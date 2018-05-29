Первым делом, первым делом самолёты… -2

Вот уже наступил 1987 год. Пилотом, который осуществит перелёт, был завербован юноша Матиас Руст, который уже начинал бредить своим «великим приключением». Как и ожидалось, затруднения вызывал головной план — «Союзник». Горбачёв ни в каком виде не хотел брать на себя личную ответственность за согласование со своей стороной реализации первой части плана. Хотя план, как лёгкое решение проблемы — устранения несговорчивых политических противников, ему нравился. Тогда были подключены все силы «прогрессивного» мирового сообщества, которые, по замыслу разработчиков, должны были являться прессингом для самого Горбачёва и подталкивать его к контакту с вербовщиком и осуществлению поставленных задач.

Ближайшей датой приземления пилота выбрали 28 мая 1987 года, как «День пограничника» в СССР. Начало активной эмоциональной раскрутки назначили на мартовские иды плюс/минус месяц, чтобы уложиться. [ *** ]

Всё это художественный вымысел и любые совпадения персонажей с реальными людьми — случайны



13 января Совет министров СССР издал постановление, разрешавшее создание совместных предприятий между фирмами советских капиталистических и развивающихся стран.

16 января Базирующийся в Нью-Йорке Национальный совет в поддержку советских евреев выступил с заявлением, что не будет бороться против решения американской администрации от 15 января об отмене запрета на экспорт нестратегических материалов и оборудования в области нефтяной и газовой промышленности в СССР.

14—16 февраля в Москве состоялся международный форум «За безъядерный мир и спасение человечества». На Форуме были организованы семь «круглых столов», в которых приняли участие свыше 1000 иностранных гостей из 80 стран. В религиозной секции участвовали: рав Адольф Шаевич из Москвы; рав Даниель Мейер из Праги и рав Артур Шнейер из Нью Йорка. Андрей Сахаров, участвовавший в круглом столе для учёных, призвал к глубокому сокращению ядерных арсеналов сверхдержав и к освобождению советских политических заключённых.

19 февраля 12 ведущих еврейских активистов провели в Москве пресс-конференцию. На ней они заявили, что начинают кампанию беспрецедентного давления на власти с тем, чтобы добиться ограничения максимального срока карантина для отказников по секретности до 3—5 лет.

23 февраля Семь отказников награждены в английском посольстве в Москве ежегодной наградой Британского всепарламентского комитета за освобождение советских евреев. Три депутата британского парламента, пожелавшие участвовать в церемонии награждения, не получили въездных виз.

1 марта Обращение членов английского парламента к премьер-министру Тэтчер с просьбой ходатайствовать перед Горбачёвым за выезд семи отказных семей.

6 марта Депутат британского парламента и жены пяти других британских парламентариев, планировавшие прибыть в Москву в Международный женский день для встречи с отказниками, не получили въездных виз в СССР.

7 марта 100 женщин отказниц, включая Мару Балашинскую, Инну Успенскую, Лену Дубянскую, Иду Таратута, провели трёхдневную голодовку протеста.

8 марта В Международный женский день 8 марта около 200 еврейских женщин-отказниц из семи городов СССР приняли участие в голодовке протеста.

17 марта. В опубликованном проекте британского бюджета вводится новая схема начисления персональных премий и планируется предоставление кредитов на сумму 7 миллиардов фунтов стерлингов.

25 марта Президент Всемирного еврейского конгресса Эдгар Бронфман и Председатель конференции президентов основных еврейских организаций Америки, а также президент Национальной конференции в поддержку советских евреев Морис Абрам посетили СССР с визитом 25—27 марта. Они провели встречи с высшими советскими руководителями. Вернувшись в Нью-Йорк, они выступили с заявлением.

27 марта Встреча в верхах Тэтчер — Горбачёв в Москве.

28 марта — «железная леди» тепло приветствовала москвичей

29 марта 35 московских отказников провели вторую демонстрацию в центре Москвы. Милиция не вмешивалась.

10 апреля Горбачёв объявляет о том, что СССР готов приступить к переговорам по ракетам малой и средней дальности.

11 апреля Создание Еврейского исторического общества в целях возрождения и дальнейшего развития научной школы по изучению истории евреев, преимущественно в России и СССР, а также в целях пропаганды исторических знаний о еврейском народе.

13 апреля Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Джордж Шульц, находившийся с официальным визитом в СССР, посетил пасхальный седер, устроенный в резиденции американского посла в Москве. В седере, проводившемся уже в третий раз, приняли участие около десяти семей отказников, включая Александра Лернера, Владимира Слепака, Виктора Брайловского, Иосифа Бегуна и Иду Нудель.

17 апреля В Ленинграде осквернено еврейское кладбище. Разрушено 78 могил. 23 апреля ТАСС сообщило, что начато расследование.

25 апреля Группа семнадцатилетних хулиганов пыталась силой открыть ворота синагоги в Ленинграде, выкрикивая антисемитские лозунги. В самиздате циркулируют многочисленные материалы, обвиняющие евреев во всех бедах России — от чернобыльской катастрофы до алкоголизма и сталинского геноцида

6 мая Первая несанкционированная демонстрация общества «Память» в Москве.

6—17 мая в СССР находилась делегация из пяти ортодоксальных раввинов Раввинского совета Америки во главе с Давидом Холландером. На встрече с председателем совета по религиозным делам Константином Харчевым и двумя представителями министерства иностранных дел делегация получила заверения в том, что шесть советских евреев получат разрешение учиться на раввинов в США и затем стать раввинами в советских синагогах.



На встрече обсуждалась также возможность открытия раввинских семинаров в Ленинграде, Москве и Тбилиси, где обучение будет осуществляться с помощью приезжих американских раввинов. В просьбе об отдельных еврейских кладбищах было отказано.

16 мая Французский премьер министр Жак Ширак принял за завтраком во французском посольстве в Москве 15 ведущих отказников, включая Иду Нудель, Владимира Слепака, Виктора Брайловского и Юлия Эдельштейна.

17 мая На демонстрации 500 членов «Памяти» в Москве прозвучали обвинения евреев во взрыве на атомной электростанции в Чернобыле.

18 мая Татьяна и Юлий Эдельштейн выразили благодарность британскому премьер-министру Маргарет Тетчер за ту роль, которую Тэтчер сыграла в их судьбе.

«Сейчас мы вместе, — писали они, — и это приносит нам огромную радость. Но семья Магариков по-прежнему разделена, поскольку Алексей Магарик всё ещё находится в тюрьме. Мы просим вас использовать Ваше влияние для его освобождения».

20 мая Московское отделение общества «Память» устроила ещё одну демонстрацию в Москве.

25 мая В СССР прекратили глушить передачи Голоса Америки на русском языке

Видимо на этот момент Горбачёв уже отдал необходимые команды по встрече и сопровождению пилота. Был назначен новый командующий московским ПВО.

28 мая На Красной площади беспрепятственно приземлился самолёт гражданина ФРГ Матиаса Руста, к слову, запеленгованный советским ПВО как цель «8255». Это событие послужило убедительным предлогом для чистки в армии, в которой зрело недовольство новым курсом Горбачёва на разоружение…

И как вовремя на Красной площади оказалась камера, чтобы запечатлеть «исторический момент».

Если читать хронологию событий на странице отказника дальше, то мы увидим,что акций, говорящих о личных и национальных интересах участников не стало меньше, но все вокруг, как бы должны были, хоть молчаливо, в этом участвовать и принимать чью-то (?) сторону.



Знаковым же событием считаем усиление раскачки ситуации выступлениями «Памяти», осквернения могил, действо у ворот синагоги и легализацию информационного канала «Голоса Америки» накануне приземления. Неизвестно об участии Рейгана в операции, но чуть раньше он написал в своём дневнике интересную фразу: «У Горбачёва выдающийся талант к международным делам. Если ему немного помочь — он справится» Без куратора, так же, не обошлось. На странице Википедии об этом написано так: «В марте 1987 года Гесс с тяжёлой пневмонией вновь оказался в британском военном госпитале. Врачи диагностировали у заключённого также гипоксию мозга, следствием которой было определённое умственное расстройство. Спустя три недели быстро выздоровевший Гесс уже вернулся в тюрьму Шпандау».

ПЛОДЫ ПОБЕДЫ

Не хотим останавливаться на повторении фактического материала. Он есть в других источниках. Скажем одно — первая часть операции (перелёт и приземление) прошла как по маслу. Вторая же не замедлила дать грандиозные плоды:

«Гораздо более серьёзные последствия полёт Руста имел для советского военного руководства. Этот инцидент Михаил Горбачёв использовал для расправы с неугодными и сокращения вооружённых сил страны. Не зря в народе Руста прозвали «киллером ПВО» и «истребителем генералов и маршалов».



Уже через два дня, 30 мая, от должностей были освобождены политические противники генсека — дважды Герой Советского Союза, командующий силами ПВО Александр Колдунов и министр обороны СССР Сергей Соколов.



А к 10 июня к ответственности привлекли 34 генерала и офицера. Было обновлено всё руководство Минобороны до командующих округами, что дало повод американскому эксперту по национальной безопасности Вильяму Одому сравнить радикальные изменения в советской армии после посадки Руста с чисткой вооруженных сил Сталиным в 1937 году.



При этом красноречиво уцелел на посту генерал-полковник Владимир Царьков, назначенный командующим Московским округом ПВО за несколько дней до события» — описывает ситуацию сегодняшний блогер.

Старик оказался прав: после приземления самолёта страна потеряла управляющий центр и как показала история — надолго.

ЗАКРЫТИЕ ОПЕРАЦИИ

Теперь следовало выполнить последнюю волю Куратора. О ней старик упомянул и для того, чтобы до последнего момента иметь превосходство над партнёрами. Насильственная смерть его была давно просчитана. Но теперь выходило так, будто он сам отдавал команду на ликвидацию отработанного агента.

Выждали чуть меньше трёх месяцев. В дневные часы, когда советская сторона была на «паузе», старика удушили в садовом домике, назвав произошедшее суицидом [ * ].

Через несколько дней территорию тюрьмы сравняли с землёй. Семья получила тело и упокоила его на кладбищенском участке.

Матиас Руст недолго вкушал баланду. 4 сентября 1987 года его по обвинению в хулиганстве осудили на 4 года. В начале августа следующего года был освобождён по амнистии.

ЭПИЛОГ

Мы с вами не станем разбирать, представитель какой страны исполнил задание своего руководства, либо, как пишем здесь, последнюю волю старика. А постараемся выяснить, почему при этом советская сторона оказалась вне подозрений.

Масло мы будем выжимать из могильного камня

Сейчас этого камня не существует. В 2011 дирекция кладбища попросила родственников старика освободить территорию от столь часто посещаемой «святыни нацистов». Состоялась эксгумация, кремация. Прах был развеян близкими.

Но вернёмся к камню. На нём, кроме имён и дат — эпитафия:

«Ich chabs gewagt / Ulrich von Hutten»

Что переводится как:

«Я дерзнул / Ульрих фон Гуттен».

Нет сомнения, что эти строчки относятся к воле старика и его завещанию потомкам. Выясним смысл миссии Гуттена.

Он жил на рубеже XV—XVI веков.Считается ярким представителем Эпохи Гуманизма в Германии. Острополемично выступал со своими произведениями против посягновений папства (во всех иерархиях) на свободы Германии. Ульрих фон Гуттен создал идеальный образ древнегерманского воителя за свободу отечества от Рима — Арминия.



Диалог с этим героем был опубликован лишь после кончины Ульриха, но ту же тему освобождения страны от римского засилия автор развивал в других своих диалогах, а также в речах, посланиях, стихах, став самым популярным автором в Германии накануне Реформации.

Примкнул к движению Лютера. В отличие от Лютера, он стал ведущим выразителем антикняжеских тираноборческих идей и призывал к войне против Рима и попов.



Хотя конечные цели его политической программы отражали беспочвенные надежды рыцарства (стоит вспомнить орден СС) на контроль над обществом, главное место в творчестве Гуттена заняло то, что он считал первоочередной задачей — выступление за единое немецкое централизованное государство, независимую от Рима церковь, развитие культуры на гуманистической основе.



За Ульрихом Фон Гуттеном в результате закрепилась слава патриота, борца «за свободу Германии».

«Веет воздухом свободы» — его высказывание, которое стало впоследствии девизом Стендфортского университета.

С вольным переводом стихов, относящихся к эпитафии, просим вас ознакомиться по ссылке. Считаем, что этого достаточно.

А теперь у нас возникает вопрос: «За» что агитировали и «Против» кого обратились стихи Ульриха Фон Гуттена во второй половине XX века?



Понятно — «За» объединение Германии;



Ясно — «Против» засилья Советов, как нового, но чуждого идеологического центра.



А ещё? — «За» восстановление Европы, как языческого Рима, как нового Рейха (Четвёртого) в лучших нацистских традициях! Недаром именно Хартия СС легла в юридическую основу законов Евросоюза. Об этом читайте «Европейский Союз: нацистский, либеральный, террористический… дальше какой?»

И если последняя наша мысль допустима, то допустимо, что её приверженцами стали не только старик, но и иерархии трёх государств, в чьё дежурство он закончил свой долгий путь. Следовательно, шаг был ими согласован и внушал надежду на дальнейшее «плодотворное сотрудничество»…

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Заканчивая материал, хотелось бы припомнить настроения второй половины 1987 года в СССР

Советский часовой охраняет межконтинентальные баллистические ракеты, подлежащие уничтожению в соответствии с договором о разоружении с США 1987 года

«A Russian practicing glasnost on a Russian street», 1987

Первые глотки свободы на московских улицах глазами западного репортёра.

Начинался «медовый месяц» советско-американских отношений, который продлится до самого краха СССР и захватит ещё первые годы ельцинской России.

Александр Макаров, РИА Новости, 1987 год.

Москвички с первым номером журнала «Бурда моден» на русском языке.

Москва. Семья позирует на фоне плаката с Лениным, 1987

Не считая нескольких перестроечных лозунгов, в идеологическом поле царил всё тот же язык официозных газет, везде висели те же советские транспаранты, портреты и соблюдались всё те же ритуалы праздников, но они теперь резко контрастировали с «новыми веяниями», ощущались, как нечто устаревшее, бессмысленное, как советское ПВО. Все были «готовы»… к переменам.

ИАЦ

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