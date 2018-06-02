Базы НАТО на Балканах ведут к повторению 1914 года

Североатлантический альянс не оставляет попыток приблизится к границам Российской Федерации, используя для этого менее развитые в экономическом планы страны. Так руки НАТО добрались и до Балканского полуострова.

В январе 2018 года было опубликовано заявление главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, в котором он высказал планы Евросоюза. По их плану в 2025 году Евросоюз планирует возобновить процесс расширения и принять в свой состав шесть стран Западных Балкан — Сербию, Черногорию, Албанию, Боснию, Македонию и Косово.

Первой из этой шестерки, кого облюбовал альянс стала Черногория, подписав протокол о вступлении 19 мая в НАТО. К чему это может привести? В плане вступления Черногории в Альянс подорвет сербскую концепцию нейтралитета, ведь сегодня эти страны находятся в положении, схожем с тем, что было в канун Первой мировой войны.

Ведь если вспомнить историю, то как раз из-за Балкан, а точнее аннексии Боснией и Герцеговиной территорий Сербии 28 июня 1914 года в Сараево сербский террорист Гаврило Принцип убил наследника австро-венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда, что стало поводом к началу Первой мировой войны.

Но мы живем в 21 веке и убийство представителя высокого ранга в наше время уже не считается яблоком раздора. А вот, например, если вдруг на территории Сербии найдут химическую лабораторию, в которой разрабатывают смертельный вирус или в руки сербским экстремистом в руки случайно попадёт ядерное оружие, то демократичная Европа под чутким руководством США не перед чем не станет, чтобы спасти мир от новой угрозы.

Все вышесказанное хотелось бы подытожить словами Иосифа Сталина: «Как возникла первая мировая война? Она возникла из-за желания переделать мир. Сейчас та же подоплека. Имеются капиталистические государства, которые считают себя обделенными при предыдущем переделе сфер влияния, территорий, источников сырья, рынков и т.д. и которые хотели бы снова переделить их в свою пользу. Капитализм в его империалистической фазе – такая система, которая считает войну законным методом разрешения международных противоречий, методом законным если не юридически, то по существу».

И эти слова актуальны по сей день…

Источник: cont.ws