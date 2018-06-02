Надвигается кризис ликвидности: здесь, там, повсюду

Джим Пуплава считает, что приближается кризис ликвидности. Я согласен с ним с одной поправкой: эта проблема носит глобальный характер …

Пожалуйста, обратите внимание на слова Джима Пуплавы из Financial Sense о том, что кризис ликвидности близок.

В общей сложности размер индексных фондов акций составляет $7 трлн., и у этих фондов нет активного управляющего. Все покупки и продажи осуществляются автоматически. Активное управление ушло из моды, отметил Пуплава, и по мере того, как происходят эти фундаментальные изменения, способность рынка определять цену компаний уменьшается. Собственность на акции из индекса S&P 500 в основном сконцентрирована в трех компаниях; Vanguard, BlackRock и State Street. Они представляют примерно 88% S&P 500, и если мы включим Schwab и Fidelity, то более 90% индекса S&P 500 будет находятся в руках этих пяти компаний. “Это действительно бестолковое инвестирование”, — сказал Пуплава. “Суть проблемы заключается в том, что взаимные фонды теперь владеют большей долей облигаций, которые торгуются на рынке реже, чем когда-либо прежде, но эти фонды по-прежнему обещают возвратить инвесторам их деньги в течение семи дней после предъявления требования о возврате средств. Такое обещание они не смогут сдержать в следующий экономический спад или кризис.”

Глобальная проблема

Эта проблема носит глобальный характер.

Действия центрального банка объясняют бо́льшую часть того, что вам нужно знать. Хорошим примером являются итальянские облигации.

Несмотря на недавнюю масштабную распродажу итальянских облигаций, 10-летние итальянские облигации по-прежнему торгуются примерно с той же доходностью, что и 10-летние облигации США.

Нет риска дефолта? Нет риска выхода страны из еврозоны?

Есть конечно. Но эти облигации торгуются на текущих уровнях, потому что ЕЦБ со своей программой QE гораздо больше вмешивается в рынки, чем когда-либо это делал Федрезерв. Какова в этом случае степень безумия?

88% индекса S&P находятся в распоряжении компаний Vanguard, BlackRock и State Street. Какова в этом случае степень безумия?

По данным LCD, доля ссуд с облегченными ковенантами в настоящее время достигла рекордной отметки 75% из общей суммы займов с левериджем, равной примерно $970 млрд.

Соглашения об облегченных ковенантах отличаются друг от друга, но они позволяют такие вещи, как выплата процентов за счет увеличения долга, а не за счет операционного кэша, а то и вовсе позволяют пропустить погашение обязательств на определенный период времени. Какова в этом случае степень безумия?

Полное безумие

Это полное безумие, причем везде.

Пуплава использовал слово “бестолковый”. Я подозреваю, что, употребив его, он тут же подумал, что он сильно преуменьшил серьезность ситуации.

Мой выбор слов “полное безумие” также слишком мягок, но и мне сложно подобрать верный термин.

Приближается кризис

Надвигается кризис ликвидности. Ответственность за него полностью лежит на центральных банках.

Не ждите, что я, Пуплава или кто-нибудь еще, скажет вам, когда начнется этот кризис. Но он начнется. И когда это произойдет, не обманывайте себя, полагая, что вы без сомнений можете сбежать из рынка вовремя.

Опубликовано 31.05.2018 г.

Источник: Liquidity Crisis Coming: Here, There, Everywhere

http://finview.ru/2018/06/01/nadvigaetsya-krizis-likvidnosti-zdes-tam-po…