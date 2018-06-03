Наказ – не дать «вбрасывать» ложь в прямом эфире

Ежедневно получаю массу писем с разных концов страны и даже мира. Присылают свои мнения, оценки, предложения и просьбы. Большая часть просьб такова: пожалуйста, в телеэфирах не давайте представителям прозападного лобби в России вбрасывать лживую информацию. Опровергайте, останавливайте.



Стараюсь это делать. На минувшей неделе в программе «60 минут» прямо сказал об этом. Увидев, как сначала Борис Надеждин, а потом Дмитрий Некрасов синхронно действовали в одном и том же ключе. Сначала они соглашались с ведущими, что Россия никак не причастна к мутной истории «убийства и воскрешения», а затем оба немедленно говорили, что доказано, что «Россия сбила Боинг над Донбассом». Именно для этого они и пришли в эфир.

Надо ли говорить, что заявления «западнофилов» голословны и не соответствуют действительности? Для того, чтобы рассеять сомнения рекомендую статью Владимира Корнилова:

Взяв слово в программе «60 минут», ваш покорный слуга, сказал в эфире то, что вы просили…

Полная версия программы

В других программах, где «довелось побывать» в последнее время, я точно также старался отстаивать нашу общую точку зрения. Взгляды и позицию, которую мы, уважаемые единомышленники, считаем верной и полезной для нашей страны.

Источник: nstarikov.ru