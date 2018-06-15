Если мы проглотим пенсионную реформу, то наше поколение войдёт в историю под названием подлецов
Пенсионная реформа Путина-Медведева фактически означает окончательное уничтожение системы социальных завоеваний, которая выстраивалась поколениями, жившими в 20-м столетии. Да, после краха социализма уже многое было отобрано и потеряно, но повышение пенсионного возраста на 5–8 лет — Рубикон, несусветная дикость, после которой уже всё позволено, всякое издевательство над простым жителем России.
«Эффективное правительство» доуправлялось до того, что спустя два десятилетия победных блужданий в потёмкинских деревнях и хитроумной статистике, стало обычным банкротом. У него больше нет ресурсов и идей, чтобы закрыть гигантскую бюджетную дыру иначе, как экономией на пожилых людях. Нет, конечно, можно было бы за счёт налогов на роскошь, сверхдоходы, национализации отраслей и предприятий, за счёт яхт и «мундиалей», дворцов и умопомрачительного мотовства — проблема в том, что это их заводы и банки, деньги и яхты, дворцы и клубы. А пенсии им вообще не нужны.
Презрение и пренебрежение к рядовому гражданину зашкаливает. Более наглой и беспринципной лжи, окружавшей процесс запуска нового ограбления русского народа, невозможно представить. Оказывается, наши люди при президенте Путине совершенно перестали умирать, продолжительность жизни возросла чуть ли не до японской. Но в Японии тротуары и кровли с подогревом, чтобы не разбивать головы в гололёд или глыбами падающего снега, там роботы и совершенная техника, всеобщее высшее образование и новейшие медицинские технологии не только для избранных.
Впрочем, даже если согласиться, что наши люди стали несколько дольше жить, то это заслуга общемирового прогресса. А главный вопрос правительств — в обеспечении качества жизни народа.
Власть упрекает нынешних пенсионеров, что они сплошь работают. Не себя упрекает, что жить в стране более-менее можно, если прибавить к зарплате пенсию, но ни на то и другое отдельно, а пенсионеров, которые выживают, соглашаясь на мизерно оплачиваемые должности вахтёров, сторожей, уборщиц, кухонных рабочих и т. п. Может быть, гвардия молодёжи претендует на эти рабочие места? Кроме того, в России дефицит вакансий для специалистов и на производстве, и в бюджетной сфере — уже в 50 лет не так просто найти работу. Но когда миллионы лишённых пенсии выйдут на рынок труда, это приведёт к конкуренции даже за самые низкооплачиваемые места. Всё, можно ставить крест на обещанном ещё вчера и неоднократно росте реальных заработных плат.
Какие функции, кроме чиновничьих и депутатских, можно эффективно выполнять в 60–65 лет — разгружать вагоны, стоять за прилавком, доить коров, управлять штурвалом самолёта? Закон, заставляющий сотрудника превозмогать становящиеся для него всё более тяжелыми и потом невыносимыми физические и психические нагрузки, античеловечен. Многословная пафосная говорильня о здоровье нации на поверку оказалась не более чем заботой хозяина о голштинской породе рогатого скота, которую отправляют на бойню, как только затраты на её содержание превысили доход от получаемого молока. Выдавить последние соки даже из больного и старика — и всё ради сохранения сверхпотребления олигархов и их многочисленной обслуги.
Бабушки и дедушки в России — традиционно незаменимые помощники молодых семей. У кого, кроме нашего выдающегося лидера, в 60–65 лет есть ежедневные 2,5 свободных часа для занятий спортом в бассейне и иных аренах? Бабушки и дедушки водят внуков в детские сады, сидят с ними дома, если дети болеют, оформляют гору всевозможных справок и документов (потому что очереди, неудобные графики, масса препонов), готовят завтраки, обеды и ужины. Без их бесценной помощи семьи, имеющие даже двух детей, обречены. Демографическая яма будет только усугубляться.
…По опросам социологов 92% россиян выступают против пенсионной реформы. Наверное, это те 92%, которые ничего не выиграли от приватизации, не входят в список «Форбс», не сидят на нефтегазовой трубе и даже не попали в число обслуги привратных домиков, стоящих перед замками авторов пенсионной реформы. До сих пор у нас отбирали гражданские и политические права. Но ограничение этих прав рано или поздно приводит к наступлению на права социально-экономические. Время такое пришло. Если пенсионная реформа Путина-Медведева будет реализована, то положение россиян с пенсионным обеспечением станет наихудшим среди развитых стран мира. Да и можно ли вообще такую страну относить потом к развитым?
Источник: rusrand.ru
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Все верно,но также верно и то что все проглотят и опять промолчат.Тем более заявление об увеличении пенсионного возраста приурочено к открытию чемпионата во время которого все массовые выступления запрещены и сделано это специально.В случае выступлений все они будут подавлены но объясняться будет легче,вот мол попытка срыва международного праздника спорта это мол треклятые янки за этим всем стоят.Наши правители настолько тупы,что даже все их “хитроумные планы” видны насквозь.
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Прекрасное далеко не будь ко мне жестоко)))
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Здесь не будет хорошо, как прежде для большинства НИКОГДА, пока … .
Иллюзий не питайте. Элита и друзья Путина давно имеют свои фирмы в других развитых странах и сами живут там же или их родственники. У них свой мирок, а РФ для них военная база и природные ресурсы. Народ, как-нибудь сам. А ещё средний класс, который видит свою цель только в извлечении прибыли. Вся эта система – фейк или “ловля рыбы в мутной воде”. У вороваек выросли дети и они дальше будут “развивать” страну. Единственное, что остаётся для большинства это культура глубинного покоя, жизнь в медитации или полусне, шутка, но …
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28 декабря 2013 года N 400-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ
Принят
Государственной Думой
23 декабря 2013 года
Одобрен
Советом Федерации
25 декабря 2013 года
1. Право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет.
Интересно они и конституцию с федеральным законом собираются поменять? Мы выбрали свое будущее когда выбирали ГД РФ.
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В 50-55 удержаться на имеющейся работе очень не просто. Найти новую – шансов ноль (если не вахтером и не на Почте России за 12 000 в мес.)
Что за логические цепочки в головах у рептилоидов, трудно понять. На что человек должен жить после 55-60 лет?
С другой стороны, к чему жалость? Часть этих бедолаг осознанно сделали свой выбор, отдали свои голоса. Теперь ничего не поделаешь.