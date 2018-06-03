Анатолий Клёсов. Откуда произошли славяне и русские? Часть 2

Славяне и русские: происхождение и расселение.



Автор-сказитель – Анатолий Клёсов



Часть 1 – https://youtu.be/zbrN6ObhYD0



В передаче мы рассмотрели следующие вопросы:



– Как выглядит история древних людей на планете, начиная с древнейших времен, сотни тысяч лет назад? Как образовывались основные рода и народы, куда они передвигались за сотни тысяч лет?

– История древних европейцев – западных и восточных. Является ли она для них общей?

– Откуда и когда появились предки современных славян и русских? Есть ли разница между русскими и славянами? Основные рода древних и современных русских

– Являются ли русские «финно-уграми»? Откуда появились финно-угры, где они живут сейчас?

– Являются ли русские «монголами» или «татарами», в древности или сейчас? Кто такие древние «монголы» и «татары»? Оставили ли они генетическое наследство в современных русских?

– Откуда появились древние прибалты – литовцы, латыши, эстонцы, финны? Почему говорят на разных языках? Откуда появился термин «балты», и насколько «балты» древние?

– Кто такие древние эрбины, какое имеют отношение к предкам русских, восточно-европейцев, западно-европейцев?



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Источник: www.youtube.com