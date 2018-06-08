Тупик современной медицины. Где Выход? Гания Замалеева. Часть 2
Современная медицина, актуальные вопросы.
Автор-сказительница – Гания Александровна Замалеева
Часть 1 – https://youtu.be/efAuTkgJ-3E
В передаче были рассмотрены следующие вопросы:
Почему современная медицина во всем мире никогда не победит т.н. “болезни цивилизации” – диабет, рак, спид, лейкозы, болезни позвоночника, инсульты и инфаркты.
Цель и смысл современной медицины.
Почему настоящий врач- это учитель здоровья, а не клерк, выписывающий рецепты на лекарства.
Первые шаги по переходу на адекватное питание.
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Источник: www.youtube.com