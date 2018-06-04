Цены на бензин: решение найдено?

Мировой рост цен на нефть, вместо того, чтобы полить Россию дождем из нефтедолларов, горько аукнулся простым россиянам. Из-за низкого курса национальной валюты нефтедобытчикам оказалось выгоднее гнать бензин за рубеж, где, по некоторым подсчетам, его тонну можно продать на 10 000 рублей дороже. Как следствие, цены на АЗС для российских автолюбителей начали резко расти.

Результатом снятия нефтяными олигархами сливок с топливных цен стал масштабный общественный протест по всей стране. Представители транспортных предприятий объявили, что начали работать в убыток, поскольку на топливо уходит до 60% всех расходов. Рост стоимости перевозки увеличивает соответственно и себестоимость товаров на прилавке. Существенно вырастают расходы муниципальных и региональных бюджетов на содержание общественного транспорта. Мнение простых россиян о действиях нефтяников звучит примерно так:

Мы будем требовать остановить рост цен на бензин и прекратить коррупцию во власти. Кому-то, видимо, понадобились деньги на очередной замок

В ответ на масштабные протесты, 22 мая 2018 года правительство начало судорожно принимать меры по регулированию топливных цен, за счет снижения акцизов на 3000 рублей за тонну бензина и на 2000 – для дизеля. Однако этих мер оказалось недостаточно. Министерство финансов выступило с предложением повысить экспортные пошлины для алчных сырьевых олигархов.

В настоящее время ставки для экспорта бензина и солярки составляют всего 30% от пошлин на сырую нефть. Чиновники предлагают применить так называемый «метод Сечина», который сработал в 2011 году, когда также резко выросли топливные цены из-за массового экспорта. Тогда до 90% были увеличены экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, нефтяники были оштрафованы на крупные суммы и были принуждены к заключению четырехсторонних соглашений о регулировании цен.

Ирония заключается в том, что сейчас Игорь Сечин встал по другую сторону баррикад, во главе крупнейшей сырьевой компании «Роснефть». Эксперты считают, что сейчас введение заградительных пошлин снизит цены на бензин и солярку внутри страны, но негативно скажется на доходах нефтедобытчиков.

Стоит ли удивляться, что во властных коридорах обсуждают очередной «маневр», рассчитанный на 2019-2024 годы, не по повышению, а по снижению пошлин на экспорт нефтепродуктов? Для потребителей эта «давняя идея нефтяников», естественно, приведет к росту цены на топливо и ГСМ, но несколько уменьшить ценник на АЗС сможет возвратный акциз на нефть из бюджета.

Это разве решение? Реально, если взять всех этих нефтедобытчиков и посадить в "Матросскую тишину" или В "Кресты" или ещё куда ни-будь, и сказать, мол, если цены на топливо не понизятся до минимального уровня, то вы отсюда не выйдите ни когда и всё, будт они, как шолковые. А сейчпс идёт обыкновенная тягомотина, постановка для нас, а цены будут расти...

Источник: topcor.ru