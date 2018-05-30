Сирия, ИГИЛ, последние новости 30 мая 2018

США считают решение Сирии о признании независимости Абхазии и Южной Осетии неразумным, заявила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт.

Ранее во вторник министерства иностранных дел Абхазии и Южной Осетии сообщили, что Сирия признала независимость двух республик. После этого Грузия начала процедуру разрыва дипломатических отношений с Сирией.

«Мы считаем это по меньшей мере неразумным решением, которое никак не меняет действительность или нашу позицию по этому вопросу», — сказала Науэрт на брифинге.

Она напомнила, что США по-прежнему считают Абхазию и Южную Осетию «оккупированными Россией частями Грузии» и выступают за «территориальную целостность Грузии».

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли гражданство РФ, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.

Читайте также: Срочное заявление командования ДНР