Наследие предков. Третий телемост Россия – США. Магия Духа, Души и Тела. Часть 2

Наследие Предков. Как развить магические способности.



14 апреля 2018 года в 19 часов по Московскому времени при содействии “Народного Славянского радио” состоялся третий телемост “Наследие Предков” – Россия, США. Тема “Магия Духа, Души и Тела”.



В передаче приняли участие: Юрий Гомонов (Россия), Всеслав Глоба (Россия), Андрей Новиков (Россия) и Анна Никифорова (Россия – США).

Ведущий Алексей Орлов “Народное Славянское радио”.



Часть 1 – https://youtu.be/y7h97j8CbVI



При вашем участии и помощи докладчики раскроют тему общего Наследия наших Предков, проявленного в волшебных знаниях и практиках для развития каждого человека в отдельности и всей Планеты в целом посредством сил человеческого духа, души и тела.

Надеемся, что наш телемост поможет приоткрыть завесу тайны о магических способностях каждого из нас и даст возможность извлечь ценные уроки из нашего богатого прошлого и прикоснуться к Единому Наследию Предков, чтобы жить счастливо в Мире и Ладу, как это и положено Братским Народам.



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Источник: www.youtube.com