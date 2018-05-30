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Провокация или мелкая подлость Макрона?

19:39. 30 мая 2018 Просмотров - 12 Нет комментариев Опубликовал:
Вот ведь, прямо предчувствовал сегодняшний инцидент. Несколько дней назад даже поместил пост под нетолерантным заголовком „Французская шавка смеет тыкать Президенту РФ”, да родные взбунтовались. Неполиткорректно, говорят, некрасиво.

Согласился: действительно, резковато будет. Хотя по сути – верно. Но публикацию убрал. А оно вот как на поверку выходит…

Если, конечно, это не провокационная ложь и самодурство чиновников или полицейских.


Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: макрон, Провокация, Россия, Франция
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