Заговор на ЧМ? Забавно

Добрый день, Татьяна.



По поводу статьи о футболе. Ну, какой тут заговор? Наша сборная объективно слаба и неубедительно играет во всех линиях (кроме вратарской, пожалуй) в данный момент. Уругвай нам не по зубам, Египет, без Салах 50 на 50. С саудитами – как карта ляжет. Если заговор когда-то и был, то тренер сборной его основной участник, судя по тому что за пару лет он так ничего и не создал путного, а скорее разрушил то что было.

http://pravosudija.net/article/zagovor-protiv-rossii-na-chempionate-mira-2018-goda



Best Regards, D.

Т. В.Одно дело честно проиграть, пусть и с разгромным счетом. Другое – быть дисквалифицированными за допинг, пусть и подсыпанный в пищу на дружеском обеде с потенциальным противником, (тот, кто подсыпал мельдоний Крушельницкому на олимпиаде до сих пор не обнаружен), или за подозрения в организации договорного матча. (Будто они еще и поддались Саудовской Аравии или наоборот))))

http://rulenta.com/2018/02/soderzhanie-meldoniya-v-probah-krushelnickogo…