Неприятное соответствие заявлениям россиян

— Parlamentní listy: Вы сказали, что истинная причина отравления бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочери отличается от версии Великобритании. Что, по-вашему, могло привести британцев к преждевременным выводам, повлекшим за собой высылку российских дипломатов и прочее?