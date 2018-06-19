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Почему выведенные РФ из США деньги не вернутся на родину

08:48. 19 июня 2018 Просмотров - 197 Нет комментариев Опубликовал:
Москва в апреле резко сократила вложения в американские гособлигации. Российский портфель ценных бумаг казначейства США уменьшился почти в два раза, на $47, 5 млрд, и достиг десятилетнего минимума — $48, 7 млрд. В октябре 2010 года вложения российских резервов в ценные бумаги США достигли максимума — 176, 3 млрд долларов и после этого сокращались. Комментирует публицист, аналитик, политический консультант Анатолий Вассерман.

Источник: vassermans.ru

Метки: видео блог
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