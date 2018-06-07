Готовы на все: как власти Украины собираются выслужиться перед МВФ ради очередного транша

Как известно экспертам, специалистам, а также простым обывателям, долг Украины перед МВФ погасить полностью никогда не представится возможным. Понабрав у Фонда в долг, Петр Порошенко даже не подумал, как будет расплачиваться.

Ни для кого не секрет, экономика страны переживает сейчас не лучшие времена, платить нечем, ведь все средства украинская элита давным-давно вывела в заграничные оффшоры. Конечно, МВФ такая ситуация никак не устраивает, поэтому кредиторы выдвинули Киеву новые условия, одним из которых стало создание независимого антикоррупционного суда, контролируемого извне. Это означает, что, приняв этот закон, Порошенко и КО собственноручно подведет себя под трибунал.

Впрочем, если сначала такое требование «незалежным» парламентариям показалось не комильфо, то сейчас они полностью готовы подчиниться МВФ. Однако до сих пор остаются несогласные с новым законом, в числе которых лидер фракции «Оппозиционный блок» Юрий Бойко. Оппозиционер намерен обратиться в Конституционный суд, так как считает, что создание отдельно взятого суда, нарушает конституции и права граждан Украины.

Как бы то ни было, согласны они или не согласны, Незалежной в любом случае не удастся искоренить коррупцию. Несмотря на то, что в стране куча антикоррупционных инстанций, суть их заключается в обирании гражданского населения, а работы никакой, по факту, не ведется. Кроме того, создание нового суда будет являться неким рычагом давления Вашингтона, с помощью которого можно будет с легкостью управлять суверенитетом Украины.

Украинский политик Виктор Медведчук выразил аналогичную мысль относительно создаваемой инстанции:

«Навязанный стране кредиторами и ростовщиками, продавленный «вашингтонским обкомом», АКС будет подчиняться Вашингтону. И сколько бы посол США в Украине Мари Йованович ни твердила, что ни о каком давлении или воздействии не может быть и речи, факты свидетельствуют об обратном. А потому я твердо убежден: Антикоррупционный суд, который сегодня нам навязывают так называемые партнеры, - это не борьба с коррупцией, это сдача суверенитета, сдача национальных интересов Украины».

Кстати, те, кто не желает поддерживать коррупционные схемы, автоматически попадают в черный список властей, и никакие суды здесь не подвластны исправить эту ситуацию. Воровство, нарушение законодательства, махинации и черные схемы этой стране не искоренить, как режим Порошенко.