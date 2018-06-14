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Почему надо запретить футбол?

09:01. 14 июня 2018 Просмотров - 98 Один комментарий Опубликовал:

Счастлив тот, кто не знает скуки, кому совершенно незнакомо вино, карты, табак, всевозможные развращающие развлечения и СПОРТ» — так говорил Петр Францевич Лесгафт — именем которого назван Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья. В этом видео показан профессиоанльный спорт с крамольной точки зрения. 

Источник: www.kramola.info

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Один комментарий»

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    Sergeev 14 июня 2018 в 9:25 Ссылка Пометить
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    Счастлив тот, кто не знает скуки, кому знакомо вино, карты, табак, всевозможные развращающие развлечения и СПОРТ И КТО НЕ ИЗБРАЛ ВСЕ ЭТО СМЫСЛОМ ЖИЗНИ.

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