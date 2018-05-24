Эликсир Жизни из овса
Овес – эликсир жизни – поднимет на ноги даже самого тяжелого больного: решает многие проблемы со здоровьем и восстанавливает силы. Можно просто пить как чай: 1 ст. ложка овса на 2 стакана воды, кипятить около часа на медленном огне, под крышкой. Один из самых лучших рецептов для оздоровления.
* Один стакан зерен овса (в крайнем случае “Геркулес”) на пять стаканов воды, выварить до половины, до густоты жидкого киселя.
* Процедить и влить в отвар равное количество молока (около двух стаканов), прокипятить вновь.
* Получившийся при этом приятный напиток употреблять в неостывшем или подогретом виде вприкуску с медом в течении дня в 2-3 приема.
Этот напиток умирающего на ноги поставит!
ЭЛИКСИР ЖИЗНИ
Знаменитый французский врач Катерин до 120 лет оставался молодым,
энергичным и жизнерадостным. Эликсир жизни – рецепт именно этого врача.
По его утверждению, весь секрет долголетия в том, что он три раза в год
— весной, летом и осенью — по две недели пил так называемый эликсир
жизни.
Готовят его так: 400 г овса тщательно промывают, заливают шестью литрами кипятка и варят до тех пор, пока не останется три литра
жидкости. Затем отвар процеживают через хлопчатобумажную ткань,
добавляют 100 г натурального меда, плотно закрывают крышкой, дают еще раз вскипеть, остужают, переливают в чистые бутылки, плотно закрывают и ставят в холодильник. Перед употреблением в стакан выжимают сок лимона (по вкусу).
Пьют отвар за полчаса до еды по 100 г очень маленькими глотками.
Овсяный отвар прекрасно очищает организм, способствует похудению и
омоложению, насыщает ценными питательными веществами и витаминами.
Еда продлевающая жизнь
Лучший стабилизатор сахара в крови – МАЛИНА
В малине содержится антоциан (растительный пигмент), который поддерживает выработку инсулина и контролирует уровень сахара в крови, тем самым защищая от диабета.
Защита от рака кишечника – ЗЕЛЕНЫЙ ИЛИ БЕЛЫЙ ЧАЙ
Одна чашка в день в два раза снижает риск заболевания раком кишечника. Антиоксиданты, содержащиеся в чае, называемые катехинами, подавляют развитие раковых клеток.
Защита кожи – МОРКОВЬ
Ученые Национального института по исследованиям раковых заболеваний США обнаружили, что у людей, потребляющих большое количество каротина (пигменты, содержащиеся в морковке), в 6 раз меньше вероятность развития рака кожи.
Защита от рака груди – ЦЕЛЬНОЕ ЗЕРНО
Согласно исследованию, женщины, получающие не менее 30 г цельного зерна в день, в 2 раза меньше предрасположены к заболеванию рака легких. Чашка каши с черникой – лучшая защита от рака груди.
Контроллер кровяного давления – ВАРЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ
Потребление калия (достаточно 400 г вареного картофеля, но обязательно картофель есть со шкуркой!) существенно снижает кровяное давление.
Лучшая защита для зубов – ТВЕРДЫЙ СЫР
Исследователи обнаружили, что 10 г сыра Чеддер, Гауда или Моцарелла в день снижает уровень рН, что предотвращает появление повреждений зубов.
Лучший защитник зрения – ШПИНАТ ИЛИ САЛАТ ЛАТУК
Национальный институт здоровья выяснил, что у тех, кто потребляет лютеин (найденный в зелени), на 43% меньше вероятность дегенерации желтого пятна.
Защита от рака простаты – ЧЕСНОК
Компоненты, находящиеся в чесноке, снижают вероятность заболевания раком простаты на 50%.
Защита от рака легких – ГРЕЙПФРУТ
Грейпфрут в день снижает развитие рака легких на 50%. В грейпфруте содержится нарингин, который помогает снизить уровень энзимов, провоцирующих развитие раковых клеток.
Контроль уровня холестерина – ОЛИВКОВОЕ МАСЛО
Антиоксиданты, содержащиеся в оливковом масле, повышают уровень холестерина ЛВП (хорошего) и понижают уровень холестерина ЛНП (плохого). А также оливковое масло является отличной защитой против сердечно-сосудистых заболеваний.
Источник: www.kramola.info