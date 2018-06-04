Истребитель Су-57 получит абсолютное оружие
Российский истребитель пятого поколения Су-57, прошедший боевое крещение в Сирии и официально продемонстрированный на параде 9 мая над Москвой, получит оружие воздушного боя, не имеющее аналогов в мире.
Проходящая испытания ракета средней и большой дальности К-77 является абсолютным оружием против любого противника - она так же опасна, как и Су-57, для которого создана, считают эксперты американского военного журнала Military Watch Magazine. Эта ракета изменит баланс сил в воздухе в пользу России, пишет издание.
К-77 (изделие 180) - дальнейшее развитие семейства ракет средней дальности Р-77 (экспортное название РВВ-АЕ, в классификации НАТО Adder, гадюка). От предыдущих версий К-77, созданная для истребителей пятого поколения, отличается, в первую очередь большей дальностью полета: 192 км против 110 у РВВ-АЕ.
Конечно, это не самые дальнобойные ракеты из российского арсенала: есть Р-33 и Р-37 с боевым радиусом 300 и 400 км, соответственно. Но эти ракеты создавались специально для стратосферного перехватчика МиГ-31 и могут применяться только им (Р-37 возможно использовать на Су-27 и Су-35 при загрузке в самолет дополнительного программного обеспечения). Это тяжелые ракеты и, что немаловажно, они были разработаны еще в Советском Союзе. Сегодня их характеристики точности не впечатляют, пишет издание.
А К-77 - современное дальнее высокоточное оружие, предназначенное для перехвата даже небольших и высокоманевренных целей, уклониться от него невозможно. Самое интересное в ракете - ее система наведения. Прежде маневренные истребители - например, американский F-15, - могли избежать поражения, резко маневрируя с тем, чтобы выйти из довольно узкого луча захвата ракетной головки самонаведения.
Однако в К-77 поиск цели реализован по-другому. Под радиопрозрачным обтекателем носовой части спрятана антенная решетка, каждая ячейка которой представляет собой моноимпульсный излучатель. Информация с них собирается, обрабатывается и соединяется в общую картинку. Это дает ракете высокую устойчивость против помех - даже если сигнал части ячеек удастся заглушить, остальные получат информацию.
После включения головки самонаведения самолет-носитель продолжает формировать и передавать математическую модель цели. Это необходимо как раз на случай резких маневров. Если предназначенный к уничтожению объект выходит из поля зрения ГСН, сорвав автосопровождение, включается его повторный поиск с использованием модели. В течение всей охоты бортовой компьютер ракеты решает кинематические уравнения для расчета траектории цели.
Если ее бортовой комплекс обороны ставит завесу из помех, головка самонаведения К-77 переключается в пассивный режим и ищет источник этих помех. Когда вражеские станции РЭБ устраивают хаос в эфире, нарушая связь между ракетой и носителем, К-77 преследует цель по специальным, заложенным в память траекториям.
а головкой самонаведения ракеты находится боевая часть с лазерным взрывателем. Определив, что цель находится на оптимальном расстоянии, он дает команду на подрыв 22-килограммового заряда. Боевая часть снаряжена стержнями с микрокумулятивными элементами. Стержни соединены между собой так, что при подрыве ракеты образуют расширяющееся кольцо, буквально разрезающее цель. Микрокумулятивные элементы используются для поражения высокоскоростных целей в режиме самообороны самолета-носителя.
Американская перспективная ракета AIM-120D может сравниться с К-77 по дальности, однако сохраняет все недостатки своих предшественниц. Китайская MH 15 также не может похвастать точностью русской ракеты. В Европе и Израиле ракеты "воздух-воздух" большой дальности вообще не разрабатывают. В результате К-77 станет гарантией превосходства в воздухе российских истребителей Су-57 и других ее носителей, заключает Military Watch.
Кстати
Параллельно с "Изделием 180" создается его сверхдальняя версия, "Изделие 180БД". А носителем обеих ракет станут не только Су-57, но и МиГ-35 вместе с другими российскими истребителями.
Источник: rg.ru
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В СССР демонстрировали и писали только о той технике, которая уже давно прошла испытания, принята на вооружение и присутствует в войсках в достаточном количестве.
Сейчас же только и трындят о тех образцах, которые на испытаниях или в чертежах. Будут ли когда до конца испытаны ? Приняты на вооружение ? И когда их произведут в нужном количестве, если экономика в РФ…. .
Была разработка “Баргузина”, семейство на платформе “Армата” , “Сармат” – ещё только бросковые испытания… В войсках ничего этого нет и неизвестно, когда будет и будет ли вообще.
Но, бля, ощущение, что РФ вся уже такая зубастая. За каждым углом бронепоезд с портретом Путена. Америкосы естественно обосрались. Израиль пуляет ракетами по Сирии…тоже от страха.
Пром. производство в ж*пе. НИОКР … там же. А у нас всё придумывают и производят, придумывают и производят … в невероятных количествах . Мультяшки для шизофреников….
И мало кто подумал, почему это ни министр обороны США , ни глава ЦРУ не подали в отставку, как провалившие разведывательные мероприятия, после фееричного представления ( в графике) путенского чудо-оружия.
Может кто на форуме привести пример принятого на вооружение и имеющегося в войсках оружия(не один-два-три образца), разработанного не во времена позднего СССР. А при нынешних ??