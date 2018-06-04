А ты, читатель, способен быстро решить арифметическую задачку за 6 класс?!?

Сказать, что книга была потрёпана — значит ничего не сказать. Дали книгу всего на три дня. Она попала по адресу: вёл тогда математику в 6 классе — значит, прекрасно знал содержание современных учебников.

Шок был сильнейший. Знакомьтесь: Березанская Е.С. Сборник задач и упражнений по арифметике для 5 и 6 классов семилетней школы. УЧПЕДГИЗ. 1950 год.

Книга слишком объёмна, поэтому брал только номера с двумя нулями на конце, из второй половины сборника, чтобы сравнивать не с 5, а с 6 классом :

№ 1500.

В первый день на мельнице смололи 0,3 привезённого зерна, во второй день 0,3 остатка, в третий остальное зерно, а именно 10,78 ц. Сколько зерна смололи на мельнице за все 3 дня?

№1600.

Два товарища идут по одной и той же дороге и в одном направлении, причём второй нагоняет первого, который вышел на 15 мин. раньше и успел пройти 1 км до выхода второго. Второй проходит за 1 час 4,5 км; его сопровождает собака, которая, догнав товарища, ушедшего вперёд, возвращается к хозяину: снова догоняет первого и возвращается ко второму, и так бегает до тех пор, пока один товарищ не нагонит другого. Сколько километров пробежала собака, если скорость её 5,6 км в час?