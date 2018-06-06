Док. фильм „Позорная тайна Хатыни”

149 жителей Хатыни были сожжены заживо или расстреляны заоказание жителями деревни помощи партизанам. В карательной операции участвовали «118-й шуцманшафт-батальон» и особый батальон СС «Дирлевангер».В батальон вошли украинские националисты из распущенного Буковинского куреня, связанного с ОУН (м).

Командовал батальоном бывший польский майор Смовский, начальник штаба — бывший старший лейтенант Красной Армии Григорий Васюра, командир взвода — бывший лейтенант Красной Армии Василий Мелешко. Немецким «шефом» 118-го вспомогательного батальона был майор полиции Эрих Кернер.

Батальон участвовал и в других операциях. 13 мая Васюра возглавлял боевые действия против партизан в районе села Дальковичи. 27 мая батальон проводит карательную операцию в селе Осови, где были расстреляны 78 человек…