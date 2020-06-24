Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 июня 2020

Турецкая кампания по оккупации Ливии уже в скором времени может быть закончена, а возомнивший себя всемогущим султаном Реджеп Тайип Эрдоган — остаться у разбитого корыта.

Позицию Анкары сегодня уже не просто критикуют. Некоторые государства начали открыто выступать против того, чтобы Эрдоган и его наемники помогали т. н. Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Египет стал одним из первых, кто перешёл от слов к действиям, Каир поставляет оружие и военспецов фельдмаршалу Хаффтару и его Ливийской национальной армии (ЛНА).

7 июня наступление на город Сирт было сорвано из-за авиаударов неопознанных самолётов, разбомбивших колонны поддерживаемых Анкарой сил ПНС, перед этим США опубликовали снимки российских МиГ-29, которые якобы были переброшены в Ливию.

Затем, по появившимся в Сети неподтверждённым данным, 22 июня истребители ВВС Египта F-16 нанесли первые удары по позициям протурецких наемников и боевикам ПНС. Несколько египетских боевых самолетов якобы взлетели с авиабазы Сиди-Баррани и взяли курс на город Мисурату.

«Мы могли наблюдать некоторые фейерверки в понедельник вечером! Это может быть демонстрацией силы Правительству национального согласия», — утверждают военные эксперты, отслеживающие оперативную обстановку в зоне конфликта.

Египет перебросил большие силы к границе и готов к удару

В последнее время на границе с Ливией Египет сосредоточил мощную группировку войск, включая ударную авиацию, бронетанковые и морские силы.

Боевые вертолёты AH-64 Apache, транспортные CH-47 Chinook, истребители Mirage 2000–5 и F-16 на базе ВВС Египта «Сиди-Баррани» у границы с Ливией.

Отметим, что 20 июня египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл на военную базу Сиди-Баррани, расположенную у ливийской границы.

В ходе визита главы государства армия продемонстрировала свою боевую мощь, в небо были подняты истребители МиГ-29 М2, Dassault Rafale, F-16 и Mirage-2000, ударные вертолеты AH-64 Apache, Ка-52 «Аллигатор» и Ми-24.

На земле свои возможности продемонстрировали сухопутные войска, включая танковые подразделения.

Президент подчеркнул, что последние события в Ливии оказывают прямое влияние на Египет. Из-за прибытия тысяч наемников и экстремистов в Ливию прямое вмешательство в этот военный конфликт теперь является легитимным.

«Ливийские города Сирт и Аль-Джуфра — это красная линия, которую Египет не позволит пересечь никому.

Если ливийский народ попросит о помощи Вооружённые сил Египта для поддержки ливийской армии, то мы готовы», — угрожающе сказал Абдель Фаттах ас-Сиси.

Согласно дате публикации удар F-16 ВВС Египта по бандформированиям Ливии якобы проводился 22 июня 2020 года. В этот же день в ливийский город Зауру приехал глава африканского командования ВС США Стивен Таунсенд.

Как сообщают арабские СМИ, американец провел «закрытые» переговоры с главой ПНС Файезом Сарраджем и главой «МВД» ПНС Фахти Башагой. Темой обсуждения стало обострение ситуации в регионе.

Но если Штаты поддерживают ПНС, то Франция, Россия и многие арабские страны против «правительства» Сарраджа и продолжающейся войны в Ливии. Если Вашингтон продолжит поддерживать ПНС и Турцию, то может потерять союзников в Европе.

Есть все основания полагать, что Анкара и Вашингтон не добьются поставленных целей в североафриканской стране.

И если США могут демонстративно начать давить на Турцию, чтобы та села за стол переговоров и не поддерживала боевиков военной техникой, оружием и наемниками, то у Эрдогана выхода нет.

Антон Орловский, специально для «Русской Весны»