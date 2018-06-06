“Ничем хорошим это не закончится”: Питер Шифф предупреждает о том, что банковская система США “имеет огромную проблему”

Управляющий капиталом Питер Шифф говорит, что, хотя Deutsche Bank и является самым системно опасным банком в мире (с точки зрения МВФ), он представляет собой лишь верхушку серьезных глобальных финансовых проблем.

Шифф объясняет: “Я думаю, что это проблема, и дело не только в Deutsche Bank”.

“Deutsche Bank может быть слабым звеном в цепочке. Если вспомнить, что у нас было во времена финансового кризиса (2008 года), во-первых, был взрыв сабпрайм-кредитов, и все говорили, мол, не беспокойтесь об этом. Все под контролем. Я говорил, что ничего не контролируется, просто рынок сабпрайм-кредитов был первым, потому что самым слабым звеном были такие ипотечные кредиты. Весь рынок ипотечных кредитов имел проблему. Я думаю, что у банковской системы есть огромная проблема, и эта проблема заключается в том, что банки живут на аппарате жизнеобеспечения за счет искусственно заниженных процентных ставок. Поскольку низкие ставки остались позади, то это похоже на то, как если бы кто-то лежал на аппарате жизнеобеспечения, и этот аппарат отключили бы от электричества. Ирония заключается в том, что вокруг так много аналитиков, которые считают, что более высокие ставки хороши для банков …” Шифф согласен, что низкие процентные ставки спасли банки, но он указывает на лицемерие современного рыночного мышления: “У вас не может быть одновременно и то, и другое. Не может быть такого, чтобы низкие ставки смогли помочь банкам, и высокие процентные ставки тоже помогут банкам. Или то, или другое. Я думаю, что растущие ставки разрушат стоимость их кредитов и их залогов. Это приведет к дефолтам … Все те банки, которые были слишком большими, чтобы рухнуть в 2008 году, теперь намного больше, и их будет намного сложнее спасать”.

Шифф выступает с серьезным предупреждением:

“Ничем хорошим это не закончится, и я не думаю, что Федрезерв сможет снова спасти нас. Если вы ошибетесь на этот раз, то с вами покончено. Вы потеряете все. Вы не можете держаться лишь за надежду. Если фондовый рынок снова сократится наполовину, Федрезерв не спасет вас еще одним раундом количественного смягчения. Они не спасут вас сокращением ставок, потому что в следующий раз, когда Федрезерв попытается это сделать, он уничтожит доллар. Я в этом уверен. Следующий раз — это последний раз. У нас случится долларовый кризис и кризис суверенного долга. Тогда США не сможет никого спасти, потому что США сами окажутся в беде. Никто не захочет владеть американским долгом. Никто не захочет владеть американским долларом. Независимо от того, какую бумажную прибыль получили люди, находясь в этом бычьем рынке в течение последних нескольких лет, ничто из этого не имеет значения. Прибыль испарится в тот момент, когда рынок взорвется”.

Как поведет себя золото в условиях роста ставок? Шифф говорит,

“Золото может расти, когда растут ставки. На самом деле, золото будет расти в условиях роста ставок. Ставки обычно растут, потому что ускоряется инфляция. Ускоряющаяся инфляция хорошо отражается на цене золота”.

Опубликовано 03.06.2018 г.

Источник: «This Is Not Going To End Well» Peter Schiff Warns The US Banking System «Has A Huge Problem»

http://finview.ru/2018/06/04/nichem-khoroshim-ehto-ne-zakonchitsya-piter…