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Наказ – не дать «вбрасывать» ложь в прямом эфире

16:08. 3 июня 2018 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал:

Ежедневно получаю массу писем с разных концов страны и даже мира. Присылают свои мнения, оценки, предложения и просьбы. Большая часть просьб такова: пожалуйста, в телеэфирах не давайте представителям прозападного лобби в России вбрасывать лживую информацию. Опровергайте, останавливайте.


Стараюсь это делать. На минувшей неделе в программе «60 минут» прямо сказал об этом. Увидев, как сначала Борис Надеждин, а потом Дмитрий Некрасов синхронно действовали в одном и том же ключе. Сначала они соглашались с ведущими, что Россия никак не причастна к мутной истории «убийства и воскрешения», а затем оба немедленно говорили, что доказано, что «Россия сбила Боинг над Донбассом». Именно для этого они и пришли в эфир.

Надо ли говорить, что заявления «западнофилов» голословны и не соответствуют действительности? Для того, чтобы рассеять сомнения рекомендую статью Владимира Корнилова:
Взяв слово в программе «60 минут», ваш покорный слуга, сказал в эфире то, что вы просили…

Полная версия программы

В других программах, где «довелось побывать» в последнее время, я точно также старался отстаивать нашу общую точку зрения. Взгляды и позицию, которую мы, уважаемые единомышленники, считаем верной и полезной для нашей страны.

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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