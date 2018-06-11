ЕГЭ – приговор российскому образованию. Евгений Спицын
15:13. 11 июня 2018 Просмотров - 51 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Эффективен или нет формат ЕГЭ сегодня?
Историк, советник ректора МПГУ Евгений Спицын рассказывает в какие годы начала задумываться система ЕГЭ? Каким сегодня мог бы быть объективный экзамен при поступлении в ВУЗ? Какого человека должна воспитывать школа? Может ли формат тестирования дать объективную оценку ученику? Для чего в советское время учили стихи Пушкина наизусть?
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