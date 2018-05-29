Загадочная Сибирь. Александр Пыжиков
19:00. 29 мая 2018 Просмотров - 142 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Кем и когда были собраны воедино разрозненные и запутанные факты истории Сибири
Как переплетались судьбы многих известных и забытых исследователей этого края. Почему именно история Сибири стала тем фундаментом, на котором впоследствии была написана вся история России. Какие вопросы и по сию пору не получили своего ответа и требуют дальнейшего изучения и осмысления.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai