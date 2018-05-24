Эликсир Жизни из овса

Овес – эликсир жизни – поднимет на ноги даже самого тяжелого больного: решает многие проблемы со здоровьем и восстанавливает силы. Можно просто пить как чай: 1 ст. ложка овса на 2 стакана воды, кипятить около часа на медленном огне, под крышкой. Один из самых лучших рецептов для оздоровления.

* Один стакан зерен овса (в крайнем случае “Геркулес”) на пять стаканов воды, выварить до половины, до густоты жидкого киселя.

* Процедить и влить в отвар равное количество молока (около двух стаканов), прокипятить вновь.

* Получившийся при этом приятный напиток употреблять в неостывшем или подогретом виде вприкуску с медом в течении дня в 2-3 приема.

Этот напиток умирающего на ноги поставит!

ЭЛИКСИР ЖИЗНИ

Знаменитый французский врач Катерин до 120 лет оставался молодым,

энергичным и жизнерадостным. Эликсир жизни – рецепт именно этого врача.

По его утверждению, весь секрет долголетия в том, что он три раза в год

— весной, летом и осенью — по две недели пил так называемый эликсир

жизни.

Готовят его так: 400 г овса тщательно промывают, заливают шестью литрами кипятка и варят до тех пор, пока не останется три литра

жидкости. Затем отвар процеживают через хлопчатобумажную ткань,

добавляют 100 г натурального меда, плотно закрывают крышкой, дают еще раз вскипеть, остужают, переливают в чистые бутылки, плотно закрывают и ставят в холодильник. Перед употреблением в стакан выжимают сок лимона (по вкусу).

Пьют отвар за полчаса до еды по 100 г очень маленькими глотками.

Овсяный отвар прекрасно очищает организм, способствует похудению и

омоложению, насыщает ценными питательными веществами и витаминами.

Еда продлевающая жизнь

Лучший стабилизатор сахара в крови – МАЛИНА

В малине содержится антоциан (растительный пигмент), который поддерживает выработку инсулина и контролирует уровень сахара в крови, тем самым защищая от диабета.

Защита от рака кишечника – ЗЕЛЕНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ ЧАЙ

Одна чашка в день в два раза снижает риск заболевания раком кишечника. Антиоксиданты, содержащиеся в чае, называемые катехинами, подавляют развитие раковых клеток.

Защита кожи – МОРКОВЬ

Ученые Национального института по исследованиям раковых заболеваний США обнаружили, что у людей, потребляющих большое количество каротина (пигменты, содержащиеся в морковке), в 6 раз меньше вероятность развития рака кожи.

Защита от рака груди – ЦЕЛЬНОЕ ЗЕРНО

Согласно исследованию, женщины, получающие не менее 30 г цельного зерна в день, в 2 раза меньше предрасположены к заболеванию рака легких. Чашка каши с черникой – лучшая защита от рака груди.

Контроллер кровяного давления – ВАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ

Потребление калия (достаточно 400 г вареного картофеля, но обязательно картофель есть со шкуркой!) существенно снижает кровяное давление.

Лучшая защита для зубов – ТВЕРДЫЙ СЫР

Исследователи обнаружили, что 10 г сыра Чеддер, Гауда или Моцарелла в день снижает уровень рН, что предотвращает появление повреждений зубов.

Лучший защитник зрения – ШПИНАТ ИЛИ САЛАТ ЛАТУК

Национальный институт здоровья выяснил, что у тех, кто потребляет лютеин (найденный в зелени), на 43% меньше вероятность дегенерации желтого пятна.

Защита от рака простаты – ЧЕСНОК

Компоненты, находящиеся в чесноке, снижают вероятность заболевания раком простаты на 50%.

Защита от рака легких – ГРЕЙПФРУТ

Грейпфрут в день снижает развитие рака легких на 50%. В грейпфруте содержится нарингин, который помогает снизить уровень энзимов, провоцирующих развитие раковых клеток.

Контроль уровня холестерина – ОЛИВКОВОЕ МАСЛО

Антиоксиданты, содержащиеся в оливковом масле, повышают уровень холестерина ЛВП (хорошего) и понижают уровень холестерина ЛНП (плохого). А также оливковое масло является отличной защитой против сердечно-сосудистых заболеваний.