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Бактерии или человек?! Гость в студии: Гания Замалеева. Врач натуротерапевт.

19:00. 16 июня 2018 Просмотров - 143 Один комментарий Опубликовал:

Источник: www.youtube.com

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    Антон 16 июня 2018 в 19:32 Ссылка Пометить
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    Вопрос 1. – Человек получает пользу от голодания?
    - Да, получает.
    Вопрос 2. – Какое травоядное животное получает пользу от голодания?
    - Никакое.

    ВЫВОД?

    Этология говорит нам о зависимости поведения от питания.
    - Кому надо, чтобы духовно развитые люди были травоядными (и боялись хищников).

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