

Так как мы живём в России, и у нашего государства, к счастью, будут деньги и при этом сценарии, правительство непременно захочет стабилизировать рынок труда, убрав с него часть рабочих рук. Сделать это можно будет двумя способами – или понизив пенсионный возраст лет так до сорока, чтобы старшее поколение отправилось к телевизору и шести соткам, или начав выдавать пособия молодёжи, чтобы та начала сколачиваться в банды и устраивать в городах подобие чёрных гетто с отечественным колоритом.

На мой взгляд, первый сценарий, – понижение пенсионного возраста, – очевидно предпочтительнее. Однако понижать пенсионный возраст

Источник: fritzmorgen.livejournal.com