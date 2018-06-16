Бактерии или человек?! Гость в студии: Гания Замалеева. Врач натуротерапевт.

Источник: www.youtube.com
Вопрос 1. – Человек получает пользу от голодания?- Да, получает.Вопрос 2. – Какое травоядное животное получает пользу от голодания?- Никакое.
ВЫВОД?
Этология говорит нам о зависимости поведения от питания.- Кому надо, чтобы духовно развитые люди были травоядными (и боялись хищников).
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Вопрос 1. – Человек получает пользу от голодания?
- Да, получает.
Вопрос 2. – Какое травоядное животное получает пользу от голодания?
- Никакое.
ВЫВОД?
Этология говорит нам о зависимости поведения от питания.
- Кому надо, чтобы духовно развитые люди были травоядными (и боялись хищников).