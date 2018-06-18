Легендарный можайский десант без парашютов

Многие подвиги считаются легендарными, как не имеющие документального подтверждения. Одна из таких легенд – небывалый авиадесант под Москвой в ноябре 1941, когда бойцы выбрасывались из самолетов без парашютов.

Только что вышел наш новый ролик о немыслимом подвиге русских солдат, но достоверных сведений об этом нет, кроме книги Юрия Сергеева “Княжий Остров”. И вот среди наших подписчиков нашёлся родственник участника тех событий. Читайте в комментариях.﻿