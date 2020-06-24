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Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 24 июня 2020

10:51. 24 июня 2020 287 просмотров Один комментарий Опубликовал:

Истребители МиГ-29 и F-16 наносят ракетные удары по мечтам султана Эрдогана?

Истребители МиГ-29 и F-16 наносят ракетные удары по мечтам султана Эрдогана? | Русская весна

Турецкая кампания по оккупации Ливии уже в скором времени может быть закончена, а возомнивший себя всемогущим султаном Реджеп Тайип Эрдоган — остаться у разбитого корыта.

Позицию Анкары сегодня уже не просто критикуют. Некоторые государства начали открыто выступать против того, чтобы Эрдоган и его наемники помогали т. н. Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Египет стал одним из первых, кто перешёл от слов к действиям, Каир поставляет оружие и военспецов фельдмаршалу Хаффтару и его Ливийской национальной армии (ЛНА). 

7 июня наступление на город Сирт было сорвано из-за авиаударов неопознанных самолётов, разбомбивших колонны поддерживаемых Анкарой сил ПНС, перед этим США опубликовали снимки российских МиГ-29, которые якобы были переброшены в Ливию.

Затем, по появившимся в Сети неподтверждённым данным, 22 июня истребители ВВС Египта F-16 нанесли первые удары по позициям протурецких наемников и боевикам ПНС. Несколько египетских боевых самолетов якобы взлетели с авиабазы Сиди-Баррани и взяли курс на город Мисурату.

«Мы могли наблюдать некоторые фейерверки в понедельник вечером! Это может быть демонстрацией силы Правительству национального согласия», — утверждают военные эксперты, отслеживающие оперативную обстановку в зоне конфликта.

Египет перебросил большие силы к границе и готов к удару

В последнее время на границе с Ливией Египет сосредоточил мощную группировку войск, включая ударную авиацию, бронетанковые и морские силы.

Боевые вертолёты AH-64 Apache, транспортные CH-47 Chinook, истребители Mirage 2000–5 и F-16 на базе ВВС Египта «Сиди-Баррани» у границы с Ливией.

Отметим, что 20 июня египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси прибыл на военную базу Сиди-Баррани, расположенную у ливийской границы.

В ходе визита главы государства армия продемонстрировала свою боевую мощь, в небо были подняты истребители МиГ-29 М2, Dassault Rafale, F-16 и Mirage-2000, ударные вертолеты AH-64 Apache, Ка-52 «Аллигатор» и Ми-24.

На земле свои возможности продемонстрировали сухопутные войска, включая танковые подразделения.

Президент подчеркнул, что последние события в Ливии оказывают прямое влияние на Египет. Из-за прибытия тысяч наемников и экстремистов в Ливию прямое вмешательство в этот военный конфликт теперь является легитимным.

«Ливийские города Сирт и Аль-Джуфра — это красная линия, которую Египет не позволит пересечь никому.

Если ливийский народ попросит о помощи Вооружённые сил Египта для поддержки ливийской армии, то мы готовы», — угрожающе сказал Абдель Фаттах ас-Сиси.

Согласно дате публикации удар F-16 ВВС Египта по бандформированиям Ливии якобы проводился 22 июня 2020 года. В этот же день в ливийский город Зауру приехал глава африканского командования ВС США Стивен Таунсенд.

Как сообщают арабские СМИ, американец провел «закрытые» переговоры с главой ПНС Файезом Сарраджем и главой «МВД» ПНС Фахти Башагой. Темой обсуждения стало обострение ситуации в регионе.

Но если Штаты поддерживают ПНС, то Франция, Россия и многие арабские страны против «правительства» Сарраджа и продолжающейся войны в Ливии. Если Вашингтон продолжит поддерживать ПНС и Турцию, то может потерять союзников в Европе.

Есть все основания полагать, что Анкара и Вашингтон не добьются поставленных целей в североафриканской стране.

И если США могут демонстративно начать давить на Турцию, чтобы та села за стол переговоров и не поддерживала боевиков военной техникой, оружием и наемниками, то у Эрдогана выхода нет.

Антон Орловский, специально для «Русской Весны»

Истребители МиГ-29 и F-16 наносят ракетные удары по мечтам султана Эрдогана? | Русская весна

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Налёт на базу ВКС России в Сирии: военные сообщили подробности

Налёт на базу ВКС России в Сирии: военные сообщили подробности | Русская весна

Как сообщала «Русская Весна», вечером 22 июня произошёл налёт вражеских беспилотных летательных аппаратов на российскую авиабазу «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. В небе очевидцы услышали более 20 взрывов.

Позже выяснилось, что налёт беспилотников на Хмеймим вечером в понедельник всё же был не массовым. ЗРК авиабазы выпустили несколько ракет. Страшный грохот и серия взрывов в небе объясняется преимущественно иными причинами. 

Военный источник пояснил «Русской Весне», что БПЛА боевиков совершили заход на атаку со стороны города Джебла, в окрестностях которого стоят сирийские подразделения, в том числе силы ПВО, которые открыли огонь из всего имеющегося вооружения, в том числе из зенитных установок и крупнокалиберных пулеметов.

Вечером 23 июня Центр примирения враждующих сторон в Сирии выпустил заявление, где подтвердил ранее опубликованную РВ информацию.

22 июня 2020 г. около 22:30 российскими средствами противовоздушной обороны были выявлены приближавшиеся к району расположения российской авиабазы Хмеймим и населенному пункту Джебла провинции Латакия беспилотные летательные аппараты.

Огнем российских и сирийских средств ПВО сбито два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении.

Пострадавших или материального ущерба нет. Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.

Средствами объективного контроля установлено, что запуск БЛА осуществлен с подконтрольной незаконным вооруженным формированиям территории Идлибской зоны деэскалации — из долины Эль-Габ в провинции Идлиб.

Информация доведена до турецкой стороны по линии совместного координационного центра для расследования инцидента и принятия мер по ликвидации террористической угрозы. 

Российский Центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.

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Иран обвинил «бесстыдного» Помпео во лжи из-за слов о российских самолётах

Иран обвинил «бесстыдного» Помпео во лжи из-за слов о российских самолётах | Русская весна

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф уличил госсекретаря США Майка Помпео в попытке ввести общественность в заблуждение словами о российских и китайских самолетах на дежурстве у Тегерана.

Ранее американский дипломат написал в Twitter, что США не допустят отмену оружейного эмбарго против Ирана, поскольку это даст Тегерану возможность покупать в том числе российское и китайское вооружение, вследствие чего «Европа и Азия могут оказаться под прицелом Ирана».

«Госсекретарь Помпео настолько отчаянно пытается ввести мир в заблуждение, что утверждает — с приходом октября Иран приобретет истребители», — написал Зариф в Twitter.

Однако министр обратил внимание на другой момент публикации Помпео: госсекретарь США снабдил пост картой, на которой показано, до каких стран смогут долететь китайский J-10 и российский Су-30СМ из Ирана.

На схеме видно, что самолет Су-30 может действовать от Германии на северо-западе до Шри-Ланки на юго-востоке от Ирана.

«После этого (покупки самолетов Иран — ред.) отправит их на предельную дальность полета. Возможно, он (Помпео — ред.) может ответить, как они тогда вернутся в Иран, израсходовав все топливо», — добавил Зариф, сопроводив публикацию тегом «бесстыдный».

Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью. 

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.

При этом российский министр подчеркивал, что объективных оснований ставить вопрос об оружейном эмбарго в отношении Ирана нет. Он напомнил, что «разрешительный порядок поставок» в Иран военной техники носил временный характер — это было сделано для запуска достигнутых в 2015 году договоренностей, что сегодня уже неактуально. Как подчеркнул Лавров, применение ограничений на поставки вооружений Ирану после 18 октября 2020 года «никогда не предполагалось, и не существует ни правовых, ни иных причин пересматривать это понимание».

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Метки: главное, компиляция

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 2931 2181
    Игорь 24 июня 2020 в 13:40

    Страсти мордасти страшный налет на авиабазу сбито два беспилотника размером с кулак. Могучий египт пугает кого то там чем-то неопознаным вот вот напугает если евреи случайно не собьют всех неопознанных разом.

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