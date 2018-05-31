Отчего киснут щи на кухне

С независимой политикой, укреплением обороноспособности и т.д. И вроде как из-за этого за Путина голосуют многие жители страны, хорошо помнящие достижения советской власти, так сказать видят в нем нового вождя, ведущего нас в светлое будущее. При этом почему-то мало кто обращает внимание на двойственную позицию президента в отношении советского прошлого: когда это выгодно – например, в общении с ветеранами, он солидаризируется с достижениями СССР, а когда нужно угодить Западу – сыплет перлами вроде «СССР не производил ничего, кроме галош» или «в Советском Союзе не было мясного животноводства»... Давайте попробуем, не углубляясь в детали, разобраться, насколько справедливо такое сравнение, обозначить некоторые вехи СССР и нынешней России да и весомость конкретных фигур – Иосифа Сталина и Владимира Путина.

В числе прочих обвинений в адрес советской власти порой звучит: «бюрократизация властной вертикали». Сравним? В 1980-х гг. число госслужащих в СССР было порядка 700 тысяч. В 2011 г. в России – 1 млн 900 тыс. человек. Здесь же можно отметить для сравнения численный состав МВД: СССР, 1990 г. – 628 тыс., Россия, 2012 г. – 1 млн 100 тыс. При том что население РФ на 150 млн человек меньше советского.

Многие помнят, что демократы, захватывая рычаги власти, обещали свободу слова, чего якобы не было в «тоталитарном советском обществе». И что же мы получили нынче? Вроде бы 29-я статья Конституции РФ декларирует свободу мнений и слова. Но если разобраться, оказывается, что свободно говорить или писать можно только то, что выгодно определенным кругам. Не только федеральной власти, но и власти местной. В последнее время усиленно идет «наезд» на свободу слова в интернете, блокируются многие ресурсы с мотивировкой «защита от пятой колонны». При этом глобальная коррупция и хищнический вывод за рубеж государственных активов не воспрещаются совершенно.

Также «совок», мол, ограничивал граждан и в свободе собраний. Зато сегодня – собирайся сколько хочешь! Но при условии, что вы: а) согласуете заранее свое собрание с администрацией, опять же заранее определив число участников; б) ни в коем случае не будете демонстрировать никаких плакатов и лозунгов, и только тогда, при высоком позволении, в) вам предоставят специально отведенное для этого место где-то на окраине населенного пункта, где вы сможете вполне насладиться своей свободой…

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Что еще можно сравнить? Население. Численность русских (великороссов, малороссов и белорусов) за время правления Сталина увеличивалась, по данным переписей, в среднем на 1,3–1,5 млн человек в год. 1926 г. – 113,7 млн (146,6 млн – общее население СССР); 1939 г. – 133 млн (170,6 млн); 1959 г. – 159,3 млн (208,8 млн). Для сравнения: за время правления Ельцина численность русских в России сократилась на 6,8 млн человек, за время правления Путина – на 6,4 млн человек (на 2013 г. Сегодня еще больше. – Прим. авт.).

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При Сталине потребление алкоголя было в 2 раза меньше (максимум 1,9 л на д.н. чистого алкоголя в год (1952)), чем в царской России (на 1914 г. – 4,7 л, сейчас – 20–25 л). Россия лидирует по масштабам детского алкоголизма. Наркомании при Сталине не было, потому что не существовало наркомафии. За 20 лет после развала СССР число наркоманов увеличилось более чем в 10 раз, и сейчас, по данным Федеральной службы РФ по наркоконтролю, составляет 5,1 млн человек. От употребления наркотиков ежегодно погибает от 70 до 100 тыс. человек. Россия – один из лидеров по масштабам детской наркомании.

Сразу после войны, в 1945 г., во всем сталинском СССР насчитывалось 678 тыс. детей-сирот. Сегодня в России таких детей 850 тысяч, из них 760 тысяч – социальные сироты, т.е. дети, брошенные родителями.

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Образование. Население Российской империи на 79% было безграмотным (по данным переписи 1897 г.), т.е. не умело даже ни читать, ни писать. При Сталине безграмотность была ликвидирована. Грамотность населения поднялась до 89,1% (1932). Школы начальные (в скобках – учащиеся): 1914 г. – 106 тыс. (5,4 млн); 1940 г. – 192 тыс. Школы средние (учащиеся): 1914 г. – 4 тыс.; 1940 г. – 65 тыс. (13 млн). Вузы и техникумы: 1914 г. – 400; 1940 г. – 4600.

До Октябрьской революции 1917 г. в России на 159 млн человек населения приходилось 290 тыс. специалистов. Общая численность работников, занятых преимущественно умственным трудом, в СССР в 1973 г. достигла около 33 млн человек.

За годы советской власти в 90 раз возросло число научных работников, в 1972-м их насчитывалось 1055,4 тыс. человек. Что происходит с образованием сегодня, ни для кого не является секретом. За время правления Путина и Медведева Россия лишилась 26,3 тыс. школ. То есть каждый год в стране закрывалось 1,65 тысячи школ.

Что касается экономики, то здесь сравнивать просто нечего!

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Национальный доход на душу населения СССР составил ($, в ценах 1980 г.): 1913 г. – 350 (15% уровня США); 1920 г. – 120 (5%); 1929 г. – 365 (13%); 1938 г. – 640 (24%); 1950 г. – 1100 (26%); 1987 г. – 3900 (57%).

То есть при Сталине удалось не только полностью восстановить уровень благосостояния граждан после трех разрушительных войн и в несколько раз преумножить его. И, несмотря на войны, в 2 раза обогнать американцев по темпам роста. И это в тяжелейших внешних условиях и без всякой помощи. Тогда как, например, к 1913 г. доля иностранного капитала (французского, бельгийского, английского и немецкого) во вложениях в экономику России достигала 72%.

Для сравнения: в 2007 г. уровень ВВП на душу населения, рассчитанный по паритету покупательной способности, в России составил 28% уровня США. То есть по сравнению с американцами мы за 20 лет примерно в 2 раза деградировали – и это без всяких войн!

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Общие объемы производства промышленной продукции на душу населения за 1913–1950 гг. в СССР увеличились в 4 раза. Доля мировой промышленной продукции СССР: 1913 г. – 3,6%; 1920 г. – 0,6%; 1938 г. – 5,6%; 1950 г. – 6,9%; 1986 г. – 14,6%. В 2007 г. доля России в мировом ВВП – 3,2%.

Рост объемов производства c/х продукции к 1938 г. составил +45% по сравнению с 1913 г. и +100% по сравнению с 1920 г.

С 1933 г. с безработицей в СССР было покончено.

По оценкам выборочных обследований Росстата, общее число безработных составляет на 1.2008 г. около 4,6 млн (2000 г. – 7,1 млн). Однако численность официально зарегистрированных безработных (другой показатель) увеличилась до 1,6 млн человек. По данным Росстата, в 2018 г. прогнозируется снижение общего числа безработных до 3,8 млн человек. Но ведь не зря же Росстат сегодня переподчинили Минэкономразвития, поэтому не очень верится в искренность этих цифр.

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В 1947 г. СССР, первым после войны из государств нашей планеты, отменил карточную систему. А с 1948 г. ежегодно – до 1954 г. – снижал цены на продукты питания и товары широкого потребления. К примеру, вот отношение уровней цен по состоянию на 1.01.1951 г. к ценам на 1.01.1946 г.: хлеб – 39%, мясо – 42%. Сейчас инфляция, которую устраивают владельцы государственных корпораций за счет роста тарифов, бьет по кошельку простых граждан. А карточная система вновь возвращается на грешную российскую землю.

На этом, пожалуй, сравнение можно и закончить. Выводы делайте сами.

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Подытожить можно весьма красочным, на мой взгляд, сравнением Александра Проханова, приведенным в статье С. Кимельмана в приложении к газете «Советская Россия» «Отечественные записки» от 24.05.2018 г.:

«Сталин сражался за власть, шел к ней через тюрьмы, трагедии, великие труды. Путина принесли и поставили на стол, как приносят чайник с кухни. Сталин владел «образом будущего», видел на сто лет вперед, сотворял это великое будущее. Путин только и знает, что катается на лыжах и ловит рыбу. Сталин владел исторической теорией, провидел войны и революции, указывал место, которое надлежит занять СССР среди бушующего ХХ века. Путин озвучивает пустые и глупые тексты пиарщиков, от которых засыхает герань в горшках и киснут на кухне щи».

Есть ли смысл оспаривать?

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И в заключение. 8 мая сего года, представляя Госдуме кандидатуру Медведева на пост премьер-министра страны, Владимир Путин в очередной раз обвинил коммунистов в развале Советского Союза. В частности, обращаясь к Г.А. Зюганову, президент язвительно заметил: «…Геннадий Андреевич не упомянул только одного. Под чутким руководством Коммунистической партии Советский Союз прекратил свое существование… И здесь радоваться нечему». Действительно, радоваться нечему. Но в чей же огород попал брошенный камень? Может быть, тех руководителей, которые легко избавились от партбилетов КПСС, чтобы воспользоваться другими мандатами? Стоит напомнить: Путин – член КПСС с 1975 г., Медведев – с 1986 г. (Далее – только год вступления.) Матвиенко (1972), Шойгу (1979), Лавров (1972), Собянин (1986), Чайка (1976), Грызлов (1971), Чубайс (1980), Улюкаев (1983), Силуанов (1989), Володин (1985), Голикова (1986)… И так можно продолжать долго… И составится то самое «чуткое руководство»