Карма и её преодоление. Любава Живая. Часть 1

Что такое карма.



Автор-сказительница – Любава Живая

Часть 2 – https://youtu.be/8QWx1eua2EE



Кармические действия и реакции на них преследуют нас повсюду, только одни люди ведают, что это такое и как с этим жить, а для других остаются загадкой причины появления в жизни спонтанных выборов, не ведущих к счастью, импульсивных поступков и неконтролируемых эмоций.

В эфире мы рассмотрим важную для каждого человека тему – что такое карма в ведрусском понимании, и как ее ладовать и преодолевать. В передаче предполагается максимально полно раскрыть механизмы кармического воздействия на людей и способы выхода из кармических тупиков судьбы. По традиции можно получить ответы на свои вопросы.



Выборы человека. Кто ими управляет?

Кармические механизмы зацикливания жизни людей.

Неладуемая карма как орудие деградации человечества.

Кармические воздействие и его примеры.

Стереотипы общества и кармические ловушки.

Личная, родовая и общечеловеческая карма.

Пути выхода из кармы.

Использование кармы для духовного восхождения человека и человечества.

Почему человечество живет по карме, не выполняя свое предназначение, в материализме и загрязняя планету?

Свет Рода и карма человека.

Ответственность за кармические действия.

Родовое ладование родовой кармы или уход от кармического рода.

Способность жить в безкарне.

Ладование кармы – одна из ключевых ведрусских традиций.

Преодоление кармы, новые качества и новые выборы.

Роль Рода, Родных Богов, Светлых предков и потомков и духовных проводников в ладовании кармы человечества.

Карма и духовное видение. СоЗнание с Родом.



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Источник: www.youtube.com