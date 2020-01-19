Оказывает выраженное действие на шишковидную железу, было известно шумерам как шем-ан-на «возвышающий огненный камень».

Обычный атом обладает экранирующим потенциалом, создаваемым положительно заряженным ядром.

Большинство электронов, вращающихся вокруг ядра, находятся в зоне действия этого потенциала, за исключением электронов внешних оболочек.

Ядро переходит в высокоэнергетическое, или высокоспиновое состояние, когда положительный экранирующий потенциал расширяется и все электроны оказываются под контролем ядра атома.

Электроны обычно движутся вокруг ядра парами с прямым и обратным спином, но когда они попадают под воздействие высокоэнергетического ядра, все электроны с прямым спином коррелируются с электронами с обратным спином.

При полной корреляции электроны превращаются в чистый белый свет, и отдельные атомы высокоспинового вещества утрачивают возможность соединяться.

Атомы металла не могут естественным образом соединиться в металлической решетке. И вещество остается просто белым порошком.

Это то что древние египтские жрецы давали своим фараонам и называли "ОРМУС", "потом это стало называться "философский камень"

Рецепт: Золото (чем чище тем лучше) надо разогреть до температуры не менее 7000С , ждать пока не произойдёт яркая вспышка после чего вместо металла вы увидите белый порошок - это и есть ОНО - моноатомное золото, секрет всех секретов! http://www.mindmachine.ru/forum/viewtop … p;start=25

Если любое твердое вещество измельчить до нанометровых размеров, его свойства станут сильно отличаться от свойств более крупных частиц. Золоту, например, обычно присущ характерный желтый цвет (расплавленному и парообразному – зеленый). Однако в коллоидном растворе золотые частицы размером чуть больше 30–40 нм имеют пурпурный или синий, размером 10–20 нм – рубиновый, менее 10 нм – ярко-оранжевый цвет (Д.И.Менделеев в «Основах химии» упоминает коллоидные растворы золота синего, фиолетового и красного цвета).

Если области применения наночастиц золота столь традиционны и постоянно возрастают, значит, существуют и современные методы получения этих частиц. В журнале «Gold Bulletin» в 1985 г. вышли два обзора Дж.Туркевича «Коллоидное золото», а в 1996 г. – статья Р.Ваймена «Наночастицы золота. Возрождение в химии золота». Правда, в относительно больших количествах наночастицы стали выделять только в последние 10 лет.

http://him.1september.ru/articlef.php?ID=200400701

Наночастицы золота имеют сродство с нервной тканью

http://forum.cgcsforum.com/index.php?topic=1767.0

Коллоидное золото помогает при травмах спинного отдела и плечей. Я использую 10 мг разового прийма.

http://forum.cgcsforum.com/index.php?topic=1767.0

Препараты из золота, приготовленные по аюрведическим рецептам, биологически инертны и безопасны для живого организма, они лишь служат катализатором процессов обмена веществ, не вступая в химические реакции с тканями.

Аюрведические лекарства из металлов – это препараты, содержащие наночастицы.

Курсы рекомендуется проводить дважды в год для укрепления иммунитета.

Пожалуй по сей день басмы – наиболее сильнодействующие аюрведические препараты. Они настолько популярны, что в Индии на эти цели ежегодно тратится около двух тонн чистого золота.

Особенность наночастиц – их величина в сочетании с огромным количеством при одновременно малой массе. Имея линейные размеры 2-20 нанометра (1 нм в миллион раз меньше 1 миллиметра), наночастицы легко всасываются в кровь через органы пищеварения и способны перемещаться по всему организму. Вероятность их встречи с больной клеткой или вирусом и уничтожение последних очень высока. Именно поэтому лекарственные препараты из наночастиц намного эффективнее обычных лекарств.

Наночастицы чрезвычайно активны и многофункциональны. Эти свойства обусловлены их строением. Несмотря на супермалые размеры, наночастицы золота одновременно и просто кусочки металла, на которые распространяются все законы физики. Это значит, что при погружении в жидкую среду отделившиеся от металла ионы образуют положительно заряженный слой, а сам металл приобретет отрицательный заряд. Образуется так называемый двойной электрический слой (рис. 10).

Здесь материнское ядро наночастицы окружено облаком собственных ионов. И если обычная молекула имеет одну (иногда две-три) валентные связи, то наночастица может иметь десятки и даже сотни активных ионов.

http://www.tinlib.ru/zdorove/voda_kolok ... aja/p5.php

(А на счет свойств так это наверное действительно самое главное, что используются не золотые кластеры или определенные упорядоченные группы золотых атомов, а именно структуры состоящие из кучи именно моно атомных золотых структур с измененным строением внешних электронных оболочек. http://www.001-lab.com/001lab/index.php?topic=910.0)

Молекула обычного лекарства, встретив микроорганизм, нанесет ему удар своей валентной связью, а наночастица ударит одновременно всеми своими ионами, что скажется на результате – он проявится быстрее. Но и этого мало: истратив снаряды-ионы, материнское ядро продолжает действовать. Например, присоединившись к ферменту, способному вызвать воспалительный процесс, ядро своим отрицательным зарядом нейтрализует положительный заряд фермента. Именно поэтому препараты из золота наиболее эффективны и применяются для лечения заболеваний воспалительного характера: ревматизма, артрита, радикулита и т. п. Опять-таки это не все. Нейтрализовав вредный фермент и переведя его в неактивную форму, ядро наночастицы может уступить свое место другому химическому радикалу и продолжить поиски очередного врага организма. Золото выступает как катализатор: само не расходуется, но обеспечивает протекание биохимических реакций.

Лекарства из драгоценностей, приготавливаемые по типу аюрведических басм, относятся к разряду секретных лекарств. Рекомендуют их к употреблению не только больным, но и здоровым людям, так как эти составы укрепляют здоровье и продлевают жизнь. Особенно это относится к золоту.

Недавно было обнаружено, что в женском организме золота в 5 раз больше, чем в мужском. Причина этого пока неясна. Но у природы не бывает случайностей. Ученые предполагают, что золото каким-то образом влияет на функцию яичников и на выработку половых гормонов. Поэтому женщинам и требуется золота больше. Возможно, его дефицит является одной из причин раннего климакса. Не случайно гомеопаты применяют золото для лечения некоторых форм бесплодия. В период менопаузы снижается концентрация эстрогенов в организме, что помимо прочего приводит к ишемической болезни сердца, повышению артериального давления, остеопорозу. Некоторые народные целители рекомендуют пить золотую воду именно при этих патологиях.

Результаты научных исследований говорят следующее: растворимые соли золота весьма токсичны, препараты на их основе в медицине можно применять редко и только при крайней необходимости. Большая медицинская энциклопедия сообщает, что металлический коллоид золота физиологически инертен и не вызывает побочных реакций. Таким образом, золотая вода и аюрведические басмы безвредны, так как представляют собой именно металлический коллоид золота, а не соли золота. Это очень важно помнить.

В отличие от кортикостероидов, которые сегодня активно используются при лечении ревматизма, но провоцируют отеки, возникновение артериальной гипертонии, мышечной слабости, ослабление костной ткани, образование язв пищеварительного аппарата, дерматиты, расстройства нервной системы и органов чувств, развитие сахарного диабета, снижение иммунитета, золото не провоцирует их, но даже в некоторых случаях замедляет эти процессы в больном организме. В настоящее время ревматология – та область медицины, где золото применяется в виде соединений: миокризин – натриевая соль ауротиояблочной кислоты, ауротиол – ауротиобензимидазол карбоксилат натрия, миокристин – тиомалат натрия и золота, алокризин – ауротиопропансульфонат натрия, ауранофин. Все названные препараты довольно токсичны, поэтому предпочтение следует отдавать коллоидному золоту: золотой воде и гелям для наружного применения.

Золотой коллоид хорошо зарекомендовал себя как иммуномоделирующее средство, а также помогал в лечении острых и хронических заболеваний носоглотки, придаточных пазух, бронхов и легких, юношеских угрей, псориаза, грибковых поражений кожи, ожогов, дисфункции надпочечников, проявляемой в виде общей слабости, снижения умственной активности, ревматоидного артрита, атеросклероза.

Золото – убийца раковых клеток. Раковые клетки в отличие от нормальных активно поглощают ионы некоторых металлов, в том числе золота. Такая пища, однако, выходит им боком: золото блокирует процессы клеточного дыхания и клетки погибают.

http://www.tinlib.ru/zdorove/voda_kolok ... aja/p5.php

Как выяснили шведские и американские ученые, препараты с содержанием золота оказывают регулирующее влияние на иммунную систему человека.

http://helprf.com/Uvlikbez/Zoloto/286.htm

Агни Йога. Сердце. 27. Философский камень есть нечто реальное. При этом можно понимать его духовно и физически. Духовное состояние, называемое камнем, соответствует созвучанию всех отложений психической энергии. Физически препарат довольно близок к препарату Парацельса, но у него осталась существенная ошибка, в которой он напрасно упорствовал. Но в остальном, источники арабские, питавшие Парацельса, были довольно правильны.

http://www.sunhome.ru/books/b.agni-yoga_serdce/2

Эликсир жизни Парацельса состоит из золота, и он считал, что "питьевое золото" очищает кровь, предотвращает выкидыши, действует как противоядие, отгоняет Дьявола от младенца и особенно эффективно при сердечных заболеваниях, так как и золотом и сердцем управляет Солнце.

http://earth-chronicles.ru/news/2014-02-12-59593

Золото используется для лечения нестабильного умственного и эмоционального состояния, такого как депрессия, сезонное аффективное расстройство, тоска, печаль, страх, отчаяние, разочарование, и суицидальные наклонности. В частности, это может быть потому, что золото является катализатором гормонов эндорфина.

Будучи естественным стимулятором и оказывающий омолаживающее действие на клеточки всего тела, коллоидное золото улучшает передачу электрических сигналов между нервными клетками в мозге. Золото также усиливает действие антиоксидантного фермента супероксид desmutase ( SOD ) .

Коллоидное золото является мощным противовоспалительным средством и часто используется для облегчения боли при артритных отеках , ревматизме, бурсите, и тендините .Коллоидное золото занимает первые места в рейтинге средств против ожирения.http://sadovodstvo.in.ua/p29238971-kolo ... oloto.html

Моноатомное золото позволяет человеку вывести свои неосознанные страхи и мысли, одни за другими, в сферу осознанного, и успешно преодолеть их. http://www.proza.ru/2011/09/27/170

Доказано, что золото укрепляет сердечную мышцу, повышает иммунитет и работоспособность.

В последние годы в США и России в аптеках можно встретить в продаже коллоидное золото, которое представляет собой коллоидный раствор сверхмалых частиц золота в деминерализованной воде. Частицы металла несут одноименный заряд и находятся в воде во взвешенном состоянии.

Оно стабилизирует состояние центральной нервной системы. Помогает при простатите.

http://medicinkoff.ru/lechenie-prostaty ... olota.html

Самые ранние записи использования золота в лечебных целях и исцеления происходят из Египта. Более 5000 лет назад египтяне используют золото для психического, телесного и духовного очищения. Древние верили, что золото стимулирует жизненную силу и повышает уровень вибраций на всех уровнях.

Алхимики Александрии разработали «эликсир» из жидкого золота. Они верили, что золото есть мистический металл, который представлял совершенство материи, и что его присутствие в организме оживляет, восстановить силы, и лечит множество заболеваний, а также возвращает молодость и прекрасное здоровье.

В средневековой Европе таблетки с золотым покрытием и "Золотая вода" были чрезвычайно популярны. Алхимики смешивали золотую пудру с напитками, чтобы "успокоить боль конечностей", это одно из самых ранних упоминаний артрита.

В эпоху Возрождения Парацельс (1493-1541) - который считается основателем современной фармакологии - разработал много успешных лекарств из металлов, включая золото. Один из величайших алхимиков всех времен, он основал школу ятрохимия, химия медицины, которая является предшественником фармакологии.

В 1900-е, хирурги часто имплантировали золотую монету под кожу возле воспаленного сустава, например, коленом или локтем. В результате боли часто спадали или прекращалисьь совсем.

В Китае, восстановительные свойства золота сегодня пользуются заслуженным авторитетом в сельской местности, где крестьяне готовят рис с золотой монетой и китайские рестораны добавляют листы 24-каратное золота при приготовлении еды.

Коллоидное золото

Коллоидное золото обладает новыми свойствами за счет большей площади.

Коллоидное золото впервые было приготовлено в чистом виде в 1857 году выдающимся английский химиком Майклом Фарадеем.

В девятнадцатом веке, коллоидное золото широко используется в США для лечения алкоголизма, и сегодня он используется, чтобы уменьшить зависимость от алкоголя, кофеина, никотина и углеводов.

В Соединенных Штатах, еще в 1885 году, золото было известно своими целебными возможностями для сердца и улучшения кровообращения.

Золото использовалось для лечения артрита с 1927 года.

На протяжении веков было известно положительное влияние золота на деятельность сердца и улучшение циркуляции крови, омоложения органов, особенно мозга и пищеварительной системы.

Коллоидное золото гармонизирует влияния на всех уровнях тела, ума и духа. Оно используется для улучшения психического и эмоционального состояния, чувство повышенной энергии, силы воли, умственной концентрации и либидо.

По данным многих исследований, коллоидное золото повышает способность к концентрации. Коллоидное золото укрепляет психические функции путем увеличения проводимости между нервными окончаниями в теле и в мозге.

http://www.purestcolloids.com/mesogold.php

Самый известный алхимик Китая, Цо Хун (281-361), утверждал, что растворенное золото и есть эликсир жизни, обладает способностью омолаживать и продлевать жизнь. Из Китая, золотой раствор попал к арабским алхимикам, которые передали свои знания в Европу.

Майкл Фарадей, великий физик и химик, произвел при помощи электролиза, первый стабильный коллоид золота.

Известный немецкий бактериолог и лауреат Нобелевской премии, д-р Роберт Кох, открыл, что бактерии, ответственные за туберкулез, не в состоянии существовать в присутствии золота. Его исследования принесли ему Нобелевскую премию по медицине в 1905 году.

Кроме того, оно успешно используется, чтобы уменьшить зависимость от кофеина и углеводов. Его целебное воздействие на сердце и на кровообращение получило широкое признание. Золотой коллоид это также признанное лекарство от кожных язв и ожогов. Золото употребляют как послеоперационное средство при некоторых операциях нервных окончаний.

В 1935 году Эдвард Окснер, консультирующий хирург в Чикагской больнице Augustana, опубликовал статью в журнале клинической медицины и хирургии (Clinical Medicine & Surgery) под названием "Применение золотого коллоида для неизлечимых случаев рака". В этой статье Окснер утверждает, что "когда нет больше надежды на выздоровление, золотой коллоид помогает продлить жизнь и делает ее гораздо более терпимой для пациента, а также для медсестер ... он значительно уменьшает боль и дискомфорт. "

Медицинский бестселлер д-р Н. Каиро и д-р А. Бринкманна, Материа Медика (19-у изд., 1956, Сан-Пауло, Бразилия) объясняет, что "коллоидное золото является лучшим средством против ожирения".

Доктор Гай Е. Авраам и Питер Б. Гиммель подтвердили в новейшем исследовании (1997), что артрит можно успешно лечить раствором золота. Кроме того, они утверждают, что золотые частицы, находящиеся в состоянии чистого металла, не имеют побочных эффектов в отличие от соединений золота. Другое исследование доказывает, что коллоидное золото улучшает мозговую деятельность: ежедневное принятие золотого раствора в течение трех-четырех недель может повысить интеллектуальный коэффициент (IQ) на 20%, улучшить концентрацию, обострить внимание и понимание. Предполагается, что золотой коллоид увеличивает проводимость нервных окончаний в организме и в центральной нервной системе, а это приводит к повышению уровня физической и умственной деятельности.

Эта оценка согласуется с мнением Эдгара Кейса, утверждавшего, что золото способствует регенерации нервной системы. Согласно учению Кейса человек может практически удвоить продолжительность жизни.

По данным медицинских исследований, золото является эффективным лекарством для хронических больных астмой, зависимых от кортикостероида. Длительное употребление золотого коллоида приносит облегчение этой болезни, так как гиперактивность бронхов и дозировка глюкокортикоидов уменьшаются.

В 2002 году ученые в Австралии и Новой Зеландии произвели препарат по борьбе с раком, основанный на золоте. Он уничтожает раковые клетки в матках мышей, не повреждая здоровые клетки!

Если принимать коллоидное золото ежедневно, то оно поддержит и укрепит иммунную систему - естественную систему самозащиты организма. Золотой коллоид повышает жизнеспособность и увеличивает продолжительность жизни.

При использовании раствора золота хорошего качества никогда не было замечено никаких негативных побочных эффектов! Кроме того, золото не взаимодействует с другими лекарствами и не будет помехой их действию.

В кукурузе содержится золото, улучшающее работу нервной системы, а точнее электропроводимость между нервными окончаниями.

Самым «богатым» на золото растением является кукуруза. Этот загадочный представитель злаков окружён многочисленными легендами и тайнами. Выдвигается даже предположение об инопланетном происхождении «царицы полей», и это неудивительно.

Источник: http://forum.alstone.ru/viewtopic.php?f=429&t=1246