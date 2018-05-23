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Школьные обеды помогают лучше учиться

17:00. 23 мая 2018 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

В преддверии ответственной и эмоционально насыщенной поры государственной аттестации школьников специалисты назвали продукты-помощники, которые должны входить в рацион каждого выпускника и помогать пройти испытания.

Экзамены являются сильным стрессом, который отражается как на эмоциональном, так и физическом состоянии ребёнка. В этот период необходимо более тщательно подойти к рациону питания, качественно его улучшив. Специалисты Роспотребнадзора выделили ряд продуктов, которые помогут лучше «подготовиться» к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Улучшить память и запомнить больше информации смогут дети, в чьём рационе присутствует морская рыба: треска, хек, палтус. Источники железа: сухофрукты, зеленые овощи, обезжиренное мясо и богатые полезными жирами орехи и морепродукты улучшат концентрацию внимания и будут способствовать работе мозга. Пейте, дети, молоко, и за счет  кальция обеспечите себе  нормальное функционирование нервной системы. Кстати, так же как и вода. «Исследования показали, что учащиеся, имевшие доступ к воде в течение всего школьного дня, гораздо лучше справлялись с тестами, оценивающими их мыслительные способности, лучше сосредотачивались, легче усваивали новую информацию и меньше страдали от головной боли». А вот побороть неизбежный мандраж поможет витамин С, который помимо цитрусовых в большом количестве содержится в капусте и томатах.

По данным Всемирной организации здравоохранения, около 80% всех болезней связаны именно с неправильным питанием.  И поскольку немалую часть времени ребёнок проводит в школе, важным вопросом, волнующим родителей, становится организация питания в учебном заведении. На данный момент большинство школьников обеспечиваются рационом компаниями-аутсорсерами. Так уже много лет столичных ребят полезной и вкусной пищей кормят крупные комбинаты питания. По примеру Москвы идут другие регионы: Ярославль, Ульяновск, Уфа, Казань, Тюмень. Предприятия, обеспечивающие детское питание обладают всеми необходимыми мощностями для производства качественной и сбалансированной пищи, отвечающей  физиологическим потребностям детей. Ведь доказано, что школьники, получающие регулярное горячее питание, обладают большей работоспособностью и лучшим восприятием учебного материала.

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Кстати, помимо рекомендуемых продуктов для школьных блюд есть и категорически запрещённые: чипсы, газированные и энергетические напитки, молочные продукты на основе растительных жиров, острые соусы. Есть также требования к способу обработки. На детские столы не должны попадать жареные и приготовленные во фритюре блюда. Еще специалисты Роспотребнадзора советуют родителям ограничить количество конфет, печенья и других продуктов с высоким содержанием простых углеводов. Они дают кратковременный энергетический толчок организму, но чувство усталости наступает раньше.

А что касается прилавков школьных буфетов, то вредные сухарики, чипсы и газировка практически с них исчезли. Во многих столичных учебных заведениях работает буфетный уголок «Здравушка». В его ассортименте представлены гипоаллергенные товары, не содержащие сахара, глютена и вредных добавок: фруктовые и овощные пюре, морсы, злаковые хлебцы, биойогурты, натуральный мармелад и прочее. Стоимость этой продукции составляет от 10 до 60 рублей. Изначально киоски здорового питания появились лишь в нескольких школах как гастроэксперимент, поддерживаемый комбинатами питания, но они получили такую популярность у ребят, что вышли за рамки эксперимента и стали реализовываться в других учебных заведениях Москвы и Подмосковья. Поэтому даже если ребенку почти ничего нельзя, он все равно не останется голодным.

Школьникам каждый день требуется энергия для познания окружающего мира и активного умственного процесса, а в период сдачи экзаменов, когда поднимается уровень стресса, им просто необходимо её дополнительное восполнение. Помните, правильное, сбалансированное и вкусное питание – еще один из способов поддержания работоспособности организма ребенка.

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