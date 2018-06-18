Почему «Запад» должен уничтожить Россию
10:57. 18 июня 2018 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Президент Владимир Путин и его окружение упорно продолжают называть США и их союзников «партнёры», хотя большинству здраво мыслящих людей уже очевидно, что так называемый «Запад» или «англо-саксы» ни с кем договариваться не намерены.
На мой взгляд, причины такой «несговорчивости» очень просты, но чтобы это осознать, необходимо посмотреть на происходящие процессы не с точки зрения противостояния тех или иных правящих кланов и группировок, а с точки зрения выстраивания нового глобального мирового порядка, в котором государства будут подчинены транснациональным корпорациям, которым перейдёт высшая, по сути, планерная власть. А так называемые «национальные государства» окончательно превратятся в обслуживающую сервисную систему, главное назначение которой состоит в предоставлении социальных услуг, которые по определению не могут приносить прибыли. Для того, чтобы государства могли оказывать данные услуги, корпорации будут выделять им некоторую часть контролируемых ими ресурсов под видом налогов и прочих государственных сборов.
Если кто-то думает, что речь идёт о каком-то отдалённом будущем, то он очень сильно ошибается. Всё это реализуется уже прямо здесь и прямо сейчас. Например, в последних редакциях технических стандартов серии ISO встречается фраза о том, что при выполнении тех или иных проектных работ на территории Евросоюза можно руководствоваться либо требованиями национальных стандартов, либо стандартов транснациональной корпорации, по зданию которой выполняется данная работа.
Определённый здравый смысл в таком подходе несомненно есть. Если такая компания как Simens строит объекты по всей Европе и далеко за её пределами, то для корпорации Simens намного удобнее и выгоднее все свои объекты строить по единым корпоративным стандартами и требованиям, а не тратить каждый раз время и ресурсы на адаптацию типовых проектов под требования разных государств.
В строительной отрасли, в которой я непосредственно работаю, предпринималось уже несколько активных попыток перевести её с наших ГОСТов на международные стандарты ISO, к счастью, пока безуспешно. Причём делалось это вовсе не потому, что наши ГОСТы хуже, а зарубежные стандарты ISO лучше (зная эту тему изнутри, могу со всей ответственностью утверждать, что во многих случаях как раз наши ГОСТы лучше и полнее), а потому, что так будет удобнее и выгоднее транснациональным корпорациям, в том числе по причине упомянутого выше пункта, который включён в стандарты ISO, и который, с точки зрения технического регулирования, как минимум приравнивает транснациональные корпорации к национальным государствам, а в некотором смысле даже ставит их выше, поскольку нормы корпораций оказываются сильнее, чем нормы национальные.
Теперь давайте разберёмся, почему современная Россия не вписывается в новую глобальную модель, которая сегодня активно создаётся коллективным «Западом». Для этого необходимо выяснить, чем же Россия принципиально отличается от всех остальных имеющихся стран мира.
На сегодняшний день Российская Федерация является единственным самодостаточным государством с точки зрения обеспечения территорией, природными ресурсами, полезными ископаемыми, а также техническим, промышленным и интеллектуальным потенциалом! Пока является.
Другой подобной страны на сегодня в мире не существует!
США не имеет необходимого запаса ресурсов, а также по факту утратила большую часть промышленного потенциала, так как основная часть реальных производств вынесены в страны третьего мира, поскольку за счёт очень дешёвой рабочей силы это позволяет заметно увеличить конечную прибыль. Зарплаты работникам в Малайзии, в Индонезии или на Филиппинах настолько мизерные, что даже с учётом затрат на перевозку это оказывается всё равно выгоднее, чем размещать производство в самих США.
Китай, при всех его успехах и росте экономике, практически не имеет собственных запасов полезных ископаемых. Также в Китае очень мало плодородной земли, которая пригодна для выращивания продуктов питания, поэтому в последнее время Китай, с его полутора миллиардным населением, становится одним из основных импортёров продовольствия. Если посмотреть на карту, то на самом деле весьма значительную часть территории Китая занимают практически безжизненные территории Тибетской горной системы и пустыни Такла-Макан.
В Индии ситуация с плодородными землями несколько лучше, но с природными ископаемыми тоже есть проблемы.
В странах Евросоюза, которые формально являются единым экономическим пространством, масса как политических, так и экономических проблем, из-за чего уже встаёт вопрос о самом его существовании. При этом большую часть полезных ископаемых в Европе добыли и израсходовали ещё в 20 веке, а некоторые даже в 19-ом. Так что вся эта высокоразвитая и высокотехнологичная промышленность без постоянных поставок ресурсов извне, в том числе из России, функционировать не сможет.
Про Японию и говорить нечего. Её экономика практически полностью зависит от внешних поставок полезных ископаемых и многих других ресурсов, включая продовольствие.
Таким образом, Россия сегодня является единственной страной, которая за счёт самодостаточности в состоянии выдержать любую изоляцию, а значит является единственной страной, которая может стать по настоящему независимой. Да, в первый момент будут определённые проблемы и сложности, но, как мы знаем из нашей истории, это лишь придаёт нам сил и решимости добиться своего. В остальном же, мы в состоянии разработать и освоить любые технологии, походу ещё и сделав их более совершенными. Для этого у нас пока ещё остался промышленный и научный потенциал, который, что бы там не говорили злопыхатели, в последнее время был заметно укреплён.
Из-за блокады не будет западных инвестиций? Ну так давайте вспомним, что СССР уже был в подобной ситуации после 1917 года, причём в гораздо более худшей, чем у сегодняшней России, поскольку после первой мировой и гражданских войн экономика практически полностью лежала в руинах, да и о серьёзном научном и техническом потенциале тогда говорить не приходилось. Но при этом руководство СССР никогда не ставило вопрос: «сколько западных инвестиций нам необходимо для развития страны?». Главными вопросами всегда были вопросы о том, сколько есть конкретных ресурсов, стали, цветных металлов, машин и механизмов, промышленных производств, рабочих, инженеров, учёных! Ведь деньги есть лишь средство учёта движения реальных ресурсов и товаров в экономике! Если нет реальных ресурсов и товаров, то сколько не напечатай зелёных бумажек, толку всё равно не будет.
Запад грозит нам, что отключит Россию от системы Swift? Да пусть отключают на здоровье! Ведь на самом деле это именно им нужны наши реальные ресурсы, нефть, газ, металлы, продовольствие, за которые они расплачиваются с нами зелёными бумажками. Отключат Swift, значит будут покупать необходимые им ресурсы на нашей границе за настоящее золото. А не будут покупать, так значит нам же больше останется и на дольше хватит!
Ещё раз повторюсь, что на сегодняшний день Россия является единственным государством в мире, которое может создать полностью независимую самодостаточную экономику!
Понимают ли это на «Западе»? Ещё как понимают! Именно поэтому та же Великобритания уже несколько столетий пытается реализовать план по разрушению Российской Империи и разделении её на несколько более мелких частей, чтобы каждая из них потеряла самодостаточность и стала зависимой от мировой системы торговли, которая уже достаточно давно контролируется англо-саксами. Кстати, подобный план они успешно реализовывали во многих других частях мира, где устанавливали своё влияние. Сегодня уже мало кто помнит о том, что до 1979 года Иран официально назывался Персидской Империей, и являлся остатком огромного государства, куда когда-то входили большая часть стран Ближнего Востока, а также Пакистан и часть Ииндии.
В 1917 году этот план почти удался в России, когда великая империя распалась на множество мелких образований. Но в 1922 году Сталину и его команде удалось этот план нейтрализовать и снова восстановить единое государство, хотя и с заметными территориальными потерями.
Попытка разрушить СССР в 1941 году руками немецких нацистов во главе с Гитлером бесславно провалилась.
А вот в 1991 году, к сожалению, противник в очередной раз праздновал победу. В США даже выпустили медаль «За победу в холодной войне», которая, правда, не получила официального статуса, поскольку внесённый демократами во главе с Хилари Клинтон законопроект не прошёл одобрение конгрессе.
Но, к счастью для нас, эта победа не была окончательной, поскольку Россия, хотя и потеряла значительную часть территорий, а также населения, промышленного, технического и научного потенциала, всё-таки продолжала оставаться самодостаточной территорией, сохранив также за собой ядерной державы, а также статус победителя во второй мировой войне, включая право вето в Совете безопасности ООН.
Само собой, что это не могло устроить «Запад». Для окончательной победы уничтожение России должно было быть продолжено дальше. И в конце 1990-х годов такой план не только существовал, но и активно воплощался в жизнь.
Первым шагом в реализации данного плана была организация дефолта в 1998 году, за которым должно было последовать резкое падение уровня жизни населения, что должно было через некоторое время спровоцировать массовые волнения и беспорядки среди населения, которые должны были достигнуть своего пика к концу весны — началу лета 1999 году. Но тут у западных стратегов что-то пошло не так, поскольку после дефолта Ельцин назначил премьер-министром Евгения Примакова, который сумел развернуть сложившуюся ситуацию в совершенно другую сторону.
Следующим шагом в реализации данного плана было создание 7 федеральных округов. Основной целью этого плана было формирование дублирующих структур управления в данных федеральных округах, чтобы после распада Российской Федерации они смогли бы быстро взять на себя функции государственного управления на данных территориях. По сути пытались повторить тот же самый сценарий, который был реализован при развале СССР, когда практически сразу после прихода к власти Горбачёва во всех союзных республиках начали укреплять или создавать заново дублирующие структуры управления, республиканские министерства и ведомства, которые начиная с 1990 года начали постепенно перехватывать управление страной, лишая реальной власти федеральный центр. А летом 1991 года Ельцин уже официально издал указ о том, что распоряжения российских министерств и ведомств имеют приоритет над указанием федеральных структур. Так что так называемое ГКЧП в августе 1991 года, это был лишь хорошо поставленный спектакль для местного населения и зарубежных обывателей, чтобы легитимизировать процедуру ликвидации СССР.
В начале 2000-х годов с Российской Федерацией собирались в очередной раз провернуть тот же самый фокус. Создать 7 федеральных округов, сформировать в них дублирующие органы управления, после чего обрезать верхушку и на базе этих 7 округов создать 7 новых крупных «независимых» государств, плюс ещё несколько более мелких, типа Татарстана, Башкортостана или той же Чечни, которые также бы объявили о своей независимости.
У читателей может возникнуть вопрос, для чего создавать эти 7 государств, если всё равно Россию собирались уничтожать?
Тот, кто планировал этот процесс, явно не хотел терять контроль над данной территорией и её ресурсами. Поэтому прежде чем разрушать управляющие структуры верхнего уровня, необходимо было обязательно создать дублирующие управляющие структуры более низкого уровня, которые бы, само собой, оказались бы зависимы от «запада», поскольку после государственного переворота и разрушения России, как единого государства, им потребовалось бы признание на официальном уровне со стороны западных государств, как это происходило с союзными республиками во время распада СССР, финансовая, а возможно, и военная помощь и т. п.
Кроме того, они явно учли неудачный опыт 1917 года и тот факт, что в случае возникновения хаоса, население России, в отличие от населения большинства других стран, способно к самоорганизации, что чревато потерей контроля над ситуацией и непредсказуемым результатом, как в случае образования СССР в 1922 году.
Если бы этот план удалось довести до конца, то на месте Российской Федерации сегодня было бы около десятка «независимых» государств, которые бы окончательно утратили самодостаточность. При этом ни одно из новых образований уже не могло бы претендовать ни на статус ядерной державы, ни на статус победителя во второй мировой войне, с правом вето в Совбезе ООН.
Но весной 2000 года президентом Российской Федерации становится Владимир Путин, которому вместе со своей командой удалось заблокировать реализацию этого плана, даже не смотря на то, что одним из первых (если не самым первым) указом, который Путин подписал после вступления в должность президента, был как раз указ президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 "О полномочном представителе президента Российской Федерации в федеральном округе", который отменял действовавший до этого указ президента РФ от 09.07.97 N 696 "О ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕГИОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Интересно, что в новой редакции положения о полномочном представителе президента исчезает одна важная фраза, которая присутствовала в положении 1997 года: «Досрочное прекращение исполнения полномочий Президента Российской Федерации или отрешение Президента Российской Федерации от должности влечет за собой освобождение от должности полномочного представителя.».
Теперь эта фраза выглядит следующим образом: «Полномочный представитель назначается на должность на срок, определяемый Президентом Российской Федерации, но не превышающий срока исполнения Президентом Российской Федерации своих полномочий.». То есть, автоматическое освобождение от должности полномочных представителей в случае досрочного прекращения полномочий Президента или его отрешения от должности, например, в случае государственного переворота или объявления импичмента, теперь не происходит, что и требуется, если планируется осуществить государственный переворот с разделением России на отдельные части по границам федеральных округов.
Поскольку подобные документы разрабатываются и согласовываются достаточно длительное время, очевидно, что данный указ был разработан и подготовлен ещё старой командой «либералов».
Но, как я уже говорил выше, дальнейшая реализация данного плана была свёрнута командой Владимира Путина. Формирование дублирующих управляющих структур в федеральных округах реализовано не было. Хотя, судя про тем событиям, что происходили и происходят сейчас, это вряд ли можно назвать победой. Скорее это больше похоже на прекращение отступления и закрепления фронтов перед решающей битвой. В том, что эта битва ещё впереди, у меня лично нет никаких сомнений. Страны так называемого «Запада» и доминирующий там сейчас клан «глобалистов» не успокоится, пока не завершит расчленение России на более мелкие части, которые должны окончательно утратить самодостаточность, а значит саму потенциальную возможность обрести реальную независимость.
Если кто-то из читателей в этом есть сомнения, то рекомендую к просмотру фрагмент из воскресной программы «Вести недели в Дмитрием Кисилёвым», под названием «Русофобы-мечтатели», в котором «либералы» открыто обсуждают свои планы по окончательному уничтожению Российской Федерации и расчленению её на части. Ведь в новом глобальном мире, управляемом корпорациями и финансовой элитой, не может быть самодостаточных государств, которые благодаря своей реальной независимости способны были бы создать угрозу их фактически уже безграничной власти.
На мой взгляд, причины такой «несговорчивости» очень просты, но чтобы это осознать, необходимо посмотреть на происходящие процессы не с точки зрения противостояния тех или иных правящих кланов и группировок, а с точки зрения выстраивания нового глобального мирового порядка, в котором государства будут подчинены транснациональным корпорациям, которым перейдёт высшая, по сути, планерная власть. А так называемые «национальные государства» окончательно превратятся в обслуживающую сервисную систему, главное назначение которой состоит в предоставлении социальных услуг, которые по определению не могут приносить прибыли. Для того, чтобы государства могли оказывать данные услуги, корпорации будут выделять им некоторую часть контролируемых ими ресурсов под видом налогов и прочих государственных сборов.
Если кто-то думает, что речь идёт о каком-то отдалённом будущем, то он очень сильно ошибается. Всё это реализуется уже прямо здесь и прямо сейчас. Например, в последних редакциях технических стандартов серии ISO встречается фраза о том, что при выполнении тех или иных проектных работ на территории Евросоюза можно руководствоваться либо требованиями национальных стандартов, либо стандартов транснациональной корпорации, по зданию которой выполняется данная работа.
Определённый здравый смысл в таком подходе несомненно есть. Если такая компания как Simens строит объекты по всей Европе и далеко за её пределами, то для корпорации Simens намного удобнее и выгоднее все свои объекты строить по единым корпоративным стандартами и требованиям, а не тратить каждый раз время и ресурсы на адаптацию типовых проектов под требования разных государств.
В строительной отрасли, в которой я непосредственно работаю, предпринималось уже несколько активных попыток перевести её с наших ГОСТов на международные стандарты ISO, к счастью, пока безуспешно. Причём делалось это вовсе не потому, что наши ГОСТы хуже, а зарубежные стандарты ISO лучше (зная эту тему изнутри, могу со всей ответственностью утверждать, что во многих случаях как раз наши ГОСТы лучше и полнее), а потому, что так будет удобнее и выгоднее транснациональным корпорациям, в том числе по причине упомянутого выше пункта, который включён в стандарты ISO, и который, с точки зрения технического регулирования, как минимум приравнивает транснациональные корпорации к национальным государствам, а в некотором смысле даже ставит их выше, поскольку нормы корпораций оказываются сильнее, чем нормы национальные.
Теперь давайте разберёмся, почему современная Россия не вписывается в новую глобальную модель, которая сегодня активно создаётся коллективным «Западом». Для этого необходимо выяснить, чем же Россия принципиально отличается от всех остальных имеющихся стран мира.
На сегодняшний день Российская Федерация является единственным самодостаточным государством с точки зрения обеспечения территорией, природными ресурсами, полезными ископаемыми, а также техническим, промышленным и интеллектуальным потенциалом! Пока является.
Другой подобной страны на сегодня в мире не существует!
США не имеет необходимого запаса ресурсов, а также по факту утратила большую часть промышленного потенциала, так как основная часть реальных производств вынесены в страны третьего мира, поскольку за счёт очень дешёвой рабочей силы это позволяет заметно увеличить конечную прибыль. Зарплаты работникам в Малайзии, в Индонезии или на Филиппинах настолько мизерные, что даже с учётом затрат на перевозку это оказывается всё равно выгоднее, чем размещать производство в самих США.
Китай, при всех его успехах и росте экономике, практически не имеет собственных запасов полезных ископаемых. Также в Китае очень мало плодородной земли, которая пригодна для выращивания продуктов питания, поэтому в последнее время Китай, с его полутора миллиардным населением, становится одним из основных импортёров продовольствия. Если посмотреть на карту, то на самом деле весьма значительную часть территории Китая занимают практически безжизненные территории Тибетской горной системы и пустыни Такла-Макан.
В Индии ситуация с плодородными землями несколько лучше, но с природными ископаемыми тоже есть проблемы.
В странах Евросоюза, которые формально являются единым экономическим пространством, масса как политических, так и экономических проблем, из-за чего уже встаёт вопрос о самом его существовании. При этом большую часть полезных ископаемых в Европе добыли и израсходовали ещё в 20 веке, а некоторые даже в 19-ом. Так что вся эта высокоразвитая и высокотехнологичная промышленность без постоянных поставок ресурсов извне, в том числе из России, функционировать не сможет.
Про Японию и говорить нечего. Её экономика практически полностью зависит от внешних поставок полезных ископаемых и многих других ресурсов, включая продовольствие.
Таким образом, Россия сегодня является единственной страной, которая за счёт самодостаточности в состоянии выдержать любую изоляцию, а значит является единственной страной, которая может стать по настоящему независимой. Да, в первый момент будут определённые проблемы и сложности, но, как мы знаем из нашей истории, это лишь придаёт нам сил и решимости добиться своего. В остальном же, мы в состоянии разработать и освоить любые технологии, походу ещё и сделав их более совершенными. Для этого у нас пока ещё остался промышленный и научный потенциал, который, что бы там не говорили злопыхатели, в последнее время был заметно укреплён.
Из-за блокады не будет западных инвестиций? Ну так давайте вспомним, что СССР уже был в подобной ситуации после 1917 года, причём в гораздо более худшей, чем у сегодняшней России, поскольку после первой мировой и гражданских войн экономика практически полностью лежала в руинах, да и о серьёзном научном и техническом потенциале тогда говорить не приходилось. Но при этом руководство СССР никогда не ставило вопрос: «сколько западных инвестиций нам необходимо для развития страны?». Главными вопросами всегда были вопросы о том, сколько есть конкретных ресурсов, стали, цветных металлов, машин и механизмов, промышленных производств, рабочих, инженеров, учёных! Ведь деньги есть лишь средство учёта движения реальных ресурсов и товаров в экономике! Если нет реальных ресурсов и товаров, то сколько не напечатай зелёных бумажек, толку всё равно не будет.
Запад грозит нам, что отключит Россию от системы Swift? Да пусть отключают на здоровье! Ведь на самом деле это именно им нужны наши реальные ресурсы, нефть, газ, металлы, продовольствие, за которые они расплачиваются с нами зелёными бумажками. Отключат Swift, значит будут покупать необходимые им ресурсы на нашей границе за настоящее золото. А не будут покупать, так значит нам же больше останется и на дольше хватит!
Ещё раз повторюсь, что на сегодняшний день Россия является единственным государством в мире, которое может создать полностью независимую самодостаточную экономику!
Понимают ли это на «Западе»? Ещё как понимают! Именно поэтому та же Великобритания уже несколько столетий пытается реализовать план по разрушению Российской Империи и разделении её на несколько более мелких частей, чтобы каждая из них потеряла самодостаточность и стала зависимой от мировой системы торговли, которая уже достаточно давно контролируется англо-саксами. Кстати, подобный план они успешно реализовывали во многих других частях мира, где устанавливали своё влияние. Сегодня уже мало кто помнит о том, что до 1979 года Иран официально назывался Персидской Империей, и являлся остатком огромного государства, куда когда-то входили большая часть стран Ближнего Востока, а также Пакистан и часть Ииндии.
В 1917 году этот план почти удался в России, когда великая империя распалась на множество мелких образований. Но в 1922 году Сталину и его команде удалось этот план нейтрализовать и снова восстановить единое государство, хотя и с заметными территориальными потерями.
Попытка разрушить СССР в 1941 году руками немецких нацистов во главе с Гитлером бесславно провалилась.
А вот в 1991 году, к сожалению, противник в очередной раз праздновал победу. В США даже выпустили медаль «За победу в холодной войне», которая, правда, не получила официального статуса, поскольку внесённый демократами во главе с Хилари Клинтон законопроект не прошёл одобрение конгрессе.
Но, к счастью для нас, эта победа не была окончательной, поскольку Россия, хотя и потеряла значительную часть территорий, а также населения, промышленного, технического и научного потенциала, всё-таки продолжала оставаться самодостаточной территорией, сохранив также за собой ядерной державы, а также статус победителя во второй мировой войне, включая право вето в Совете безопасности ООН.
Само собой, что это не могло устроить «Запад». Для окончательной победы уничтожение России должно было быть продолжено дальше. И в конце 1990-х годов такой план не только существовал, но и активно воплощался в жизнь.
Первым шагом в реализации данного плана была организация дефолта в 1998 году, за которым должно было последовать резкое падение уровня жизни населения, что должно было через некоторое время спровоцировать массовые волнения и беспорядки среди населения, которые должны были достигнуть своего пика к концу весны — началу лета 1999 году. Но тут у западных стратегов что-то пошло не так, поскольку после дефолта Ельцин назначил премьер-министром Евгения Примакова, который сумел развернуть сложившуюся ситуацию в совершенно другую сторону.
Следующим шагом в реализации данного плана было создание 7 федеральных округов. Основной целью этого плана было формирование дублирующих структур управления в данных федеральных округах, чтобы после распада Российской Федерации они смогли бы быстро взять на себя функции государственного управления на данных территориях. По сути пытались повторить тот же самый сценарий, который был реализован при развале СССР, когда практически сразу после прихода к власти Горбачёва во всех союзных республиках начали укреплять или создавать заново дублирующие структуры управления, республиканские министерства и ведомства, которые начиная с 1990 года начали постепенно перехватывать управление страной, лишая реальной власти федеральный центр. А летом 1991 года Ельцин уже официально издал указ о том, что распоряжения российских министерств и ведомств имеют приоритет над указанием федеральных структур. Так что так называемое ГКЧП в августе 1991 года, это был лишь хорошо поставленный спектакль для местного населения и зарубежных обывателей, чтобы легитимизировать процедуру ликвидации СССР.
В начале 2000-х годов с Российской Федерацией собирались в очередной раз провернуть тот же самый фокус. Создать 7 федеральных округов, сформировать в них дублирующие органы управления, после чего обрезать верхушку и на базе этих 7 округов создать 7 новых крупных «независимых» государств, плюс ещё несколько более мелких, типа Татарстана, Башкортостана или той же Чечни, которые также бы объявили о своей независимости.
У читателей может возникнуть вопрос, для чего создавать эти 7 государств, если всё равно Россию собирались уничтожать?
Тот, кто планировал этот процесс, явно не хотел терять контроль над данной территорией и её ресурсами. Поэтому прежде чем разрушать управляющие структуры верхнего уровня, необходимо было обязательно создать дублирующие управляющие структуры более низкого уровня, которые бы, само собой, оказались бы зависимы от «запада», поскольку после государственного переворота и разрушения России, как единого государства, им потребовалось бы признание на официальном уровне со стороны западных государств, как это происходило с союзными республиками во время распада СССР, финансовая, а возможно, и военная помощь и т. п.
Кроме того, они явно учли неудачный опыт 1917 года и тот факт, что в случае возникновения хаоса, население России, в отличие от населения большинства других стран, способно к самоорганизации, что чревато потерей контроля над ситуацией и непредсказуемым результатом, как в случае образования СССР в 1922 году.
Если бы этот план удалось довести до конца, то на месте Российской Федерации сегодня было бы около десятка «независимых» государств, которые бы окончательно утратили самодостаточность. При этом ни одно из новых образований уже не могло бы претендовать ни на статус ядерной державы, ни на статус победителя во второй мировой войне, с правом вето в Совбезе ООН.
Но весной 2000 года президентом Российской Федерации становится Владимир Путин, которому вместе со своей командой удалось заблокировать реализацию этого плана, даже не смотря на то, что одним из первых (если не самым первым) указом, который Путин подписал после вступления в должность президента, был как раз указ президента РФ от 13 мая 2000 г. N 849 "О полномочном представителе президента Российской Федерации в федеральном округе", который отменял действовавший до этого указ президента РФ от 09.07.97 N 696 "О ПОЛНОМОЧНОМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕГИОНЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".
Интересно, что в новой редакции положения о полномочном представителе президента исчезает одна важная фраза, которая присутствовала в положении 1997 года: «Досрочное прекращение исполнения полномочий Президента Российской Федерации или отрешение Президента Российской Федерации от должности влечет за собой освобождение от должности полномочного представителя.».
Теперь эта фраза выглядит следующим образом: «Полномочный представитель назначается на должность на срок, определяемый Президентом Российской Федерации, но не превышающий срока исполнения Президентом Российской Федерации своих полномочий.». То есть, автоматическое освобождение от должности полномочных представителей в случае досрочного прекращения полномочий Президента или его отрешения от должности, например, в случае государственного переворота или объявления импичмента, теперь не происходит, что и требуется, если планируется осуществить государственный переворот с разделением России на отдельные части по границам федеральных округов.
Поскольку подобные документы разрабатываются и согласовываются достаточно длительное время, очевидно, что данный указ был разработан и подготовлен ещё старой командой «либералов».
Но, как я уже говорил выше, дальнейшая реализация данного плана была свёрнута командой Владимира Путина. Формирование дублирующих управляющих структур в федеральных округах реализовано не было. Хотя, судя про тем событиям, что происходили и происходят сейчас, это вряд ли можно назвать победой. Скорее это больше похоже на прекращение отступления и закрепления фронтов перед решающей битвой. В том, что эта битва ещё впереди, у меня лично нет никаких сомнений. Страны так называемого «Запада» и доминирующий там сейчас клан «глобалистов» не успокоится, пока не завершит расчленение России на более мелкие части, которые должны окончательно утратить самодостаточность, а значит саму потенциальную возможность обрести реальную независимость.
Если кто-то из читателей в этом есть сомнения, то рекомендую к просмотру фрагмент из воскресной программы «Вести недели в Дмитрием Кисилёвым», под названием «Русофобы-мечтатели», в котором «либералы» открыто обсуждают свои планы по окончательному уничтожению Российской Федерации и расчленению её на части. Ведь в новом глобальном мире, управляемом корпорациями и финансовой элитой, не может быть самодостаточных государств, которые благодаря своей реальной независимости способны были бы создать угрозу их фактически уже безграничной власти.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com