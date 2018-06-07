"Языческие идеи становятся популярными среди спортсменов и бойцов спецназа, что является результатом бездействия со стороны РПЦ в этой сфере, заявил патриарх Кирилл.

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На это, подчеркнул он, нельзя смотреть безразлично. Потому что спортсмены и участвующие "в опасных для жизни военных операциях защитники Отечества" нуждаются в духовной поддержке. К тому же если они будут "мотивировать себя языческим мировоззрением, языческими культами", то "ничего хорошего из этого не выйдет".



Как отметил патриарх, бездействие со стороны Церкви приводит к тому, что пропаганда здорового образа жизни "нередко превращается в возрождение языческих культов, в том числе языческого отношения к человеческому телу"."

Сегодня на портале РИА "Новости" появилась и некоторое время висела в ТОПе статья "Патриарх Кирилл обеспокоен распространением язычества среди спецназовцев" А мне вот интересно, чем "мотивирование" иудо-христианским мировоззрением лучше, чем мотивирование языческим мировоззрением?! Если уж на то пошло, то восприятие себя как неотделимой составной части окружащей Природы гораздо лучше соответствует здоровому образу жизни, чем отношение к физическому телу, как к "временному пристанищу" и бренной плоти, рождённой во грехе.Также полагаю, что в ближайшее время должна последовать соответствующая реакция на данное выступление, особенно если учесть, что проект РПЦ активно продвигается и поддерживается весьма значительной частью современной правящей элиты России. Очень хочется надеется, что до очередной охоты на ведьм и сжигания язычников на кострах в этот раз не дойдёт, но борьба с "языческими тоталитарными сектами" однозначно будет активизирована. И про свободу вероисповедания в подразделениях особого назначения, скорее всего, придётся забыть. Увольнять, само собой, будут под различными другими предлогами, но без внимания пожелания "патриарха" не останутся.

Источник: mylnikovdm.livejournal.com