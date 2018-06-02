Заговор на ЧМ? Забавно
Добрый день, Татьяна.
По поводу статьи о футболе. Ну, какой тут заговор? Наша сборная объективно слаба и неубедительно играет во всех линиях (кроме вратарской, пожалуй) в данный момент. Уругвай нам не по зубам, Египет, без Салах 50 на 50. С саудитами – как карта ляжет. Если заговор когда-то и был, то тренер сборной его основной участник, судя по тому что за пару лет он так ничего и не создал путного, а скорее разрушил то что было.
http://pravosudija.net/article/zagovor-protiv-rossii-na-chempionate-mira-2018-goda
Best Regards, D.
Т. В.Одно дело честно проиграть, пусть и с разгромным счетом. Другое – быть дисквалифицированными за допинг, пусть и подсыпанный в пищу на дружеском обеде с потенциальным противником, (тот, кто подсыпал мельдоний Крушельницкому на олимпиаде до сих пор не обнаружен), или за подозрения в организации договорного матча. (Будто они еще и поддались Саудовской Аравии или наоборот))))
http://rulenta.com/2018/02/soderzhanie-meldoniya-v-probah-krushelnickogo…
Содержание мельдония в пробах Крушельницкого было выше в 10 раз, чем у Шараповой!
Спортивный арбитраж обнародовал данные о концентрации мельдония в пробах керлингиста Александра Крушельницкого в мотивировочной части решения суда, опубликованной на сайте арбитража.
В документе говорится, что концентрация мельдония в допинг-пробе А спортсмена составила 8069 нг/мл. В пробе Б концентрация вещества составила 5721 нг/мл.
Это почти в десять раз больше, чем, например, в пробах теннисистки Марии Шараповой, которую дисквалифицировали за допинг в сентябре 2016 года на 15 месяцев — из данных картотеки Спортивного арбитража следует, что концентрация мельдония у нее достигала 890 нг/мл.
У конькобежца Павла Кулижникова, который из-за допинга не был допущен до Игр 2018 года, содержание мельдония составляло всего 0,7 нг/мл, у боксера Александра Поветкина — 72 нг/мл.
Согласно правилам WADA содержание мельдония в пробе спортсмена в любой концентрации является нарушением.
Источник: pravosudija.net