В поисках мира во всем мире



«Это будет хорошо для мира, для России, для США и для всех стран G7. Формат G8 был бы лучше, и принятие российской стороны стало бы позитивным явлением. Мы в поисках мира во всём мире, мы не играем в игры» (c) Трамп



При этом он теперь не один такой. Новое правительство Италии также выступает за возвращение России в G-7 и рассматривает вопрос о снятии санкций. С другой стороны Канада и Германия резко против таких хаотичных метаний американской политики.



В МИД РФ на эти настойчивые предложения Трампа, меланхолично ответили, что Россия назад не просится.



«Мы никогда ни у кого не просились назад. Когда было принято решение о том, чтобы наши партнёры западные в «восьмёрке» больше не участвовали, и они вернулись в свой формат «семёрки», мы это восприняли как их решение» (с) Лавров



Для дела мира, было бы куда лучше, если бы США вывели свои войска из Сирии, Афганистана и Южной Кореи, а также отказались от поддержки фашисткого режима на Украине. От наличия/отсутствия России в G-форматах, мира во всем мире больше не станет.





Агент Дональд продолжает настаивать на том, что Россию надо вернуть в G-7.

Источник: colonelcassad.livejournal.com