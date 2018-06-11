Современное „образование” штампует креативно-позитивных глобальных идиотов

Чтобы уничтожить народ, нужно отделить его от корней.



Это очень точно характеризует современную эпоху – не только в отношении русского народа, но и в отношении других народов. Речь о глобализации.



То, что глобализация захватывает все мировые процессы, стало уже характерной чертой сегодняшней реальности. Однако мало кто задумывается над этим по существу. А напрасно.



В этой статье я собираюсь описать то, что происходит в русле глобализации с образованием. Но для этого в нескольких тезисах необходимо кратко изложить те парадигмальные основы, которые служат теоретическим фундаментом глобализации, как идеи.



Те, кто принимают глобализацию, так или иначе подписывается под этими основами. Ибо глобализации предшествует идея глобализации. Поэтому её идейные основы нужно ясно осознавать. Вот они.

[Тут следует уточнить положение, которое, к сожалению, ускользнуло от автора.



Глобализация, да, она неизбежна как процесс объективный. Однако управление ею субъективно. Т.е. она может проводиться либо во благо человека, либо во вред ему.



Автор же рассматривает глобализацию исключительно в варианте Запада. – Прим. ss69100.]

1. Существует цивилизация (в единственном числе) и варварство. Всё, что не цивилизация, то варварство. Следовательно, всё человечество делится на цивилизованное и нецивилизованное. Этот взгляд возник на Западе и органически присущ ему. Он получил своё теоретическое оформление в XVII-XVIII вв. в образе либерализма, прогрессизма, просвещения (сам термин "просвещение" заведомо подразумевает градацию народов на продвинутых и отсталых, которых нужно просветить). Поэтому, когда используют термин "цивилизация", не забывайте, что к нам это не относится.

2. Запад по умолчанию считает себя цивилизованным, а все остальные народы – цивилизованными ровно настолько, насколько они следуют западным путём в построении либерального гражданского общества, основанного на принципах индивидуализма, космополитизма, коммерции, прав и свобод индивида, рынка и т.п. (Хотя рынок присущ всем обществам в качестве составной части, именно на Западе он стал образом всего общества.) Западное общество – это общество-рынок, где всё имеет свой стоимостный эквивалент. Купля-продажа всего и вся есть следствие этого количественного представления о мире, которое утверждается в XVII в.

3. На этом основании делается вывод, что будущее всех народов – идти по западному пути. Если же они не хотят, то…

Для этого и придумана глобализация.

Поскольку Запад считает, что есть лишь одна цивилизация (подразумевая под ней себя) и варварство (остальной мир, не желающий следовать западным путём), то "мировой прогресс" состоит в том, что весь остальной мир должен следовать западным путем. Если он не хочет, ему помогают. Как – мы все прекрасно знаем. Западные ценности внедряются насильно, вплоть до уничтожения сопротивляющихся. Для этого они и называются "общечеловеческими". Надо же как-то оправдать агрессию. На сегодняшний день единственной сверхдержавой являются США, которые суть часть западного мира, но такая его часть, которая претендует на глобальное господство.

Итак, глобализация сегодня – это однополярная глобализация, подразумевающая распространение либеральных космополитических ценностей на весь мир с целью его включения в американскую глобальную империю. Чтобы это выглядело более пристойно, глобализация подаётся, как борьба народов за "свободу и демократию", желающих тоже стать частью "цивилизованного мира" (на самом деле, глобализация – это борьба паразитической системы за возможность паразитировать на всех странах).

Крайне важно знать, что глобализация подразумевает десуверенизацию всех стран, т.е. внешнее управление ими (по факту), что юридически оформляется, как их вхождение в "структуры цивилизованного мира" – ВТО, МВФ, Болонскую систему и т.п. Всё это – инструменты глобального подчинения.

Теперь о судьбе образования. Не секрет, что образование – это будущее любой страны. Уничтожить образование – это уничтожить страну. Какая приманка используется, например, для Украины? Приманка "европейских ценностей" и "европейского уровня жизни", прочно засевшая в сознании ещё с позднесоветского периода, когда население взирало на Запад, как на предмет вожделения. Используя этот стереотип и укрепляя его с помощью либеральной пропаганды, проводится подрывная работа, ставящая целью превратить нас в послушную толпу. Отмечу кратко основные направления разрушительной работы в образовании под лозунгом "европейских стандартов":

1. Учебные курсы сокращаются, а вместо них вводятся бессмысленные предметы. Это делается для того, чтобы снизить квалификацию, предотвратить возникновение целостного взгляда на мир и посеять хаос в голове студента. Экономическая цель вполне очевидна: страна становится поставщиком ресурсов, дешёвой рабочей силы и рынком сбыта своих товаров.

2. Ведётся либеральная пропаганда о том, что студент – это свободный индивид, наделённый кучей прав и свобод, правом выбора и т.п., и учёба должна доставлять удовольствие, а не трудности. Требовать от него что-то – это нарушение его священных прав и свобод. Он может выбрать сам. Поэтому подавляющее большинство выбирает – учиться не хотим. Для того же, чтобы этот процесс выглядел естественным, необходимо…

3. Постоянное снижение уровня требований к студентам. Ведь, если это уровень сразу опустить от советского до плинтусного, то диверсия станет очевидной. Поэтому планка требований опускается медленно, но постоянно – по мере оглупления населения.

4. Вместо изучения наук "изучаются" интерфейсы каких-то программных пакетов, которые называются "современными", "прогрессивными", а по сути, уберите красивые слова – и останутся просто цветные картинки. Что же они дают для квалификации? А истинный смысл этого – вырастить стандартного "юзера", ничего не соображающего за пределами этих интерфейсов. Не секрет, что любая мало-мальски нестандартная задачка ставит такого потребителя в тупик. Это как раз и нужно глобальной элите (см. п.1).

5. Внедряется тестовый контроль знаний, который поощряет, в лучшем случае, к тупому зазубриванию разрозненных фактов, а в худшем – к отгадыванию ответа, тем более, их всего три-четыре варианта. Вместе с тем известно, что знание некоторых принципов замещает знание многих фактов. Но одно из правил современного "образования" – ни в коем случае не дать целостного понимания, а забить голову фактологическим мусором.

6. Бесконечная информатизация подаётся, как самоцель и абсолютное благо, хотя на самом деле служит установлению тотального контроля над человеком. Дальнейшее направление – чипизация мозгов под предлогом безопасности, эффективности и т.п. Можно не сомневаться, лозунги будут придуманы самые благие. А пока в первых классах вытесняются буквари и заменяются электронными гляделками. С самых ранних лет нужно убить способность мыслить.

7. Через многие учебные предметы транслируются либеральные космополитические прозападные представления. Цель – с раннего возраста потенциально инкорпорировать индивида в западный глобальный мир и подчинить будущее всех стран глобализму через перерождение новых поколений. Этими предметами являются политология, социология, право, история и др. Они наиболее подходят для прозападной пропаганды.



Для этих целей пишутся соответствующие учебники, переводя процесс в совершенно законное русло. Не секрет, например, что учебники по истории пишутся на западные гранты, а зачастую и иностранцами. На Украине стало чуть ли не правилом, что историю пишут канадцы (т.н. "канадские украинцы") и американцы. Стоит ли удивляться после этого, что дети презирают самих себя и свою идентичность, а Запад во всём полагают образцом?

8. Действует множество всяких зарубежных программ "сотрудничества", цель которых – отслеживание талантливых людей и переманивание их за границу.

Вся эта подрывная работа ведётся на том основании, что якобы так делается в "цивилизованных европейских странах" (типичная подмена понятия: подразумевается, что только европейские страны являются "цивилизованными").

Что касается насильственной украинизации, то к глобализации она имеет лишь косвенное отношение. Это часть геополитической стратегии США по отрыву Украины от остальной России и вовлечению её в сферу своего непосредственного влияния. Стала уже избитой фраза американского стратега З. Бжезинского о том, что, пока Украина удерживается в отрыве от остальной России, та не может стать мировой державой. Поэтому Украина никогда не сможет стать самостоятельным объектом геополитики – слишком уж большое стратегическое значение она имеет. Этот факт в геополитике является тривиальностью, и с этим необходимо считаться. Таковы реалии.

Таким образом, образование в русле глобализации – это система умственного, а затем и фактического подчинения государств интересам глобальной элиты. Цель этой системы – уничтожить умственный потенциал государств и поставить их под внешнее управление. Современное "образование" штампует креативно-позитивных глобальных идиотов. Эти индивиды умеют креативить, позитивить, эффектно презентовать себя, продуцировать яркие картинки, но не могут создать ничего нового, т.к. творческие способности целенаправленно уничтожаются в этой системе.

Конечно, есть счастливые исключения. Попадаются талантливые студенты, не желающие убивать в себе человека и становиться на путь кретинизации. Но в целом система направлена именно на оглупление подрастающих поколений. Кстати, и вся либеральная пропаганда поддерживает подростковое, легкомысленное, развлекательное отношение к жизни, внушая, что нужно "не париться", "не дать себе засохнуть", смотреть "камеди клаб", "евровидение", MTV и просто быть дебилом. Итог – стандартный идиот на выходе. А для страны – потерянные поколения, депрессия минимум на несколько десятилетий и внешний контроль через "международные демократические структуры", т.е. внешнее управление.

Можно ли что-то противопоставить этому процессу?

На первый взгляд немногое в целом. Но многое для отдельного человека! В силах каждого из нас оставаться человеком и не поддаваться глобализму. Пусть система изобретает самые изощрённые способы умственного порабощения, но в повседневной жизни мы имеем свободу выбора в пользу человеческого достоинства.



Человек был создан свободным! Мы можем читать настоящие книги, интересоваться подлинным искусством. К сожалению, не у всех хватает сил и желания на это. Но нужно использовать все возможности, чтобы объяснять окружающим, как устроен мир и кто стоит за "современными" методами обучения и "современными ценностями". Можно ли предложить действенную методику переубеждения и разворачивания сознания человека в патриотическом направлении – это тема отдельной статьи.

Поскольку данную статью не хочется заканчивать на грустной ноте, скажу только, что по своему опыту убеждаюсь: даже самое поверхностное объяснение того, как всё устроено, заинтересовывает многих студентов, которые интуитивно чувствуют, что их обманывают и всё обстоит не так, как рисуют СМИ. Так что, в этом отношении у нас огромный ресурс!

Необходимо по возможности вставлять палки в колёса модернизации (речь о нравственности). Нужно раз и навсегда отделаться от мысли, что модернизация вообще есть благо. Нам нужна модернизация промышленности. И никакой "модернизации" нравственности!

Дело даже не в том, можем ли мы что-то сделать, а в том, что мы обязаны. Как наши солдаты жертвовали собою во имя Победы, не зная, когда она наступит и наступит ли вообще, но движимые единственно чувством долга, так и мы обязаны вести борьбу против глобализма. Это борьба за наше спасение и за честь наших предков. Таков наш долг перед Отечеством. Ничто не потеряно, пока не потеряно всё!

Евгений Чернышёв,

Донецк

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Источник: ss69100.livejournal.com