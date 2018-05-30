Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 мая 2018
- 12:32 Дераа. Подготовительные мероприятия.
- 01:00 Госдеп прокомментировал решение Сирии о признании Абхазии и Южной Осетии.
- Вчера 23:37 Российские снайперы в Восточной Гуте.
Дераа. Подготовительные мероприятия
Израильские источники сообщают, что якобы достигнута договоренность о том, что Асад займет всю юго-западную Сирию вплоть до Голанских высот в обмен на то, что в этом районе не будет КСИР и "Хезбаллы".
Channel 2 News сообщает, что между Израилем и Россией достигнуты сенсационные договоренности, в ходе выполнения которых армия Асада вернется в южную Сирию на ее границу с Израилем, Россия возьмет на себя обязательство, что в этом регионе не будет присутствия иранцев или «Хизбаллы», и Израиль сохранит свободу действий против закрепления иранских сил в Сирии.
Политолог Дана Вайс вчера вечером сообщила о последних контактах между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом России Владимиром Путиным после того, как в прошлую пятницу израильско-российская координация действий в области безопасности достигла пика – министр обороны России позвонил министру обороны Израиля Либерману и пригласил его в Москву на следующей неделе.
По мнению высокопоставленных политиков, достигнуты договоренности по следующим направлениям:
1) Армия Асада возвращается на юг Сирии на границу с Израилем;
2) Россия обязуется, что в этой области не будет присутствия Ирана или Хизбаллы;
3) Со своей стороны, Израиль примет возвращение Асада на юг Сирии, если россияне будут выполнять свои обязательства по удалению Ирана и Хизбаллы с израильской границы;
4) Кроме того, Россия будет публично призывать все иностранные элементы покинуть Сирию, имея в виду Иран, «Хезболлу», а также Соединенные Штаты и Турцию. Это важно, потому что Израиль считает, что иранцы так легко не откажутся от Сирии;
5) Израиль сохранит свободу действий против закрепления Ирана на всей территории Сирии.
Конечно, договоренности еще должны пройти проверку на земле, но кажется, что и США, и Россия теперь открыто стоят вместе с Израилем и принимают его политику, и это можно считать значительным достижением.
Через семь лет после начала гражданской войны в Сирии и после того, как бывшие министры обороны предсказывали, что Асад не выживет, “Мясник из Дамаска” почти полностью возвращает Сирию под свой контроль – с Израилем, придающим этому процессу легитимность. В этом контексте высокопоставленный политический источник сказал: «Асад был и остается монстром, который убивал своих людей, но это вопрос для международного сообщества и арабских стран, мы не можем исправить этот мир, Израиль должен заботиться о собственной безопасности ".
http://perevodika.ru/articles/1198930.html – цинк
PS. Стоит отметить, что безотносительно этих заявлений, продолжается сосредоточение сил сирийской армии в провинции Дераа перед предстоящей операцией. Над рядом городов с вертолетов разбрасывали листовки с призывом к капитуляции и выезду в Идлиб.
По данным Аль-Маасдар:
Фаза 1:
Первая фаза наступления будет состоять из двух отдельных, но не менее важных сражений на территории провинции Дараа.
4-я дивизия Сирийской армии должна возглавить наступление со стороны правительственной «цитадели» Изра, чтобы занять перекресток Нассиб.
Между тем в столице провинции «Силы Тигра» будут пытаться вернуть южную половину города Дараа, которая в первую очередь контролируется бригадами Южного фронта Свободной сирийской армии.
Фаза 2:
Если Фаза 1 будет успешной, вторая фаза будет состоять в том, чтобы вернуть стратегический город Тал-Аль-Харра вместе с Треугольником Дараа (например, Кафр-Шамс) и всей провинцией Аль-Кунейтра.
Это наступление на южную часть Аль-Кунейтра будет возглавлять 9-я штурмовая дивизия и Лива-аль-Кудс.
В дополнение к этому в ходе наступления сил Сирийской армии в городе Дараа будет попытка объединиться с 4-й дивизией, продвигаясь на восток вдоль границы с Иорданией, в то время как последняя также обеспечивает районы Чаран и Аль-Лиджат.
Цель этапа 2 – ликвидировать восточный карман повстанцев и изолировать их в юго-западном углу Сирии.
Конечная фаза:
Заключительный этап будет состоять из ряда атак, которые вынудят силы боевиков сдать свои позиции в обмен на депортацию в северную Сирию.
Чтобы получить доступ к карману запрещенного государства (Халид ибн Валид) на юго-западе Дараа, сирийская армия, скорее всего, пойдет на сделку с боевиками, как это было на юге Дамаска. (После вывоза боевиков из Бейт-Сахма, Бабиллы и Ялды, сирийцы открыли в этом районе еще один фронт и стали наступать из Ялды на Ярмук и Хаджар аль-Асвад).
По данным канала "Пальто Сухейла" в операции будут задействованы следующие силы:
Четвертый дивизион
39-я бригада
40-я бригада
42-я бригада
5-ая бронетанковая дивизия
15-я бригада
9-я штурмовая бригада
15-й отдел специальных сил
Силы тигра
105-я бригада РГ
106-я бригада РГ
Лива Аль-Кудс
Армия освобождения Палестины (НОАК)
Национальные силы обороны (НДФ)
Арабская националистическая гвардия
Сирийская социальная националистическая партия (SSNP)
Батальоны Аль-Баас
Также стоит отметить, что активизировались контакты с Иорданией по дилломатической линии. Ранее второстепенный фронт теперь приковывает все больше военно-политического внимания и по всей видимости, освобождение провинции Дераа станет первой масштабной операцией летней кампании 2018 года. Текущая активизация дипломатических контактов с Иорданией и Израилем, являются частью обширных подготовительных мероприятий перед освобождением южной Сирии от боевиков.
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Госдеп прокомментировал решение Сирии о признании Абхазии и Южной Осетии
США считают решение Сирии о признании независимости Абхазии и Южной Осетии неразумным, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.
Ранее во вторник министерства иностранных дел Абхазии и Южной Осетии сообщили, что Сирия признала независимость двух республик. После этого Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.
«Мы считаем это по меньшей мере неразумным решением, которое никак не меняет действительность или нашу позицию по этому вопросу», — сказала Науэрт на брифинге.
Она напомнила, что США по-прежнему считают Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией частями Грузии» и выступают за «территориальную целостность Грузии».
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.
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Российские снайперы в Восточной Гуте
Фотографии российских снайперских пар работавших в Восточной Гуте в апреле-мае этого года.
Одни источники утверждают, что это снайперы ССО, другие, что "частники" (ссылаются на участие ISIS Hunter в боях за освобождение Восточной Гуты).
И еще про снайперов – материал о работе российских военных под Акербатом – https://michael-ky.livejournal.com/230200.html
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