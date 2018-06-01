Делёж добычи

Правительство только высказало мысль о предстоящем ограблении пенсионеров и повышении пенсионного возраста, как немедленно образовалась алчная очередь из желающих прихватить высвобождающиеся ресурсы. Анатолий Чубайс высказал пожелание, чтобы часть похищенных у стариков пенсионных средств была вложена в наноиндустрию. При этом каких-то впечатляющих результатов, за исключением фразы: "У нас очень много денег" на новогоднем корпоративе пока Чубайс продемонстрировать не сумел. Ни нано, ни микро-результатов. Но в вопросе дележки денег главное - застолбить участок. Как старатель на Клондайке. Достаточно сказать, что за 10 лет существования "Роснано" она еще ни разу не заплатила ни копейки дивидендов государству, выступая лишь получателем бюджетных ассигнований. Это только пенсионерам предлагается держаться, но не выдающимся менеджерам современности.

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Источник: el-murid.livejournal.com