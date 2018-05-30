Провокация или мелкая подлость Макрона?

Вот ведь, прямо предчувствовал сегодняшний инцидент. Несколько дней назад даже поместил пост под нетолерантным заголовком „Французская шавка смеет тыкать Президенту РФ”, да родные взбунтовались. Неполиткорректно, говорят, некрасиво.Согласился: действительно, резковато будет. Хотя по сути – верно. Но публикацию убрал. А оно вот как на поверку выходит…Если, конечно, это не провокационная ложь и самодурство чиновников или полицейских.

Источник: ss69100.livejournal.com