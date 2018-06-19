Разговор с самим собой. Кто на том конце провода? Артем Ива. Часть 1
Что такое внутренний голос?
Автор-сказитель – Артем Ива
Часть 2 – https://youtu.be/YSCEKmeJYIY
Это наш диалог с самим собой или посылы Высших Сил и Вселенной?
Как понять, кто нашёптывает внутренний диалог?
Как различить Голос Совести и Веду родных Богов от “Чужеродного вторжения” демонических сущностей в человеческое сознание?
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Источник: www.youtube.com