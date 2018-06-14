Почему правительство РФ так торопится ограбить стариков

Новому-старому правительству Дмитрия Медведева не откажешь в расторопности. Когда дело касается либеральных, гайдаровских по сути реформ, министры действуют почти молниеносно. 14 июня, законопроект о повышении пенсионного возраста внесен в Госдуму РФ. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на федеральных чиновников.

В свою очередь, в парламенте закон уже ждут. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, «если правительство внесет законопроект на этой неделе», депутаты смогут рассмотреть его в первом чтении до окончания весенней сессии. При этом время сессии будет продлено на неделю. Некоторые депутаты опасаются, что это сделано ради скорейшего принятия спорного закона.

Похоже, что исполнительная власть намерена поскорее «протолкнуть» законопроект, вызывающий резкое отторжение общества. Оно и понятно — согласно опросу ФОМ, повышение пенсионного возраста для женщин поддерживают лишь 6%, а для мужчин 4% россиян. Если принять закон в разгар отпусков, общество может не успеть мобилизоваться и дать отпор.

По мнению многих политических сил, в частности КПРФ, столь значимый для всего общества вопрос как повышение пенсионного возраста необходимо вынести на общероссийский референдум. Как показал опрос ИА Regnum, если бы такое голосование состоялось, против планов правительства выступили бы 84% граждан. Может поэтому Медведев так торопится с внесением закона?

Отметим, что повышение пенсионного возраста поддерживают в основном чиновники и олигархат. Во-первых, это «хорошо для ВВП», пишет рупоркрупного капитала журнал «Форбс». Кроме того, по мнению издания, повышение пенсионной планки «защитит от увольнения» тех, кто чувствует в себе силы работать и этим поддержит уровень жизни пожилых людей. Они издеваются? Похоже на то.

Что касается чиновников, то они в последнее время буквально соревнуются в рекламе предстоящей реформы. Правда, используемые ими аргументы порой просто удивительны. «Пенсионный возраст придется повышать… на мой взгляд, для женщины в 55 года оскорбительно получать то, что называют пенсией по старости», — заявил сегодня секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

В правительстве поступили хитрее — взялись популяризировать не пенсионную реформу, а прогнозы о продлении человеческой жизни. Так, по словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, период детства скоро будет длиться до 30 лет. А глава Минтруда Максим Топилин вдруг заговорил о человеческой жизни длиной до 200 лет. Намек чиновников понятен — раз у нас все такие «долгожители», то и на пенсию должны выходить позже.

Кстати, для госслужащих пенсионный возраст был повышен еще с января 2017 года. Согласно ФЗ № 143, он составляет теперь для мужчин 65 лет, а для женщин 63 года. Правда, рост планки будет постепенный — на полгода в год. Указанных значений пенсионный возраст достигнет к 2026 году для мужчин и к 2031 году для женщин.

Вносимый завтра закон почти наверняка распространит эту норму и на «простых» граждан. Именно такой вариант предлагал в свое время Центр стратегических разработок Алексея Кудрина.

Еще одно действующее с 2017 года нововведение, — продление предельного срока госслужбы до 65, а при обоюдном согласии работника и работодателя до 70 лет. В сочетании с этой нормой повышение пенсионного возраста превращается для чиновников в продление гарантий обеспеченной жизни. В то время как «простых» граждан оно лишит гарантированного выживания. Разница существенная. Профсоюзы уже выступили с петицией против повышения пенсионного возраста.

Политологу Борису Кагарлицкому очевидна классовая природа происходящего — правительство «играет» на стороне буржуазии и против трудящихся.

— Очевидно, что повышение пенсионного возраста отражает классовую ориентацию нынешнего правительства и потерю ими способности конструктивно решать проблемы кризиса.

«СП»: — Расскажите подробнее, пожалуйста…

— Эта мера экономически неэффективна даже при всей кажущейся циничной ясности этого замысла. Ведь суть реформы в том, что правительство не будет платить пенсию новым «пенсионерам» в течение нескольких лет. Число пенсионеров не будет увеличиваться, и при этом еще и будет сокращаться за счет естественной убыли. Получается экономия денег в Пенсионном фонде.

Но, как только этот переходный период закончится, все те же проблемы и ровно в том же масштабе вернутся. То есть Пенсионный фонд получит некие «каникулы», после которых выяснится, что никаких структурных изменений не случилось и проблема с наполняемостью фонда не решена. Все окажется в той же точке, как и сейчас.

Совершенно очевидно, что с помощью этой меры просто крадут деньги у населения. Затыкая дыры, порожденные неэффективностью системы, даже не пытаясь эту неэффективность каким-то образом преодолеть. Но есть и еще одна линия, которую проводит правительство…

«СП»: — Какая?

— Они хотят максимально затруднить выход на пенсию для людей, которые не имели на протяжении своей трудовой карьеры «белой» зарплаты. Об этом мало говорится, но это так. Насколько известно из проектов, которые обсуждались, там меняются не просто сроки выхода на пенсию, но и правила. И правила ужесточаются таким образом, что когда человеку стукнет 65 лет, он обнаружит, что количество баллов, необходимых для получения пенсии, сильно выросло, также как и требования к стажу.

То есть они стимулируют работников, чтобы они получали полностью «белую» зарплату и с нее платили страховые взносы. Но это зависит от работников в наименьшей степени. В основном это зависит от работодателя. А те оформляют людей так, чтобы объем взносов был поменьше. Ведь работодателю все равно, будет ли у работника нормальная пенсия. То есть, по сути, работников наказывают за то, что работодатель их неправильно оформляет. Наказывают жертву, а не нарушителя.

Именно это отражает классовую природу нынешнего режима. Все устроено так, чтобы никоим образом не влияя на положение бизнеса, максимально ухудшить положение трудящихся. Не в смысле, чтобы сделать им плохо, а просто все возникающие проблемы решаются за их счет.

«СП»: — А ведь это скажется на покупательной способности населения? Один из базовых рыночных показателей…

— Именно. Сокращение пенсий — это очевидный удар по внутреннему рынку. Именно пенсионеры являются наиболее надежными покупателями товаров повседневного спроса, местных и в целом отечественных товаров. А эти товары фундаментальны для стабильности внутреннего рынка. Так что снижение спроса со стороны пенсионеров нанесет удар и по импортозамещению. Получается, экономически совершенно неэффективная мера.

«СП»: — Почему правительство добивается отсрочки решения пенсионной проблемы, а не решает ее сейчас?

— А у него нет никаких вариантов решения. Да они и не хотят решать. Поэтому они просто откладывают ее на годы вперед…

«СП»: — Тем не менее, для госслужащих они подобную реформу уже провели…

— Топовые госслужащие как раз хотят сидеть на своих местах подольше. Они, таким образом, не сильно страдают от повышения пенсионного возраста. Но помимо топовых, есть и обычные госслужащие и для них эта реформа является большим ударом.

«СП»: — Как, по-вашему, отразятся пенсионные новации на рынке труда?

— Надо понимать, что в России пенсия не является выплатой, замещающей заработную плату. Ее функция иная. Пенсия у нас является пособием, которое позволяет старшему поколению продолжать работать. Если в какой-нибудь Германии пенсию платят для того, чтобы человек перестал работать, то в России, наоборот. Пенсия у нас — это деньги за выслугу лет. Прибавка к заработку после 60 лет, когда человек уже неспособен брать подработки, ездить в командировки и т. п.

«СП»: — Разве?

— Очень большая часть пенсионеров, как минимум треть, продолжает работать. Это только официально. Реально, думаю, больше половины. Парадокс в том, что если у пенсионера этой доплаты не будет, то он скорее всего уйдет с работы и пойдет на огороде копаться или если женщина, то будет сидеть с внуками.

То есть, убирая пенсионные доплаты правительство, скорее, удалит людей с рынка труда, подорвет их позиции. Причем, заместить их будет трудно, так как это наиболее квалифицированные работники. Кроме того, поскольку пенсии у нас грошовые, то и экономия будет скромной, хотя социальный удар будет чудовищный.