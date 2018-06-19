Почему выведенные РФ из США деньги не вернутся на родину

Москва в апреле резко сократила вложения в американские гособлигации. Российский портфель ценных бумаг казначейства США уменьшился почти в два раза, на $47, 5 млрд, и достиг десятилетнего минимума — $48, 7 млрд. В октябре 2010 года вложения российских резервов в ценные бумаги США достигли максимума — 176, 3 млрд долларов и после этого сокращались. Комментирует публицист, аналитик, политический консультант Анатолий Вассерман.

Источник: vassermans.ru