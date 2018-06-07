Патриарх Кирилл обеспокоен распространением язычества среди спецназовцев
11:16. 7 июня 2018 Просмотров - 552 10 коммент. Опубликовал: brahman
Сегодня на портале РИА "Новости" появилась и некоторое время висела в ТОПе статья "Патриарх Кирилл обеспокоен распространением язычества среди спецназовцев".
"Языческие идеи становятся популярными среди спортсменов и бойцов спецназа, что является результатом бездействия со стороны РПЦ в этой сфере, заявил патриарх Кирилл.
…
На это, подчеркнул он, нельзя смотреть безразлично. Потому что спортсмены и участвующие "в опасных для жизни военных операциях защитники Отечества" нуждаются в духовной поддержке. К тому же если они будут "мотивировать себя языческим мировоззрением, языческими культами", то "ничего хорошего из этого не выйдет".
Как отметил патриарх, бездействие со стороны Церкви приводит к тому, что пропаганда здорового образа жизни "нередко превращается в возрождение языческих культов, в том числе языческого отношения к человеческому телу"."
А мне вот интересно, чем "мотивирование" иудо-христианским мировоззрением лучше, чем мотивирование языческим мировоззрением?! Если уж на то пошло, то восприятие себя как неотделимой составной части окружащей Природы гораздо лучше соответствует здоровому образу жизни, чем отношение к физическому телу, как к "временному пристанищу" и бренной плоти, рождённой во грехе.
Также полагаю, что в ближайшее время должна последовать соответствующая реакция на данное выступление, особенно если учесть, что проект РПЦ активно продвигается и поддерживается весьма значительной частью современной правящей элиты России. Очень хочется надеется, что до очередной охоты на ведьм и сжигания язычников на кострах в этот раз не дойдёт, но борьба с "языческими тоталитарными сектами" однозначно будет активизирована. И про свободу вероисповедания в подразделениях особого назначения, скорее всего, придётся забыть. Увольнять, само собой, будут под различными другими предлогами, но без внимания пожелания "патриарха" не останутся.
"Языческие идеи становятся популярными среди спортсменов и бойцов спецназа, что является результатом бездействия со стороны РПЦ в этой сфере, заявил патриарх Кирилл.
…
На это, подчеркнул он, нельзя смотреть безразлично. Потому что спортсмены и участвующие "в опасных для жизни военных операциях защитники Отечества" нуждаются в духовной поддержке. К тому же если они будут "мотивировать себя языческим мировоззрением, языческими культами", то "ничего хорошего из этого не выйдет".
Как отметил патриарх, бездействие со стороны Церкви приводит к тому, что пропаганда здорового образа жизни "нередко превращается в возрождение языческих культов, в том числе языческого отношения к человеческому телу"."
А мне вот интересно, чем "мотивирование" иудо-христианским мировоззрением лучше, чем мотивирование языческим мировоззрением?! Если уж на то пошло, то восприятие себя как неотделимой составной части окружащей Природы гораздо лучше соответствует здоровому образу жизни, чем отношение к физическому телу, как к "временному пристанищу" и бренной плоти, рождённой во грехе.
Также полагаю, что в ближайшее время должна последовать соответствующая реакция на данное выступление, особенно если учесть, что проект РПЦ активно продвигается и поддерживается весьма значительной частью современной правящей элиты России. Очень хочется надеется, что до очередной охоты на ведьм и сжигания язычников на кострах в этот раз не дойдёт, но борьба с "языческими тоталитарными сектами" однозначно будет активизирована. И про свободу вероисповедания в подразделениях особого назначения, скорее всего, придётся забыть. Увольнять, само собой, будут под различными другими предлогами, но без внимания пожелания "патриарха" не останутся.
Источник: mylnikovdm.livejournal.com
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Просто главпопу не нравится наша трактовка библейского выражения по поводу бития по щекам… У славян она звучит так – если тебя ударили по щеке, отруби руку, ударившую тебя, дабы в следующий раз было нечем бить… Ему не нравится гордый (не путать с гордыней) и независимый нрав славян… Ему по душе понурое и беЗсловесное овечье стадо… А язычники – это те, кто отошёл от Ведического образа жизни… Веды не религия. Веды представляют собою необъятный свод знаний, которые человек должен получать непосредственно от ведунов по мере своего духовного роста.
Веды – являются самыми древними и объёмными Священными Писаниями Земли. Они содержат информацию об устройстве Космоса, обо всех сферах человеческой жизни. Ведами назывались Древние (Гиперборейские и Славяно-Арийские) писания Руси. Веды – означает «Знание». Русские слова «ведать», «исповедь», «проповедь», «медведь» (знающий мёд) происходят из того же корня. Среди ведических трактатов – Славяно-Арийские Веды – «Сантии Веды Перуна», «Ригведы», «Авеста» и др.
Независимо от веры, все люди подчиняются единым физическим законам. В духовной сфере действуют единые метафизические законы, изложенные в Ведах. Когда-то на Земле была одна цивилизация и было единое Знание – Ведическое, которое несло в себе истинное знание и передавалось из поколения в поколение.
Говорить о философско-ведическом мировоззрении – это значит, познакомится с древними знаниями наших Славяно-Арийских предков, которые объясняют очень многие тайные для современной культуры стороны жизни, познать глубинный философский смысл древней Гиперборейской Веры – Славянской ведической культуры. Познакомиться с Абсолютными, универсальными, космическими Законами бытия. Законы эти имеют прямое отношение к земной жизни, значит, непосредственно касаются каждого.
Каждый Человек – это микрокосм. То есть – каждый человек является Богом, в глубинной своей сущности, Бог не вовне, а внутри Человека, в безднах его Души.
Враньё, что человек живёт только один раз. Истина состоит в том, что он живёт бесконечно много раз. Враньё, что жизнь – процесс хаотичный, случайный, зависящий от случайных обстоятельств, воли окружающих людей или воли так называемого Бога. Истина состоит в том, что ничего случайного в жизни человека нет. Начиная от момента рождения и кончая смертью, жизнь человека – это процесс цикличный, упорядоченный, закономерный…
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Патриарх Кирилл сам является сектантом, отступившим от Православного христианства. Подчинил Русскую православную церковь Папе римскому. Он экуменист – выступает за объединение всех мировых религий с целью ликвидации христианства на Руси и подчинении его иудаизму. Какое он имеет право делать подобные заявления?
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У славян Православие – это Правь (место нахождения наших Богов) славить… Интересно, а как ты трактуешь Православие?
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Трактую как Правоверие. Но нужно объединять в одну религию, как трактовал Владимир Мономах. А вот Патриарх Никон подмял Ведизм под христианство.
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Маленько не так… Они отличны друг от друга:
Правоверие – вера христиан по христианскому старому обряду до Никоновской реформы. Во времена Никона в 1666 году начались гонения на своих же со-братьев по Христу, которые не принимали нововведения. Первым кто отказался принимать нововведения был протопоп Авакум. Всем известно о нововведении трёх перстов, вместо двух, которыми они крестились (два перста были переняты у староверов). Но это было не главное. Самая главная хитрость – это уничтожение старой и введение новой элиты и плюс подмена понятий “Правоверие” на “Православие”. Ведь даже в Четьях минеях (христианские служебники, которые были до появления Библии, которая появилась в конце XVIII, начале XIX века, как книга, а до этого были Четьи минея) есть фраза: “сего еси исполнена земля роуская, а правоверная вера христианская”, т.е. не православная вера, а правоверная. Авакум говорил “Да не уподобимся мы язычникам, что чтят древних Богов”, т.е. здесь “язычник” звучит как представитель другой веры. И за это их начали уничтожать физически и побежали кто на Поморье, на Беломорье, а кто-то и к староверам на Сибирское Беловодье. И наши Предки-староверы начали давать приют старообрядцам и не потому, что вера у нас едина, а потому что едины по крови.
Православие – Правь славление, т.е. прославление Мира Прави – Мира Богов, обретших Светье тело. Правильное восславление Всевышнего (Рамхи), а не иудейского племенного божка Саваофа-Иеговы-Яхве, пекущегося только об иудеях. Этот термин был присвоен христианами, которые утверждают, что право-славному христианству более тысячи лет и ссылаются на “Слово о законе и благодати митрополита Илариона”, где искажён перевод. Летописи Х-XIV вв. убедительно свидетельствуют, что христианство пришло на Русь из Греции под названием ”вера Христова”, ”новая вера”, ”истинная вера”, ”греческая вера”, а чаще всего – ”правоверная вера христианская”. Впервые слово ”православие” встречается в ”Послании митрополита Фотия Псковского” 1410-1417 гг., то есть через 422 года после внедрения христианства. А словосочетание ”православное христианство” и того позже – в Псковской первой летописи под 1450 годом, через 462 года после крещения Руси-Украины. Вопрос. Почему слово ”православие” не использовали сами христиане на протяжении полтысячелетия? Всё просто. Православными христиане стали в XVII веке при реформе патриарха Никона, который приказал внести изменения в летописях. Церковь, когда раскололась в 1054 году, то западная стала называться ”Римско-Католическая, Вселенская” с центром в Риме, а восточная ”Греко-Факолическая, Ортодоксальная (Правоверная)” с центром в Царьграде (Константинополе). С греческого “ортодоксия” значит “правоверие”. “Ортос” – значит “правильное”, “прямое”, “доксос” – “мысль”, “убеждение”, “вера”. Именно поэтому в Западном мире христиан восточного обряда зовут “ортодоксами”. Греко-ортодоксия в XVI веке, после захвата Русинских земель Польшей, оказалось в жесткой борьбе с римо-католицизмом. Потому, ища себе опору, церковь пришла к единственному спасительному выходу – частично перенять ведические духовные обычаи Русинов. В первую очередь они превратили “правоверную веру христианскую” в “святое православие”, и этим все подвиги дохристианского Православия приписали себе. Хотя Правь славящие никакого отношения к христианству не имеют. Эта церковная реформа при Никоне также бы-ла направлена на уничтожения двоеверия (Православия и Правоверия). Позже они перестали бороться с ведическими православными обычаями и приняли как свои: культ Предков, Зеленые святки, Купальские святки, Покрову, Калиту, Коляду, Стречу (Сретенье) и другие. Что и отмечает католическая церковь, что их восточный сосед набрался языческих культов. Эта церковная реформа при патриархе Никоне вызвала раскол на тех, кто поддержал церковную реформу Никона (никониане) и тех, кто не поддержал – раскольники. Раскольники Никона обвиняли в трёхязычной ереси и потакании язычеству, т.е. старой Православной Вере. 17 апреля 1905 году по указу царя раскольников стали называть старообрядцами. Себя они называют праведными христианами. Раскол ослаблял державу и во избежание крупномасштабной религиозной войны некоторые положения реформы Никона были отменены и вновь стал использоваться термин “правоверие”. На-пример, в Духовном регламенте Петра I от 1721 года сказано: ”А яко Христианский Государь, ПРАВОВЕРИЯ же и всякаго в церкви Святей благочиния блюститель…”. О Православии нет ни слова, также нет и в Духовных регламентах 1776 и 1856 годов. Сами христиане говорят, что их церковь называется православной, т.к. она правильно прославляет бога. Византийский монах Велизарий в 532 году (за 456 лет до крещения Руси) описывая русскую баню называет славян православными славенами и русинами.
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
1.”посеешь” ВЕРУ – “пожнёшь” поРАБощение!
2. “Ошейник РАБА – легче доспехов Воина”!
3. С религиозного “ОКОРМЛЕНИЯ” – начинается поРАБощение!
4. ТАМ,где торжествует СЕРОСТЬ[читай,те - БЕЗГРАМОТНОСТЬ],
к власти всегда ПРИХОДЯТ ЧЁРНЫЕ[= религиозники]!
5. Религия[ЛЮБАЯ]- ЭТО,по своей сути,КОНЦЕНТРАТ ЭКСТРЕМИЗМА,
который ОБЯЗАТЕЛЬНО перерастёт в…Т Е Р Р О Р И З М!
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~~~ STOP – религии!!! ~~~
_Для чего “ОНИ” – В(н)ас к себе ЗОВУТ?
["они" - это "слуги-"бога"- в ИХние строения]
А для того,ЧТОБЫ на В(н)аши сознания -
Посредством РЕЛИГИОЗНОГО ЗОМБИрования,
“одеть” – религиозно-ментальный “ХОМУТ”!
_Главное – для РЕЛИГИОЗНИКОВ – подчинить людские души!
Для этого-то и “льют” ОНИ – ,,свОЙ-елей,, “в-уши”…
Для этого-то и ведут ОНИ – “свои-ОКОРМЛЕНИЯ”…
ИМ нужно[как-i-раньше] – поРАБощённое население!
Для этого-то и производится – РЕЛИГИОЗНОЕ ЗОМБИрование!
_Советский Потенциал – (УВЫ)заканчивается.
Наполнение бюджета – уменьшается-ухудшается!
Социальные гарантии государства – УМЕНЬШАЮТСЯ!
Религия,как ПАРАЗИТ – на “теле” общества РАЗРАСТАЕТСЯ!
Общество религией – оБОЛВАНивается И – поРАБощается!
_РЕЛИГИЯ – в ГЛАВНУЮ ОПАСНОСТЬ превращается!
Именно РЕЛИГИЕЙ – ВСЁ Светское – РАЗРУШАЕТСЯ!
Именно ИЗ-ЗА неё – ВСЁ социальное – СОКРАЩАЕТСЯ!
Именно РЕЛИГИЕЙ[ПАРАЗИТОМ]- бюджет “ПОЖИРАЕТСЯ”!
Религия – Древнейшим ОККУПАНТОМ является!
_Жизнь там УХУДШАЕТСЯ,где РЕЛИГИЯ распространяется!
Народ – в РАБов превращается,ЕСЛИ религией “окормляется”!
Ведь народ – РЕЛИГИЕЙ “окормлённый” – УЖЕ – поРАБощённый!
Вера в НЕСУЩЕСТВУЮЩЕГО “бога” – это ментальный “ХОМУТ”!
Его-то – ради поРАБощения людей – религиозники на людей и “одеют”!
_ Чтобы Свободно Жить – НУЖНО религию от государства ОТДЕЛИТЬ!
Строить религиозные “КОШАРЫ” – за счёт бюджета – ПРЕКРАТИТЬ!
Распространение["окормление"]религии – ЗАПРЕТИТЬ!
Ради Развития и Прогресса – Светской Жизнью Жить!
Но ГЛАВНОЕ – религию от государства – ОТДЕЛИТЬ!!![41-44]
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Россию НЕ надо(Смертельно ОПАСНО!),чтобы Оккупировать – бомбить!
Её достаТОЧНО(РАДИ Подчинения-Оккупации)- Иезуитски-УМЕЛО…
религией “ОКОРМИТЬ”(что и ДЕЛАЮТ…)…ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ людей
(массы)оБОЛВАНить-оБАРАНить и…в религиозных РАБов превратить!
* СНАЧАЛА религиозным ВИРУСОМ – страну ЗАРАЗИТЬ…чтобы ВСЁ
Светско-социальное УМЕНЬШИТЬ-РАЗРУШИТЬ! А уж ПОТОМ…ПОСРЕДСТВОМ
религии – страну ИЗНУТРИ ЗАХВАТИТЬ(Оккупировать)!Что и ДЕЛАЕТСЯ…
[ЛЮБАЯ религиозная "ПОЗА" - ДЛЯ Свободной Жизни - УГРОЗА!]
[вера в НЕ существующего "бога",как в теле "ЗАНОЗА"...]
“““““““““““““““
От религиозного ВИРУСА – сознания Освобождайте!
,,Окормлять,(оБОЛВАНивать)себя религией – НЕ разрешайте!
ВСЯЧЕСКИ – от религиозного влияния – Жизнь Защищайте!!!
* Смело – ЛЮБЫХ религиозников – По-ДАЛЬШЕ…ПОСЫЛАЙТЕ!!!
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 07-6-18.
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Далее все быстрее, больше , понятнее для простых людей он будет проявлять себя как жидовствующий. А Ведизм -это безусловно истинное мировоззрение.
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Кто такой Гундяев?, посмотрим: лжив, алчен, утопает в роскоши, вероятно, содомит. Может так вести человек человек, искренне верующий во Христа и его учение? Конечно же нет. Это сатанист и служитель иудейского диавола Иеговы, которого они по своей абсолютной лживости именуют богом. Потому и тянет он РПЦ в экуменизм.
А Веды и истинное Православие – это знания, оставленные нам нашими древними предками – Гиперборейцами. И власть в России оккупационная сатанистская, потому с Гундяевым и Берл Лазаром они заодно. Но истина завоевывает Души и Умы людей, оттого бесы и нервничают. Особенно их пугает, что меняется сознание воинов, которых они одурачивают и принуждают служить себе. Страшно им и поделом.
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Давно читал, что если кто-то навязывает свою теорию или религиозное учение, то это деструктивный эгрегор. Должно быть естественно и непринуждённо от сердца, тогда это созидательный эгрегор. В 90-е сначала народ нагнули, через спирт “рояль” в т.ч., а потом уже пошли кланяться Гундяеву “по доброй воле”.
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Все это понятно (комменты), но все гораздо проще…, люди перестали ходить в эти “рассадники рабства”, стали прозревать; доходы рпц стали падать, несмотря на повальное строительство этих “пастбищ”…. Вот и надо “загнать стадо обратно”…