Провокация или мелкая подлость Макрона?
19:39. 30 мая 2018 Просмотров - 12 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вот ведь, прямо предчувствовал сегодняшний инцидент. Несколько дней назад даже поместил пост под нетолерантным заголовком „Французская шавка смеет тыкать Президенту РФ”, да родные взбунтовались. Неполиткорректно, говорят, некрасиво.
Согласился: действительно, резковато будет. Хотя по сути – верно. Но публикацию убрал. А оно вот как на поверку выходит…
Если, конечно, это не провокационная ложь и самодурство чиновников или полицейских.
Согласился: действительно, резковато будет. Хотя по сути – верно. Но публикацию убрал. А оно вот как на поверку выходит…
Если, конечно, это не провокационная ложь и самодурство чиновников или полицейских.
Источник: ss69100.livejournal.com