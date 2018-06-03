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Когда вымерли мамонты?

07:02. 3 июня 2018 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:

Из энциклопедий мы можем узнать, что Мамонты – вымерший род млекопитающих из семейства слоновых. Они были в два раза тяжелее самых крупных современных африканских слонов. В тех же энциклопедиях мы узнаём, что мамонты вымерли в последний ледниковый период, порядка 10 тысяч лет назад. Но так ли это было на самом деле? Попробуем рассмотреть этот вопрос с крамольной точки зрения…

Источник: www.kramola.info

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