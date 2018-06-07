ЦБ обвинил российскую молодежь в подрыве основ пенсионной системы

По мнению Центробанка, поведенческая модель молодежи может нарушить основы пенсионной системы РФ.

В отчете «Основные направления финансового рынка на период 2019–2021 годов» отмечается, что молодые люди из так называемого «поколения Y», то есть родившиеся в 1980-2000 годах, копят деньги достаточно активно, но используют их для получения «качественных впечатлений, по своей мотивации не всегда ориентированных на перспективу».

Аналитики регулятора называют такое поведение «нерациональным». По их мнению, оно может подорвать устойчивость существующей модели пенсионной системы, серьезно нарушив баланс сбережений.

В частности, молодежь использует для удовлетворения потребностей блага общего пользования, но отказывается от активного обладания частной собственностью, и это негативно может сказаться на росте российской экономики.

При этом в ЦБ признают, что подобная модель поведения, основанная на совместном доступе к сервису, находится в России в стадии формирования.

Для борьбы с негативными тенденциями Банк России хочет создать дружественную среду для взаимодействия с молодежью, а также отдельно работать с проблемой «поведенческой иррациональности».

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