Константин Никифоров. Спасение олигархов

Своими санкциями Вашингтон создал серьезные проблемы Виктору Вексельбергу и его швейцарскому бизнесу.

https://business-swiss.ch/2018/06/rossijane-shvejcarskie-dolgi-vekselberga/

“Швейцарские банки, которые выдавали олигарху кредиты, из-за американских санкций были вынуждены поставить г-ну Вексельбергу ультиматум: он должен был погасить кредиты до 5 июня 2018 года. Иначе финансовые дома преступили бы к обращению взыскания на швейцарские активы олигарха. Конкретно речь идёт о находящимся в залоге у банков пакете акций в Sulzer, Schmolz + Bickenbach и Oerlikon.



По данным Reuters, на данный момент долги Виктора Вексельберга и его группы «Ренова» перед швейцарскими банками UBS, Credit Suisse и дочкой JP Morgan в размере 1 миллиарда швейцарских франков погашены.



Интересен источник финансирования. По данным Министерства финансов России, в качестве помощи олигарх получил кредит от санируемого государством Промсвязьбанка. Иными словами, государственные деньги (т.е. деньги российских налогоплательщиков) через помощь проблемному российскому банку решили финансовые проблемы Виктора Вексельберга в Швейцарии.

За деньгами россиян для аналогичных целей выстроились уже также и другие олигархи, попавшие в новый санкционный список США” ( конец цитаты).

Надо отдать должное американцам- санкциями против российских олигархов они сумели напугать швейцарских банкиров. Последние в страхе за благополучие своего бизнеса на территории США поспешили выполнить требования Вашингтона. Первым, кто на себе прочувствовал рвение швейцарцев, оказался Вексельберг.

https://business-swiss.ch/2018/05/shvejcarskie-banki-vekselberg-ssha/



“Заморозка банковских счетов В пятницу, 6 апреля 2018, США пополнили санкционный список новыми именами российских олигархов, среди которых оказался российский предприниматель Виктор Вексельберг. Швейцарские банки решили не тратить времени на раздумья и буквально на следующий рабочий день выполнили требования Вашингтона, заморозив счета российского миллиардера.

Данное решение коснулось абсолютно всех его активов в Швейцарии – как личных, так и корпоративных, как в долларах США, так и в швейцарских франках. Для справки: российский миллиардер в общей сложности владеет свыше 13 миллиардами долларов, из которых 2 миллиарда размещены в Конфедерации.

При этом, ни один из швейцарских банков не удосужился уведомить своего клиента о заморозке счетов. По крайней мере, так заявляет последний. Если данная версия верна, то можно предположить, что о действии санкций российский олигарх узнал лишь во вторник, 10 апреля, когда не смог воспользоваться своей кредитной картой. В этот же день г-н Вексельберг вступил в диалог со всеми швейцарскими банками, в которых у него был открыт счет. Среди них – Credit Suisse, UBS и Julius Bär.



Правовые основания? Согласно федеральному законодательству, швейцарские банки могут заморозить активы своих клиентов при наличии соответствующего распоряжения швейцарского суда или, в особых случаях, Федерального совета Швейцарии. Причиной может послужить подозрение в отмывании денег или их незаконном происхождении. Однако оба случая не относятся к г-ну Вексельбергу.

Также, на территории Конфедерации могут действовать санкции, которые были приняты исключительно федеральным правительством. Однако и этот вариант отпадает: орган высшей исполнительной власти – по крайней мере, пока что – не присоединялся к новому санкционному списку Вашингтона.



Поэтому действия швейцарских банков продиктованы страхом перед последствиями возможного отказа от автоматического присоединения к американским санкциям. Большинство из кредитных учреждений Швейцарии ведут деятельность на территории США и поэтому могут опасаться штрафов.



Юридические последствия Однако швейцарским банкам, возможно, придётся ответить за свои действия в судебном порядке уже перед своим клиентом. Согласно заявлению компании «Ренова», г-н Вексельберг намерен предпринять правовые меры против швейцарских банков.



По мнению юриста, важно понимать ещё и другое – а именно: власть, которую имеют банки (не только швейцарские). Сначала кредитные учреждения фактически навязывают клиентам свои условия, а потом – уже на основании этих условий – получают carte blanche для практически любых действий. Данную негативную сторону зависимости от «электронных денег» многие недооценивают.



В интервью Порталу «Швейцария Деловая» швейцарский юрист Марад Видмер оценил шансы олигарха против швейцарских банков как «относительно не высокие». По его словам, «сложно предположить, чтобы такие крупные банки не предусмотрели в своих условиях оказания услуг соответствующий пункт на случай применения международных санкций». Таким образом, открывая банковский счёт в том или ином кредитном учреждении, его владелец автоматически соглашается на обязательность таких условий.



Соответственно, следует исходить из того, что по договору, действующему между банком и г-ном Вексельбергом, первый наделяется правом в одностороннем порядке замораживать активы при наступлении соответствующего события. Таким событием могут считаться как раз санкции США.



Г-н Видмер предполагает, что подача с суд на швейцарские банки преследует лишь одну цель: чтобы весь мир узнал, что г-н Вексельберг подаёт в суд. На практике такие процессы обычно заканчиваются тихо – через достижение мирового соглашения” ( конец цитаты).

Швейцария- не Россия. На родине такие вопросы решаются проще. Вот, например, Вексельберг, попавший под санкции США, исчез из списка акционеров Меткомбанка. Список акционеров МФК — еще одного банка, где акционер — Вексельберг, теперь недоступен

http://vspro.info/article/cb-spratal-doli-vekselberga-v-dvuh-bankah



“Из списка акционеров Меткомбанка, размещенного на сайте Центробанка, исчез Виктор Вексельберг, которому через ООО «Ренова» принадлежало в банке 9,9%. Упоминание о Вексельберге отсутствует и в списке акционеров, размещенном на сайте Меткомбанка. При этом в списках акционеров, сохранившемся в кэше Google, Вексельберг присутствует с долей в 9,9%. Суммарная доля раскрываемых акционеров Меткомбанка составляет 90,1%. РБК направил запросы в ЦБ, Меткомбанк и группу «Ренова», на момент публикации ответа на эти запросы нет. Меткомбанк занимает 78-е место по объему активов среди российских банков согласно рейтингу «Интерфакс-100». Штаб-квартира банка — в городе Каменске-Уральском.​Меткомбанк — не единственный банковский актив Вексельберга. Через кипрскую Winterlux Limited ему принадлежит 39,4% акций банка «Международный финансовый клуб» (МФК). Помимо Вексельберга, крупным владельцем банка является Михаил Прохоров (27,74%), еще 19,71% принадлежит группе ОНЭКСИМ Прохорова, а 13,14% владеет супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова (он также под американскими санкциями). В январе ОНЭКСИМ подал в ФАС ходатайство о покупке 100% акций МФК, в конце марта оно было одобрено. Утром 16 апреля в списке акционеров МФК, опубликованном на сайте ЦБ, присутствовал Вексельберг, однако спустя некоторое время эта информация исчезла. По состоянию на 13:00 мск вместо файла с информацией об акционерах выдавалась надпись «Ошибка 404». В конце марта Банк России сообщал, что ведет работу по ограничению доступа к информации, которую можно использовать для выявления связей между банками и попавшими под санкции физлицами и компаниями. Регулятор отмечал, что подготовил проекты правительственных постановлений, согласно которым сведения о бенефициарах, фигурирующих в зарубежных санкционных списках, не подлежат раскрытию на сайтах ЦБ и самих финансовых организаций. Сейчас банки обязаны раскрывать контролирующих собственников (вплоть до публичного акционерного общества или физического лица) не позднее чем через десять дней после того, как узнали о соответствующих изменениях. В разъяснениях для Ассоциации банков России ЦБ писал, что «еще до принятия соответствующих законодательных изменений» с сайта ЦБ «исключена информация о включенных в санкционные списки российских юридических и физических лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации». Минфин США 6 апреля внес Вексельберга в санкционный список (Spе​cially Designated Nationals List, SDN). Вексельберг назван в числе «олигархов», которым «позволял обогащаться режим Владимира Путина». В список также попала и группа компаний «Ренова». Гражданам США и американским компаниям нельзя вести бизнес как с подсанкционными бизнесменами, так и с теми компаниями, где у этих бизнесменов контрольный пакет. В конце октября 2017 года американский Минфин дал разъяснения о применении санкций в отношении лиц и компаний, которые помогают проводить сделки в интересах россиян из санкционных списков. Власти США могут вводить санкции в отношении финансовых организаций (банки, брокеры, инвесткомпании), о которых известно, что они содействуют «значимым финансовым транзакциям» в интересах лиц из списка SDN. В своем комментарии к включению Вексельберга в санкционный список Минфин США отметил, что Вексельберг работает в российской энергетической сфере, а также напомнил о деле в отношении главы холдинга «Т-Плюс» (входит в «Ренову») Бориса Вайнзихера и управляющего директора и миноритария «Реновы» Евгения Ольховика, которые подозреваются во взятках руководству Р​еспублики Коми. В число акционеров Меткомбанка также входят Евгений Ольховик и еще несколько членов совета директоров «Реновы»: Михаил Сиволдаев, Игорь Черемикин, Андрей Шторх, Ирина Матвеева и Владимир Кремер. Раньше 99,98% банка принадлежало кипрской компании Вексельберга Winterlux Limited, но в декабре 2016 года бизнесмен принял решение сделать акционерами банка топ-менеджеров «Реновы». Группа объясняла, что часть акций Меткомбанка продали топ-менеджменту для увеличения устойчивости банка и повышения мотивации директоров «Реновы». За первое полугодие 2017 года банк выплатил акционерам дивиденды на сумму 286 млн руб.”( конец цитаты).

Вот так, был- и не стало. Надо полагать, проблемы у главы “Реновы” еще будут.​Вопрос в другом: во сколько обойдется бюджету спасение олигархов?