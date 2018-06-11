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ЕГЭ – приговор российскому образованию. Евгений Спицын

15:13. 11 июня 2018 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал:

Эффективен или нет формат ЕГЭ сегодня?

Историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын рассказывает в какие годы начала задумываться система ЕГЭ? Каким сегодня мог бы быть объективный экзамен при поступлении в ВУЗ? Какого человека должна воспитывать школа? Может ли формат тестирования дать объективную оценку ученику? Для чего в советское время учили стихи Пушкина наизусть?

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Радио России

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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