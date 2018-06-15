Если мы проглотим пенсионную реформу, то наше поколение войдёт в историю под названием подлецов

Пенсионная реформа Путина-Медведева фактически означает окончательное уничтожение системы социальных завоеваний, которая выстраивалась поколениями, жившими в 20-м столетии. Да, после краха социализма уже многое было отобрано и потеряно, но повышение пенсионного возраста на 5–8 лет — Рубикон, несусветная дикость, после которой уже всё позволено, всякое издевательство над простым жителем России.

«Эффективное правительство» доуправлялось до того, что спустя два десятилетия победных блужданий в потёмкинских деревнях и хитроумной статистике, стало обычным банкротом. У него больше нет ресурсов и идей, чтобы закрыть гигантскую бюджетную дыру иначе, как экономией на пожилых людях. Нет, конечно, можно было бы за счёт налогов на роскошь, сверхдоходы, национализации отраслей и предприятий, за счёт яхт и «мундиалей», дворцов и умопомрачительного мотовства — проблема в том, что это их заводы и банки, деньги и яхты, дворцы и клубы. А пенсии им вообще не нужны.

Презрение и пренебрежение к рядовому гражданину зашкаливает. Более наглой и беспринципной лжи, окружавшей процесс запуска нового ограбления русского народа, невозможно представить. Оказывается, наши люди при президенте Путине совершенно перестали умирать, продолжительность жизни возросла чуть ли не до японской. Но в Японии тротуары и кровли с подогревом, чтобы не разбивать головы в гололёд или глыбами падающего снега, там роботы и совершенная техника, всеобщее высшее образование и новейшие медицинские технологии не только для избранных.

Впрочем, даже если согласиться, что наши люди стали несколько дольше жить, то это заслуга общемирового прогресса. А главный вопрос правительств — в обеспечении качества жизни народа.

Власть упрекает нынешних пенсионеров, что они сплошь работают. Не себя упрекает, что жить в стране более-менее можно, если прибавить к зарплате пенсию, но ни на то и другое отдельно, а пенсионеров, которые выживают, соглашаясь на мизерно оплачиваемые должности вахтёров, сторожей, уборщиц, кухонных рабочих и т. п. Может быть, гвардия молодёжи претендует на эти рабочие места? Кроме того, в России дефицит вакансий для специалистов и на производстве, и в бюджетной сфере — уже в 50 лет не так просто найти работу. Но когда миллионы лишённых пенсии выйдут на рынок труда, это приведёт к конкуренции даже за самые низкооплачиваемые места. Всё, можно ставить крест на обещанном ещё вчера и неоднократно росте реальных заработных плат.

Какие функции, кроме чиновничьих и депутатских, можно эффективно выполнять в 60–65 лет — разгружать вагоны, стоять за прилавком, доить коров, управлять штурвалом самолёта? Закон, заставляющий сотрудника превозмогать становящиеся для него всё более тяжелыми и потом невыносимыми физические и психические нагрузки, античеловечен. Многословная пафосная говорильня о здоровье нации на поверку оказалась не более чем заботой хозяина о голштинской породе рогатого скота, которую отправляют на бойню, как только затраты на её содержание превысили доход от получаемого молока. Выдавить последние соки даже из больного и старика — и всё ради сохранения сверхпотребления олигархов и их многочисленной обслуги.

Бабушки и дедушки в России — традиционно незаменимые помощники молодых семей. У кого, кроме нашего выдающегося лидера, в 60–65 лет есть ежедневные 2,5 свободных часа для занятий спортом в бассейне и иных аренах? Бабушки и дедушки водят внуков в детские сады, сидят с ними дома, если дети болеют, оформляют гору всевозможных справок и документов (потому что очереди, неудобные графики, масса препонов), готовят завтраки, обеды и ужины. Без их бесценной помощи семьи, имеющие даже двух детей, обречены. Демографическая яма будет только усугубляться.

…По опросам социологов 92% россиян выступают против пенсионной реформы. Наверное, это те 92%, которые ничего не выиграли от приватизации, не входят в список «Форбс», не сидят на нефтегазовой трубе и даже не попали в число обслуги привратных домиков, стоящих перед замками авторов пенсионной реформы. До сих пор у нас отбирали гражданские и политические права. Но ограничение этих прав рано или поздно приводит к наступлению на права социально-экономические. Время такое пришло. Если пенсионная реформа Путина-Медведева будет реализована, то положение россиян с пенсионным обеспечением станет наихудшим среди развитых стран мира. Да и можно ли вообще такую страну относить потом к развитым?