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Сирия, ИГИЛ, последние новости 26 мая 2018

21:07. 26 мая 2018 Просмотров - 434 Нет комментариев Опубликовал:

Сирия: после переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО)

Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна

В бывшем анклаве исламистов Эр-Растане началась процедура урегулирования статуса местного населения. 

Об этом в новом репортаже «Русской Весны» из Сирийской Арабской Республики.

Российскими военнослужащими из ЦПВС совместно с официальными сирийскими властями ведётся работа по нормализации статуса местных жителей. Данная процедура проходит в соответствии с указом президента Сирии Башара Асада. 

Право на нормализацию статуса имеют все жители районов, подконтрольных вооружённым группировкам, в том числе и те, кто непосредственно участвовал в боях против правительственных войск. Нормализация статуса возможна только один раз. Она предполагает, что гражданин Сирии, прошедший её, получает гарантированную Башаром Асадом амнистию и возможность вернуться к мирной жизни в обмен на обязательство больше не участвовать в бандформированиях.

Комиссию по примирению, созданную для контроля данного процесса, Башар Асад курирует лично. В провинции Хомс комиссию по примирению возглавляет генерал-майор Таляль Насер.

В городе Эр-Растан из бывшей школы сделали временное правительственное здание, где идет приём граждан (см. фото).

Каждый человек проходит перепись, получает временные документы на один месяц, по истечении месяца его проверяют и выдают документы о нормализации. 

Данный документ означает, что гражданин прошёл проверку и он чист перед законом. Человек начинает жизнь с чистого листа. 

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Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна
Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна
Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна
Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна
Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна
Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна
Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна
Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна
Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна
Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна
Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна
Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна
Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна
Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна
Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна
Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна
Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна
Сирия: После переговоров с армией России сотни боевиков перешли на сторону Асада (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Сирийские жители выступили против принудительной вербовки СДС в Хасеке

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: главное, компиляция
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