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Тупик современной медицины. Где Выход? Гания Замалеева. Часть 2

18:43. 8 июня 2018 Просмотров - 78 Нет комментариев Опубликовал:

Современная медицина, актуальные вопросы.

Автор-сказительница – Гания Александровна Замалеева
Часть 1 – https://youtu.be/efAuTkgJ-3E

В передаче были рассмотрены следующие вопросы:

Почему современная медицина во всем мире никогда не победит т.н. “болезни цивилизации” – диабет, рак, спид, лейкозы, болезни позвоночника, инсульты и инфаркты.
Цель и смысл современной медицины.
Почему настоящий врач- это учитель здоровья, а не клерк, выписывающий рецепты на лекарства.
Первые шаги по переходу на адекватное питание.

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Источник: www.youtube.com

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