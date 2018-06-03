МИД России обвиняет Совбез ООН во лжи 

Ложь в Совете безопасности ООН стала рутиной, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В пример она привела высказывания главы МИД Украины Павла Климкина на заседании Совбеза, который во вторник сообщил об убийстве журналиста Аркадия Бабченко, а на следующий день отказался от своих слов.

«Представляете, какой же это фантастический маразм творится», — сказала дипломат в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Официальный представитель отметила, что подобное поведение вредит Организации Объединенных Наций.

«Можно исполнять эти пропагандистские номера сколько угодно, проблема в том, что они таким образом убивают и ООН, и Совбез ООН», — полагает Захарова.

Она также подчеркнула, что ситуация на Украине гораздо сложнее, чем ее пытаются представить.

«Ясно, что на сегодняшний момент эти люди, которые называют себя политическим руководством Украины, готовы идти на все. Даже понимая, что они будут иметь колоссальные имиджевые издержки, они готовы закрывать глаза на это», — заключила официальный представитель.

«Убийство» Бабченко

Во вторник МВД Украины сообщило, что бывшего военного корреспондента Аркадия Бабченко застрелили в подъезде его дома в Киеве. Эту информацию прокомментировали все ведущие госведомства, в том числе МИД страны.

В среду СБУ опровергла эти сведения. Руководитель службы Василий Грицак заявил, что информацию об убийстве распространяли в рамках «спецоперации». Инсценировку, по его словам, начали готовить два месяца назад, организатора покушения уже задержали.

Методы украинских спецслужб подверглись жесткой критике со стороны многих международных организаций. Так, намеренное распространение ложной информации о судьбе Бабченко осудили в ОБСЕ, Европарламенте, Международной федерации журналистов и «Репортерах без границ».

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