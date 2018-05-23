Тонкие тела человека, их виды: физическое тело и другие

1. Физическое тело служит приспособлением к существованию в условиях данной планеты и среды обитания. Оно служит инструментом и средством приобретения жизненного опыта, для выполнения необходимых действий в пространстве при выполнении человеком своей личной, земной и космической программы на физическом плане. Физическое тело человека представляет собой биологический организм, который есть совокупность всех составляющих его органов, обладающих различными функциями. Эти функции дают возможность душе выразить себя на физическом плане, как часть большого организма. Физическое тело питают девять главенствующих чакр.

Обычному человеку доступен опыт физического тела, обычному йогу – опыт тонкого тела, просветленный йог обретает опыт Божественного. Бог один во всем и все пребывает в нем, так и физическое тело у человека пронизано тонкими телами, которых множество, но для упрощенного понимания мы их условно делим на 7-9 тонких тел .



2. Эфирное тело является носителем и проводником жизненной силы (Праны). Жизненный тонус, выносливость, сопротивляемость физического тела инфекциям определяются энергетическим уровнем эфирного тела. Голод, жажда, сытость, сонливость, усталость, бодрость – это влияние и проявление, энергетики эфирного тела.

Эфирное тело, имеет одно основное назначение: оживить и насытить энергией физическое тело и интегрировать его в энергетическое тело Земли и солнечной системы.



Это пучок энергетических потоков, линий силы и Света. По этим энергетическим линиям протекают космические силы, подобно тому, как кровь течет по венам и артериям. Такая постоянная индивидуальная – человеческая, планетарная и солнечная – циркуляция жизненных сил через эфирные тела форм является основой всей проявленной жизни и выражением сущностной нерасторжимости всеобщей жизни.



Эфирное тело полностью повторяет физическое, иногда его называют эфирным двойником человека. Считается, что эфирное тело тоже умирает на 9-й день после смерти человека.

3. Астральное тело. Область вибраций этого тела убедительно проявляется в энергиях страстей, эмоций, желаний. Астральное тело или тело желаний (иногда называется еще и эмоциональным телом) – это следствие взаимодействия между желанием и центральным Я, результат которого проявляется как эмоция. Правое полушарие координирует деятельность эмоционального тела человека, формируя из энергетики эфирного тела энергетику эмоционального тела на основе взаимодействия энергетических меридианов левой половины тела.



После смерти физического тела астральное тело умирает только на 40-й день. В оккультизме это называется второй смертью.

В эфирном и астральном телах, по утверждению древних и современных духовидцев, скрыты девяносто процентов причин физических болезней и нездоровья человека.

4. Ментальное тело – это тело мыслей, логики и знаний человека в процессе познания Мира. В ментальном теле также имеются сгустки энергий, отражающие наши убеждения и устойчивые мысли. Эти сгустки получили название мыслеформ. Гераклит говорил нам о том, что «сила мышления находится вне тела», то есть что мышление базируется отнюдь не на физиологических отправлениях белковой телесной организации, хотя как информационный процесс, протекающий в организме, связан с функцией.



Непосредственной же материальной структурой, функционирование которой порождает мысль как информационный образ, является полевая формация биосистемы. Комплекс тонких тел не только обеспечивает всю работу организма на физиологическом и психическом уровнях, не только служит хранилищем информации, но и является инструментом мышления.



Мозг – это считывающее устройство, позволяющее черпать информацию из биополевой системы человека и информационного поля Вселенной.



Он лишь отображает развертывание психического акта, протекающего в иной мерностной области: мозг не мыслит, ибо психический процесс вынесен за пределы этого органа. Запомните!!! мозг не орган мысли, чувств, сознания и памяти, но он то, что связывает сознание, чувства, мысли и память с действительной жизнью, заставляет ее прислушиваться к действительным нуждам и делает их способными к полезному действию.

Мозг не имеет никакого отношения к сознанию. Он воспринимает информацию из сферы сознания и формирует ее в последовательность воздействий на нервные центры, а уж они – на мышцы того или иного органа физического тела. То, что мы сегодня называем инстинктом – это и есть основной набор функций мозга человека.



Сфера сознания осуществляет все интеллектуальные и эмоциональные процессы в существе человека. Процессы мышления и принятия решений осуществляются вне нашего мозга, вне нашего физического тела, они осуществляются в ином измерении – в сфере сознания, а наш мозг отрабатывает только следствие процесса мышления – его результат.

Мозг человека – это система управления физическим телом и канал связи физического тела с сознанием человека.

Левое полушарие координирует деятельность ментального тела человека, формируя из энергетики эфирного тела энергетику ментального тела человека на основе взаимодействия энергетических меридианов правой половины тела. Это тело погибает после смерти человека на 90-й день.

Рассмотренные три тонких тела человека вместе с физическим телом принадлежат нашему материальному миру, рождаются и умирают вместе с человеком.

5. Причинное тело или казуальное (кармическое). Это тело наших поступков, представлений и восприятия, оно выражено в нашем интеллекте. Именно это тело является нашим собственным «смотрителем», который занимается «воспитанием» человека в соответствии с требованиями Высших сил.

Поскольку причинное тело расположено в непосредственной близости от тела эмоций и тела знаний, оно имеет полную возможность контролировать наши мысли, убеждения и реальные поступки. И, заметив нарушения, принимать меры по исправлению наших ошибочных эмоций или убеждений.



Эмоциональное (астральное) и ментальное тело, взаимодействуя друг с другом, формируют энергетику следующего тела – причинного или каузального тела.

6. Будхическое тело или интуитивное – духовное начало или тело сознания (души), которое выражает себя в прозрении человека.

Это интуитивное энергетическое тело, концентрирует в себе высшие неосознанные процессы. Еще его называют «телом ценностей» человека, телом, которое есть результат взаимодействия астрально-ментального тела человека с астрально-ментальным телом местности. Не зря у многих народов существует убеждение, что человек должен жить и умереть там, где он родился.



Будхическое тело и энергетика местности предписывают человеку выполнение определенной задачи, необходимой данной местности.

7. Атманическое тело – тело идеалов, божественное начало, искра Божья или тело Духа.

Земля, в силу своей роли в Солнечной системе, ассиметричности строения, глобальных климатических и тектонических процессов тоже имеет свой астрально-ментальный заряд. Взаимодействие этого заряда с астрально-ментальным полем человека образует 7-е тело на основе взаимодействия всех каналов и внемеридиальных точек.

Это тело обеспечивает связь с Высшим Разумом, получает от него необходимую человеку информацию и передает туда нужные сведения

8. Солнечное тело образуется за счет взаимодействия астрально-ментального поля человека с астрально-ментальным полем Солнечной системы. Оно наиболее полно исследуется астрологией и именно астрологические закономерности, за исключением воздействия звезд и созвездий, определяют взаимодействие энергетики человека с планетами.



Именно планеты, их влияние при рождении, их расположение на небе, формируют энергетику восьмого тела, а также энергопотенциалы соответствующих органов человека.

9. Галактическое тело образуется за счет взаимодействия астрально-ментального поля человека с астрально-ментальным полем Галактики.

Восьмое и девятое тело имеют высшую структуру тонких тел и полей человека.

Как уже было сказано, материя проявляется в человеке в энергиях различных диапазонов вибраций: от более «грубого», видимого физического тела до более «тонких» и совсем «утонченных» вибраций невидимой высшей Триады человека.

Каждое из тел обладает собственным запасом силы – энергией определенного качества и уровня «плотности», «тонкости» вибраций. Человек должен уметь содержать в гармонии, в единстве и чистоте физическое и тонкие тела. Все тонкие тела пронизывают физическое тело подобно тому, как вода пропитывает губку. Обладая собственным запасом силы (энергии), они могут функционировать независимо от физического тела и не связаны с ним механически.

У обычного человека плохо функционируют тонкие тела лишь по той причине, что мы их неправильно питаем. Употребляя только грубую пищу, мы засоряем и гробим все свои тела. Питание тонкими энергиями способствует росту функционирования не только тонких тел, но и всего человека в целом. Для достижения успеха на пути духовного роста очень важно есть лишь ту пищу, которая способствует повышению вибраций всей совокупности тел человека.

Предупреждение для всех: следите за чистотой своих мыслей и помните, что неосязаемый мир мысли контролирует и управляет физическим миром.

Может быть, это противоречит здравому смыслу, но то, чего мы больше всего боимся, чаще всего и случается. Вы знаете, что самые черные ведьмы для своих детей это их родные матери? У женщин вообще астральные представления выше, чем у мужчин.



Если ребенок один вышел погулять во двор, его мать начинает переживать за него и бояться: не случилось бы с ним какой беды, ведь он такой беззащитный, жизни еще не знает, потеряется, заблудится, пропадет, домой не вернется, ведь чует мое материнское сердце! Это не сердце чует, а дурная голова создает мыслеформу для этой ситуации.



Эта ситуация, созданная переживающей за своего ребенка матерью, разрушает истинную ситуацию, и материнский прогноз сбывается.



Всегда будьте уверены, что с вашим ребенком все хорошо – и все будет хорошо.

Современная наука объясняет феномен действия слов и мыслей следующим образом. Каждое наше слово, каждая мысль искажают окружающий нас физический вакуум, и в нем зарождаются торсионные поля, представляющие собой совокупность вихрей правого и левого вращений.



Опытами доказано, что поля правого вращения действуют на все живое благоприятно, а поля левого вращения – наоборот, вредны.



Добрые слова и мысли формируют вокруг нас торсионные поля правого вращения, а злые мысли – поля левого вращения. Всегда помните об этом, общаясь в семье, в коллективе, друг с другом!





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По материалам из книги: Андрей Алпатов — «Я — Бог, живущий на Земле».