Почему надо запретить футбол?

Счастлив тот, кто не знает скуки, кому совершенно незнакомо вино, карты, табак, всевозможные развращающие развлечения и СПОРТ» — так говорил Петр Францевич Лесгафт — именем которого назван Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья. В этом видео показан профессиоанльный спорт с крамольной точки зрения.