Делёж добычи
Правительство только высказало мысль о предстоящем ограблении пенсионеров и повышении пенсионного возраста, как немедленно образовалась алчная очередь из желающих прихватить высвобождающиеся ресурсы. Анатолий Чубайс высказал пожелание, чтобы часть похищенных у стариков пенсионных средств была вложена в наноиндустрию. При этом каких-то впечатляющих результатов, за исключением фразы: "У нас очень много денег" на новогоднем корпоративе пока Чубайс продемонстрировать не сумел. Ни нано, ни микро-результатов. Но в вопросе дележки денег главное - застолбить участок. Как старатель на Клондайке. Достаточно сказать, что за 10 лет существования "Роснано" она еще ни разу не заплатила ни копейки дивидендов государству, выступая лишь получателем бюджетных ассигнований. Это только пенсионерам предлагается держаться, но не выдающимся менеджерам современности.
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Источник: el-murid.livejournal.com
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! )) Госдума объявила тендер на проведение исследования о лучших зарубежных практиках по борьбе с бедностью и снижению социально-экономического неравенства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на портал госзакупок.
На исследование и рекомендации по совершенствованию законодательного регулирования планируется потратить до 7,2 миллиона рублей.
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7,2 миллиона потратить на исследования по борьбе с бедностью, а потом освободившиеся, в связи повышением пенсионного возраста деньги потратить на исследование бедности пенсионеров и не доживших до пенсии. Тем временем бомж в Америке живёт лучше работающего бедного россиянина. Подают от 80 до 150 долларов за 8 часов иногда больше, питание бесплатное, одежда бесплатная, спать можно в метро, если спишь сидя, то не трогают. https://www.youtube.com/watch?v=40lqx60Zxxg&t=1428s