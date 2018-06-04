Глава Пентагона раскрыл все карты

Соединенные Штаты – одна из сильнейших держав мира, о чем не забывают постоянно повторять американские политики самого высокого ранга. Но в геополитике хозяева Белого дома и Пентагона явно не сильны.

Так, недавно министр обороны США Джеймс Мэттис, выступая на конференции в Сингапуре, разоткровенничался и изложил свое видение международной ситуации. По мнению Мэттиса, у России больше общего с Западом, включая США, чем с Китаем, а у Китая, в свою очередь, больше общих черт с Индией и США, чем с Россией. Поэтому, с точки зрения американского министра, союз России и Китая противоестественен. Эти две страны объединяются только тогда, когда надо показать кому-то свою силу.

Высказывание Джеймса Мэттиса многие аналитики восприняли критически. И удивительного в этом мало: 67-летний генерал – выходец из Корпуса морской пехоты, в котором прослужил почти полвека. Он – боевой офицер, но далеко не специалист в области геополитики и, тем более, мировых культур и цивилизаций. Чего стоят «перлы» генерала Мэттиса о близости Китая и США.



Что общего у этих двух государств, если говорить не о торговле, а о цивилизационных аспектах? Китай – одна из древнейших мировых цивилизаций, которая умудрилась сохранять свою культуру и идентичность тысячелетиями. США – страна – «новодел» с историей независимого существования чуть более двух столетий. Идеологически между Китаем и США – пропасть. У Китая – древняя философия, конфуцианство и даосизм, на которые наслоилась коммунистическая идеология ХХ века. В США одна идеология – деньги, во имя которых Вашингтон и ведет войны по всему миру.



С другой стороны, Мэттис говорит об общности России и Запада. Но если задуматься, а в чем она, эта общность? Россия воевала со странами Запада всю свою историю. «Псы-рыцари», шведы, наполеоновцы, гитлеровцы – кто только не пытался захватить русские земли. Национальный менталитет русских и западных европейцев (особенно англосаксов, скандинавов) очень отличается. Русская христианская традиция совершенно иная, чем на Западе. Дух Запада – это дух индивидуализма и рационализма, в отличие от России, где всегда превалировали коллективистские ценности. Русский человек непонятен западному человеку. Для него это такой же «чужак», как и индус, араб или китаец, только расовый тип у русских и европейцев один и тот же. Но разве может одна лишь расовая принадлежность быть основой для мнимой общности русских и американцев?



Однако к словам генерала не стоит относиться снисходительно. Может быть, Мэттис высказался неуклюже и неправильно, показал свои малые познания в мировой истории и культурологии, но зато он «раскрыл все карты» американской внешней политики. Вашингтон спит и видит, как поссорит Москву с Пекином. Именно для того, чтобы разбить российско-китайское партнерство, и потребовались подобные выступления. Фактически, говоря о принципиальных отличиях Китая и России, глава Пентагона проговорился и признался в том, что США хочет дружить с Китаем против России и с Россией против Китая. Политика «разделяй и властвуй» давно используется американцами для утверждения и сохранения своего мирового господства. Речь Мэттиса – лишнее тому подтверждение.

Источник: topcor.ru