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А ты, читатель, способен быстро решить арифметическую задачку за 6 класс?!?

22:33. 4 июня 2018 Просмотров - 280 2 коммент. Опубликовал:

Сказать, что книга была потрёпана — значит ничего не сказать. Дали книгу всего на три дня. Она попала по адресу: вёл тогда математику в 6 классе — значит, прекрасно знал содержание современных учебников.

Шок был сильнейший. Знакомьтесь: Березанская Е.С. Сборник задач и упражнений по арифметике для 5 и 6 классов семилетней школы. УЧПЕДГИЗ. 1950 год.

Книга слишком объёмна, поэтому брал только номера с двумя нулями на конце, из второй половины сборника, чтобы сравнивать не с 5, а с 6 классом :

№ 1500.

В первый день на мельнице смололи 0,3 привезённого зерна, во второй день 0,3 остатка, в третий остальное зерно, а именно 10,78 ц. Сколько зерна смололи на мельнице за все 3 дня?

№1600.

Два товарища идут по одной и той же дороге и в одном направлении, причём второй нагоняет первого, который вышел на 15 мин. раньше и успел пройти 1 км до выхода второго. Второй проходит за 1 час 4,5 км; его сопровождает собака, которая,  догнав товарища, ушедшего вперёд, возвращается к хозяину: снова догоняет первого и возвращается ко второму, и так бегает до тех пор, пока один товарищ не нагонит другого. Сколько километров пробежала собака, если скорость её 5,6 км в час?


№ 1900.

3,2 куб.м сухого песку весят 4,8 т. Сколько весят 3,5 куб.м мокрого песку, если известно, что 3 куб.м мокрого песку весят столько же, сколько весят 4 куб.м сухого песку?

№ 2100.

В пятых классах школы 140 учеников, число учеников шестых классов составляет 95% числа учеников пятых классов. Число учеников пятых и шестых классов составляет 91% числа учеников шестых и седьмых классов и в то же время оно составляет 13% числа учеников всей школы. Сколько учеников в седьмых классах и сколько учеников во всей школе?

№ 2200.

1 кг крупы 1 сорта стоил 6 руб. 50 коп, а 1/2 кг крупы 2 сорта стоил 2 руб. 15 коп. Несколько хозяек купили по 1/2 кг крупы 2 сорта и вдвое большее число хозяек купили по 1 кг крупы 1 сорта. За все покупки было уплачено 121 руб. 20 коп. Сколько было куплено крупы 1 сорта и сколько крупы 2 сорта?

№2300.

Купили 3 ковра и 2 дорожки за 1170 руб. Когда снизили цены на ковры на 10% и на дорожки на 15%, то за ту же покупку заплатили 1047 руб. Сколько стоил ковёр и сколько дорожка до снижения и после снижения цен?

А вот что решают современные шестиклассники. ("Математика 6" Дорофеев. 2010г)

100. В школе 1500 учащихся. Сколько человек от этого количества составляют 30%?

200. Прочитайте десятичные дроби: 0,3 ; 2,7 ; 15,6 ; 2,31 ; 0,09 4

400. Выполните деление: а). 17,4 : 0,6 ; б). 30,6 : 0,9 ; в). 17,28 : 7,2 ;

800. Вычислить: а). 11*8 =  б). -12*3 =  в). 10*(-10) =

1000. а). -0,7 – 2,8= ; б). -0,5 – 6,4= ; в) 4,1 – 7,4=

1200. Постройте правильный шестиугольник со стороной 4 см. Рядом постройте правильный треугольник.

Номера 1300 в учебнике нет.

***



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: дети, математика, образование, советский, школа
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2 коммент.»

  • 189 105
    Satana666 4 июня 2018 в 22:48 Ссылка Пометить
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    А сколько процентов составляет 6 класс 11-ти летней школы от 6 класса 7-ми летней?

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  • 6399 5539
    Руса 4 июня 2018 в 23:14 Ссылка Пометить
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    Ученые уже бьют тревогу, в школах плохо с физикой, а преподавателей
    по физике днем с огнем ищут.
    Следовательно, через несколько лет в наукоемкой промышленности и НИИ
    возникннут острые проблемы с поиском ИТР, конструкторов, инноваторов и
    прочих технических специалистов, потому что без знаний по физике никак.

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